Il momento del parto viene vissuto in genere, oltre che con grande attesa, anche con una certa apprensione. Vedere salire il termometro proprio durante il travaglio può aumentare ansia e preoccupazione.

Nella maggior parte dei casi la febbre durante il travaglio non è legata a situazioni patologiche: può comparire per lo sforzo del parto oppure come una delle possibili conseguenze dell’analgesia epidurale.

Viene comunque monitorata con attenzione onde escludere il rischio che il rialzo di temperatura sia dovuto a un’infezione batterica, la corioamnionite, che interessa l’ambiente uterino e va trattata tempestivamente con antibiotici sia per la mamma durante il travaglio, sia per il piccolo alla nascita. In generale, comunque, la febbre durante il travaglio non ha conseguenze sul feto: può far aumentare leggermente il battito cardiaco che torna comunque alla normalità in breve tempo.

Le cause principali

La comparsa della febbre durante il travaglio può essere legata a diversi fattori:

lo sforzo fisico del parto che, soprattutto se prolungato, può favorire un rialzo della temperatura

che, soprattutto se prolungato, può favorire un rialzo della temperatura l’effetto dell’analgesia epidurale

l’impiego di farmaci per indurre il parto come le prostaglandine che possono provocare un transitorio aumento della temperatura

come le prostaglandine che possono provocare un transitorio aumento della temperatura eventuali infezioni presenti già al momento o insorte dopo un eventuale ricovero in attesa del parto. Può trattarsi di una cistite, ad esempio, oppure di una forma influenzale

o insorte dopo un eventuale ricovero in attesa del parto. Può trattarsi di una cistite, ad esempio, oppure di una forma influenzale la presenza di un’infezione nell’ambiente uterino.

Quando la temperatura è legata all’epidurale o alla stanchezza

La comparsa della febbre durante il travaglio fa spesso pensare che sia in corso un’infezione. In realtà va tenuto presente che un rialzo della temperatura può essere provocato da fattori che nulla hanno a che vedere con situazioni patologiche.

Il travaglio stesso, infatti, soprattutto se molto lungo e difficoltoso, sottopone l’organismo materno a uno sforzo così intenso da provocare un rialzo termico.

Le contrazioni uterine e le ripetute spinte portano a bruciare energia e a liberare calore facendo così salire la febbre. E’ quella che comunemente si definisce “febbre da fatica” che può comparire in molte altre situazioni in cui si impegna il corpo in un intenso sforzo come, ad esempio, dopo un lungo viaggio, un’attività fisica impegnativa, uno spostamento faticoso.

Nel caso della febbre durante il travaglio alla fatica fisica va aggiunto anche il carico emotivo e mentale che può impegnare il sistema nervoso in un prolungato stato di allerta in grado di alterare i meccanismi di termoregolazione del corpo. Da ultimo non va trascurato che la futura mamma può andare incontro a un lieve stato di disidratazione dovuta alla scarsa assunzione di liquidi o al caldo dell’ambiente.

Un altro fattore che può scatenare la febbre durante il travaglio è il ricorso all’analgesia epidurale. Oltre a bloccare il dolore, infatti, l’epidurale può intervenire temporaneamente sui meccanismi che regolano la temperatura corporea ad esempio riducendo la sudorazione. Contemporaneamente può attivare una risposta dell’organismo che si traduce in una febbre moderata a volte accompagnata da brividi che non va comunque considerata patologica.

Il rischio di infezione intrauterina e come viene valutato

La causa più preoccupante della febbre durante il travaglio è la corioamnionite (o infezione intra-amniotica), un’infiammazione batterica che interessa le membrane fetali (che formano il sacco amniotico), il liquido amniotico o la placenta. Il rischio infettivo aumenta in presenza di alcune particolari condizioni:

rottura prematura delle membrane molte ore prima del parto. In condizioni normali il collo dell’utero chiuso e il sacco amniotico integro creano una barriera protettiva. Con la rottura delle acque questa protezione non c’è più e i batteri presenti in vagina possono risalire e causare infezioni: più è dilatato il tempo tra la rottura delle acque e la nascita, maggiori sono le probabilità che questo avvenga.

esplorazioni vaginali ripetute nel corso del travaglio. Succede soprattutto quando il travaglio è molto lungo: ogni volta che viene effettuata l’esplorazione, per quanto l’operatore indossi i guanti, involontariamente può succedere che i batteri presenti in vagina vengano spinti verso l’alto.

La febbre durante il travaglio è sempre un segnale che i medici monitorano con attenzione. Anche se spesso non è legata a nulla di patologico è basilare distinguere tra un rialzo di temperatura innocuo e uno che invece può segnalare un’infezione ai suoi esordi. Per questo, per valutare il rischio di corioamnionite, vengono osservati, oltre alla febbre, altri campanelli di allarme:

tachicardia materna cioè il battito cardiaco della futura mamma accelerato

tachicardia fetale persistente

forte dolore dell’utero anche tra una contrazione e l’altra

anche tra una contrazione e l’altra liquido amniotico torbido o maleodorante

aumento dei globuli bianchi e degli indici infiammatori come la PCR registrati dall’esame del sangue materno.

Come viene monitorata e gestita in sala parto

Durante il travaglio è bene allertare subito ostetrica e ginecologo se si avvertono brividi, malessere, senso di spossatezza e improvvisi colpi di calore che possono essere segnali della febbre. Una volta rilevato un aumento della temperatura vengono subito messe in atto le procedure del caso che consentono di tenere sotto controllo la situazione:

vengono misurate con regolarità temperatura, pressione e frequenza cardiaca della mamma , mentre il piccolo viene seguito costantemente con la cardiotocografia (CTG) per assicurarsi che il suo battito rimanga regolare

, mentre il piccolo viene seguito costantemente con la cardiotocografia (CTG) per assicurarsi che il suo battito rimanga regolare si esegue un prelievo di sangue alla mamma per valutare i parametri infiammatori e verificare l’eventuale presenza di un’infezione batterica

per valutare i parametri infiammatori e verificare l’eventuale presenza di un’infezione batterica per abbassare la febbre viene somministrato il paracetamolo, un farmaco sicuro per la mamma (qualora non ci sia un’allergia nota) e per il feto. Vengono somministrati liquidi per via endovenosa; possono essere adottate anche misure semplici come l’applicazione di panni freschi sulla fronte

quando la febbre si associa ad altri segnali o fattori di rischio che fanno sospettare un’infezione intrauterina, come la corioamnionite, vengono somministrati antibiotici per via endovenosa così da intervenire subito a tutela di mamma e neonato.

La febbre non rappresenta comunque un motivo per ricorrere al parto con taglio cesareo che viene preso in considerazione solo qualora compaiano segni di sofferenza fetale.

Possibili effetti sul neonato

La febbre che compare durante il travaglio determina un aumento della temperatura anche nell’ambiente intrauterino. A sua volta questo rialzo porta a un’accelerazione nel metabolismo del feto aumentandone il fabbisogno di ossigeno. Di conseguenza il primo effetto della febbre durante il travaglio è la tachicardia fetale cioè un aumento del battito cardiaco che tende in ogni caso a normalizzarsi appena la temperatura della mamma è sotto controllo.

Se la mamma ha avuto febbre durante il travaglio, alla nascita il piccolo riceve attenzioni specifiche:

il neonatologo visita immediatamente il piccolo valutando se necessario, come succede in alcuni casi, un piccolo supporto per la respirazione nei primi momenti di vita

nei primi momenti di vita anche se il neonato sta bene, il medico può procedere con un prelievo di sangue per avere la certezza che non ci siano infezioni neonatali. Il piccolo può anche essere tenuto in osservazione per 24-48 ore.

per avere la certezza che non ci siano infezioni neonatali. Il piccolo può anche essere tenuto in osservazione per 24-48 ore. qualora si sia valutata la possibilità di una corioamnionite, rilevata anche dagli esami del sangue, si procede alla somministrazione di una terapia antibiotica e il piccolo viene trattenuto nel reparto di patologia neonatale finché l’infezione non è rientrata.

In breve La febbre durante il travaglio è spesso innocua, causata dallo sforzo fisico del parto o dall’epidurale. Va però monitorata per escludere infezioni come la corioamnionite e gestita tempestivamente con le opportune misure del caso.

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