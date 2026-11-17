Il parto è un’esperienza personale e spesso imprevedibile. Anche quando la gravidanza procede senza complicazioni e la donna ha le idee chiare su come vorrebbe affrontare la nascita del suo piccolo, non è sempre possibile sapere in anticipo come andranno le cose. Preparare un piano del parto o birth plan può aiutare a vivere questo momento con maggiore consapevolezza.

Si tratta, infatti, di un documento scritto con cui la futura mamma comunica all’équipe sanitaria le proprie preferenze e aspettative rispetto al travaglio, alla nascita e al periodo immediatamente successivo. Può contenere indicazioni sul controllo del dolore, sulle posizioni da assumere durante le varie fasi, sulla presenza di una persona di fiducia, sul contatto pelle a pelle e sull’avvio dell’allattamento.

Non è un contratto né un elenco di richieste vincolanti, ma piuttosto uno strumento facoltativo di dialogo tra la donna e i professionisti che la accompagneranno, da adattare alle condizioni cliniche e alle eventuali necessità che dovessero emergere. L’obiettivo è favorire un’assistenza rispettosa dei desideri della donna, compatibilmente con la sicurezza sua e del bambino.

Come scrivere un birth plan efficace

Non esiste un modello unico e obbligatorio di piano del parto. Può essere una pagina sintetica oppure un documento più articolato, preparato autonomamente o insieme al partner o all’ostetrica che segue la gravidanza. Talvolta, è l’ospedale scelto a fornire un modulo precompilato.

In tutti i casi, dovrebbe riportare le informazioni davvero importanti per la donna, senza trasformarsi in un elenco troppo lungo o rigido. La sua utilità è soprattutto comunicativa. Durante il travaglio, infatti, il mix di emozioni, il dolore e la stanchezza possono rendere più difficile esprimere con chiarezza i propri desideri. Aver già condiviso le proprie preferenze permette all’équipe di conoscere meglio le aspettative della donna e di tenerne conto nelle decisioni assistenziali.

L’ideale è iniziare a preparare il piano del parto durante il terzo trimestre di gravidanza, indicativamente tra la 28ª e la 36ª settimana. Non occorre aspettare gli ultimi giorni, anzi avere tempo a disposizione aiuta a informarsi, confrontarsi con i professionisti sanitari e riflettere sulle proprie priorità senza fretta.

Cosa inserire

Per scrivere un birth plan efficace è utile partire da una domanda: “di che cosa ho bisogno per sentirmi ascoltata, rispettata e al sicuro durante il parto?”. Ecco gli aspetti che si possono prendere in considerazione.

L’ambiente e le persone presenti

Il contesto in cui avviene il parto può influire in modo significativo sul benessere emotivo della donna. Ecco perché nel piano si possono indicare aspetti come:

il desiderio di avere accanto il partner o un’altra persona di fiducia, nel rispetto delle regole della struttura;

o un’altra persona di fiducia, nel rispetto delle regole della struttura; la preferenza per un ambiente tranquillo , con luci soffuse e un numero limitato di persone presenti;

, con luci soffuse e un numero limitato di persone presenti; la richiesta di tutelare la privacy e di limitare, quando possibile, gli ingressi non necessari;

e di limitare, quando possibile, gli ingressi non necessari; il desiderio di essere informata prima dell’arrivo di studenti o altri operatori sanitari.

Il travaglio e la gestione del dolore

Una parte molto importante riguarda il modo in cui si desidera affrontare il travaglio e le contrazioni. Per esempio, è possibile esprimere preferenze su:

utilizzo di strumenti e strategie non farmacologiche per alleviare il dolore , come acqua calda, doccia, massaggi, respirazione e tecniche di rilassamento;

, come acqua calda, doccia, massaggi, respirazione e tecniche di rilassamento; ricorso all’analgesia epidurale, se disponibile;

libertà di movimento e possibilità di cambiare posizione durante il travaglio, se le condizioni cliniche lo consentono;

durante il travaglio, se le condizioni cliniche lo consentono; travaglio e/o parto in acqua, laddove possibile;

modalità con cui viene effettuato il monitoraggio del battito cardiaco fetale;

cardiaco fetale; eventuali procedure, come amniotomia (rottura artificiale delle membrane) o somministrazione di ossitocina per indurre il parto, chiedendo che vengano spiegate prima di essere eseguite, quando la situazione lo permette.

È utile anche specificare se si desidera ricevere incoraggiamento e indicazioni verbali durante le contrazioni oppure se si preferisce un approccio più discreto.

Le preferenze durante la nascita

Per quanto riguarda la fase espulsiva, il piano può contenere indicazioni relative a:

posizione desiderata durante il parto, per esempio sul fianco, accovacciata, carponi o semiseduta;

desiderata durante il parto, per esempio sul fianco, accovacciata, carponi o semiseduta; utilizzo di supporti come palla, cuscini, poltrona per partorire, liana, naturalmente se disponibili;

come palla, cuscini, poltrona per partorire, liana, naturalmente se disponibili; desiderio di seguire, quando possibile, le proprie sensazioni e il bisogno spontaneo di spingere;

preferenza per evitare interventi non necessari , come l’episiotomia di routine;

, come l’episiotomia di routine; richiesta di informazioni e consenso prima di eventuali manovre ostetriche o interventi;

prima di eventuali manovre ostetriche o interventi; desiderio che il partner possa assistere alla nascita e, se possibile, partecipare al momento del taglio del cordone ombelicale.

Queste preferenze devono naturalmente essere valutate in relazione all’andamento del travaglio e alle condizioni della mamma e del bambino.

Le prime ore dopo la nascita

Il birth plan può riguardare anche i momenti immediatamente successivi al parto, particolarmente importanti per la relazione tra mamma e neonato. Per esempio, si può indicare se si desidera:

il contatto pelle a pell e ( skin to skin ) subito dopo la nascita, se le condizioni di entrambi lo consentono;

e ( ) subito dopo la nascita, se le condizioni di entrambi lo consentono; il clampaggio ritardato del cordone ombelicale, quando appropriato dal punto di vista clinico;

del cordone ombelicale, quando appropriato dal punto di vista clinico; l’avvio precoce dell’allattamento al seno;

il rooming-in , cioè la permanenza del neonato nella stessa stanza della mamma durante il ricovero;

, cioè la permanenza del neonato nella stessa stanza della mamma durante il ricovero; essere informate prima di eventuali integrazioni con latte artificiale , se il bambino necessita di un’alimentazione supplementare;

, se il bambino necessita di un’alimentazione supplementare; che il partner possa accompagnare il neonato durante eventuali controlli o procedure, quando possibile.

È importante ricordare che il piano del parto non garantisce che ogni richiesta possa essere soddisfatta. Alcune valutazioni e procedure possono richiedere tempi e modalità che si discostano da quelli espressi nel piano del parto. La priorità rimane sempre la sicurezza del neonato e della mamma.

Cosa evitare quando si prepara il piano del parto

Si consiglia di non fare un documento troppo lungo e dettagliato, con una lista di divieti, che rischia di diventare difficile da consultare e di rendere meno efficace la comunicazione con l’équipe sanitaria. Meglio evitare quindi:

le imposizioni : è preferibile formulare i propri desideri sotto forma di preferenze, lasciando spazio al confronto con l’équipe;

: è preferibile formulare i propri desideri sotto forma di preferenze, lasciando spazio al confronto con l’équipe; le indicazioni troppo rigide : il parto è un evento dinamico e non sempre prevedibile;

: il parto è un evento dinamico e non sempre prevedibile; le informazioni non verificate : è importante distinguere le evidenze scientifiche dalle convinzioni personali e dai “sentito dire”;

: è importante distinguere le evidenze scientifiche dalle convinzioni personali e dai “sentito dire”; un elenco indiscriminato di procedure da rifiutare : è più utile chiedere che ogni intervento venga spiegato;

: è più utile chiedere che ogni intervento venga spiegato; troppi dettagli: poche indicazioni chiare e ben organizzate sono generalmente più efficaci.

Un buon piano del parto non deve prevedere ogni possibile scenario, ma aiutare i professionisti a conoscere la donna, le sue aspettative e ciò che può farla sentire più tranquilla.

Come presentarlo in ospedale

Laddove possibile, sarebbe meglio non parlare per la prima volta del piano del parto al momento del ricovero. È preferibile confrontarsi prima con l’ostetrica e il ginecologo che seguono la gravidanza, così da verificare quali preferenze siano compatibili con il proprio quadro clinico e quali possibilità siano effettivamente disponibili nel punto nascita scelto. Spesso sono proprio gli specialisti cui la donna si affida durante la gestazione ad anticipare il suo birth plan all’ospedale.

Se ciò non fosse possibile, la donna può chiedere informazioni durante l’eventuale visita alla sala parto o durante i corsi preparto e gli incontri di accompagnamento alla nascita previsti in molte strutture. In alcuni casi, il documento può essere consegnato direttamente al reparto di ostetricia. È comunque consigliabile portarne con sé anche una copia il giorno del parto.

Può essere utile, inoltre, condividere il contenuto con il partner, affinché conosca le preferenze espresse e possa aiutare a comunicarle qualora la donna fosse molto stanca o concentrata sulla gestione delle contrazioni.

Un aspetto fondamentale riguarda il consenso informato. Il fatto di aver preparato un piano del parto non sostituisce il diritto della donna a ricevere informazioni e a esprimere il proprio consenso rispetto alle procedure proposte. Anche durante il travaglio, quando la situazione lo consente, è importante che gli operatori spieghino cosa stanno facendo e perché, rispondendo alle domande e coinvolgendo la futura mamma nelle decisioni.

Cosa chiedere alla struttura

È particolarmente importante informarsi sulle procedure adottate dall’ospedale: non tutti i punti nascita, infatti, offrono le stesse possibilità in termini di analgesia, utilizzo della vasca, libertà di movimento, presenza di accompagnatori o gestione delle prime ore dopo la nascita. Per questo, è utile porre alla struttura alcune domande.

È possibile muoversi liberamente durante il travaglio?

Quali alternative all’analgesia farmacologica sono disponibili?

Come viene gestito il monitoraggio del battito cardiaco del bambino?

È possibile scegliere la posizione durante il parto?

Viene favorito il contatto pelle a pelle immediato?

È previsto il rooming-in?

Quali sono le regole per la presenza del partner o di un’altra persona di fiducia?

Gestire gli imprevisti

Uno degli aspetti più importanti da comprendere quando si prepara un birth plan è che il parto non sempre segue il percorso immaginato e non sempre si possono soddisfare tutti i desideri della donna. Anche una gravidanza fisiologica può evolvere in modo inatteso e richiedere interventi o procedure che inizialmente non erano stati presi in considerazione.

Può accadere, per esempio, che il travaglio proceda più lentamente del previsto, che il battito cardiaco fetale richieda un monitoraggio più stretto oppure che si renda necessario un taglio cesareo. In queste circostanze, alcune preferenze potrebbero non essere più realizzabili. La priorità dell’équipe sanitaria, infatti, è tutelare la salute di mamma e bebè. Il documento rimane comunque un riferimento per comprendere le preferenze della donna e coinvolgerla, per quanto possibile, nelle scelte.

Allo stesso modo, può accadere che la donna cambi idea durante il travaglio. Per esempio, potrebbe voler partorire in una posizione diversa da quella prevista. In questo caso, non deve sentirsi obbligata a rispettare a tutti i costi quanto scritto, ma può confrontarsi con il personale sanitario per capire la soluzione migliore.

Cambiare programma non significa aver fallito o aver perso il controllo dell’esperienza. Il valore del birth plan non si misura in base a quante richieste vengono soddisfatte, ma nella possibilità di essere ascoltate, informate e coinvolte nelle decisioni.

Foto di copertina di cynthia_groth via Pixabay

In breve Il piano del parto, o birth plan, è un documento in cui la futura mamma esprime le proprie preferenze riguardo alla nascita e alle prime ore immediatamente successive. Permette di condividere desideri e aspettative con il personale sanitario, favorendo una maggiore consapevolezza e preparazione alle decisioni. È importante ricordare, però, che non garantisce che ogni richiesta possa essere soddisfatta. In alcuni casi, potrebbero rendersi necessarie determinate procedure per tutelare la salute della mamma o del bambino.

Fonti / Bibliografia https://asst-spedalicivili.it/system/files/field_info/allegati/2505/paragrafi/12058/E1790001-Pianodelparto_784_18978.pdf

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