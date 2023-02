Quali sono i rischi del parto cesareo per la mamma e per il bambino?

Secondo gli studiosi, ai già noti rischi del parto cesareo si aggiunge il calo delle difese immunitarie. Ecco dunque un’altra buona ragione per sostenere la nascita naturale del bebè

Solitamente dalle 48 alle 72 ore. Possono essere necessari alcuni giorni per la rimozione dei punti. Nel frattempo la donna viene seguita, medicata e invitata a camminare per evitare i rischi legati all’immobilità.

I rischi del parto cesareo non sono pochi. Per questa ragione è importante valutare con il ginecologo e il chirurgo l’effettiva necessità di ricorrervi. Talvolta il cesareo espone a:

I piccoli nati con parto naturale sembrerebbero avere maggiori difese naturali contro batteri pericolosi come pneumococchi e meningococchi, responsabili di infezioni serie come polmoniti e meningiti . Inoltre, i ricercatori scozzesi ritengono che un microbiota attivo ed efficiente migliori anche la risposta dell’organismo ai vaccini dell’infanzia.

Il microbiota è l’insieme dei microrganismi (batteri, funghi, protozoi) che popolano la mucosa dell’intestino e di altri organi. Svolge un ruolo essenziale per la salute dell’intero organismo e molti disturbi, sia fisici sia neurologici, sembrano dipendere dalla sua alterazione, che viene definita disbiosi. Il parto per via vaginale permette il contatto tra l’organismo del bambino e le mucose della mamma, ricche di microrganismi. Batteri buoni come Bifidobacterium ed Escherichia coli colonizzano l’intestino del bebè, offrendo una protezione innata e durevole contro molte infezioni.

