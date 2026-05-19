Sofferenza fetale durante il parto: sintomi, cause e conseguenze

La sofferenza fetale è una condizione in cui il bambino, durante la gravidanza o il travaglio, può non ricevere un adeguato apporto di ossigeno. Si tratta di una situazione che richiede attenzione da parte dell’équipe ostetrica perché, se non riconosciuta e trattata tempestivamente, può aumentare il rischio di complicazioni per il feto.

Nella maggior parte dei casi, però, il monitoraggio effettuato durante il travaglio consente di individuare precocemente eventuali segnali di compromissione del benessere fetale e di intervenire rapidamente per proteggere la salute del bambino.

Il termine comune “sofferenza fetale” viene oggi usato meno in ambito medico perché considerato troppo generico. Le linee guida internazionali preferiscono espressioni più precise — come “compromissione del benessere fetale”, “distress fetale” o “ipossia fetale intrapartum” — per descrivere le alterazioni dell’ossigenazione del bambino durante il travaglio e il parto. Nonostante ciò, l’espressione tradizionale continua a essere ampiamente utilizzata nel linguaggio corrente.

Sintomi

Il principale segnale di possibile sofferenza fetale è rappresentato dalle alterazioni del battito cardiaco del feto, rilevate attraverso la cardiotocografia (CTG), cioè il monitoraggio che registra contemporaneamente la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine.

In particolare, i medici possono sospettare una compromissione del benessere fetale quando il battito risulta troppo accelerato (tachicardia), troppo lento (bradicardia) oppure presenta variazioni anomale durante le contrazioni. Anche la ridotta variabilità della frequenza cardiaca o la comparsa di decelerazioni ripetute possono indicare che il bambino sta vivendo una situazione di stress o di ridotta ossigenazione.

Un altro possibile segnale è la presenza di meconio nel liquido amniotico. Il meconio è la prima sostanza fecale prodotta dal neonato e, quando viene emesso prima della nascita, può talvolta indicare una situazione di stress fetale, soprattutto se associato ad alterazioni del tracciato cardiotocografico.

Tuttavia, la presenza di meconio non significa necessariamente che il bambino sia in pericolo perché può comparire anche in gravidanze a termine senza complicazioni.

In alcuni casi la donna può percepire una diminuzione dei movimenti fetali già nelle ore precedenti il parto o durante il travaglio, anche se questo segnale da solo non è sufficiente per diagnosticare una sofferenza fetale. Per questo motivo il personale sanitario valuta sempre l’insieme dei parametri clinici e strumentali.

Quando il travaglio è già avanzato, altri segnali che possono far sospettare una compromissione fetale sono un travaglio particolarmente lungo o difficoltoso, contrazioni uterine troppo frequenti e intense oppure alterazioni dei parametri materni come febbre, pressione molto bassa o riduzione dell’ossigenazione della madre.

In presenza di questi elementi, l’équipe ostetrica può decidere di intensificare il monitoraggio o accelerare il parto per proteggere la salute del bambino, anche ricorrendo a un parto operativo o a un taglio cesareo urgente.

È però importante sottolineare che non tutte le alterazioni del tracciato indicano una reale sofferenza fetale grave: spesso si tratta di cambiamenti temporanei che possono essere gestiti efficacemente dal personale sanitario grazie al monitoraggio continuo durante il travaglio.

Acuta o cronica

La sofferenza fetale può essere distinta in forma acuta o cronica, a seconda della rapidità con cui compare il problema e della sua durata. Questa distinzione è importante perché le cause, le modalità di monitoraggio e gli interventi necessari possono essere differenti.

Sofferenza fetale acuta

La sofferenza fetale acuta si manifesta improvvisamente, soprattutto durante il travaglio o il parto, quando il bambino può andare incontro ad una riduzione rapida dell’apporto di ossigeno. Si tratta di una situazione che richiede un intervento tempestivo da parte dell’équipe medica.

Tra le cause più frequenti rientrano:

compressione o prolasso del cordone ombelicale

distacco di placenta

contrazioni uterine troppo intense o ravvicinate

ipotensione materna

complicazioni durante il parto.

In questi casi il segnale principale è rappresentato da alterazioni improvvise del battito cardiaco fetale, rilevate attraverso il monitoraggio cardiotocografico. Quando necessario, i medici possono decidere di accelerare il parto mediante parto operativo o taglio cesareo urgente per ridurre il rischio di danni da carenza di ossigeno.

Sofferenza fetale cronica

La sofferenza fetale cronica si sviluppa lentamente nel corso della gravidanza ed è generalmente legata a un insufficiente apporto di ossigeno e nutrienti protratto nel tempo. In questo caso il feto può adattarsi gradualmente alla situazione, ma la crescita e il benessere generale possono risentirne.

Le condizioni più spesso associate sono:

insufficienza placentare

ipertensione e preeclampsia

diabete materno

ritardo di crescita fetale

anemia grave della madre

gravidanza protratta oltre il termine.

La sofferenza cronica viene individuata soprattutto attraverso controlli ecografici, flussimetria Doppler e monitoraggio del battito cardiaco fetale durante la gravidanza. I segnali possono includere una riduzione dei movimenti fetali, la crescita rallentata del bambino o alterazioni del flusso sanguigno placentare.

La distinzione tra forma acuta e cronica non è sempre netta: un feto già compromesso da una sofferenza cronica può infatti tollerare meno bene lo stress del travaglio e sviluppare più facilmente una sofferenza acuta durante il parto.

Cause della sofferenza fetale durante il parto

La sofferenza fetale durante il parto è generalmente causata da una riduzione dell’apporto di ossigeno al bambino, una condizione che può verificarsi in modo improvviso oppure svilupparsi gradualmente nel corso della gravidanza e aggravarsi durante il travaglio. Nella maggior parte dei casi il problema dipende da alterazioni della circolazione tra madre, placenta e feto oppure da difficoltà che ostacolano il normale passaggio di ossigeno attraverso il cordone ombelicale.

Tra le cause più frequenti vi sono le problematiche che coinvolgono il cordone ombelicale. La compressione del cordone durante le contrazioni può temporaneamente ridurre il flusso sanguigno verso il feto, provocando alterazioni del battito cardiaco. Più raramente possono verificarsi situazioni più serie, come il prolasso del cordone ombelicale, in cui il cordone scende davanti al bambino nel canale del parto e viene compresso.

Anche alcune condizioni che interessano la placenta possono compromettere l’ossigenazione fetale. Il distacco intempestivo di placenta, ad esempio, rappresenta un’emergenza ostetrica in cui la placenta si separa parzialmente o completamente dalla parete dell’utero prima della nascita, riducendo rapidamente l’apporto di ossigeno al bambino. Un’altra possibile causa è l’insufficienza placentare, una condizione in cui la placenta non riesce a garantire un adeguato scambio di ossigeno e nutrienti.

Le contrazioni uterine troppo frequenti o particolarmente intense possono a loro volta ridurre temporaneamente il flusso di sangue alla placenta. Questa situazione può verificarsi spontaneamente oppure essere favorita dall’uso di farmaci che stimolano il travaglio, come l’ossitocina, soprattutto se somministrati in dosi elevate.

Anche alcune condizioni materne possono aumentare il rischio di sofferenza fetale, tra cui:

ipertensione arteriosa e preeclampsia

diabete gestazionale o preesistente

anemia grave

infezioni materne con febbre elevata

con febbre elevata problemi respiratori o cardiovascolari della madre

pressione arteriosa molto bassa durante il travaglio.

Il rischio può aumentare inoltre in presenza di:

travaglio molto lungo o difficoltoso

gravidanza oltre il termine

ritardo di crescita fetale

riduzione del liquido amniotico

gravidanze gemellari

macrosomia fetale (bambino molto grande).

In alcuni casi la sofferenza fetale può comparire senza una causa chiaramente identificabile. Per questo motivo durante il travaglio il benessere del bambino viene monitorato costantemente, così da riconoscere precocemente eventuali segnali di compromissione e intervenire rapidamente se necessario.

Tracciato

Durante il travaglio, il principale strumento utilizzato per controllare il benessere del bambino è il tracciato cardiotocografico (CTG). Si tratta di un esame che permette di registrare contemporaneamente il battito cardiaco fetale e le contrazioni uterine, che aiuta medici e ostetriche a valutare come il feto sta tollerando il travaglio.

Il monitoraggio viene effettuato applicando sull’addome materno due sonde collegate a un apparecchio: una rileva la frequenza cardiaca del bambino, mentre l’altra registra intensità e frequenza delle contrazioni. In alcune situazioni particolari può essere utilizzato anche un monitoraggio interno, più preciso, tramite elettrodi applicati durante il parto.

L’interpretazione del tracciato si basa su diversi parametri. I medici valutano innanzitutto la frequenza cardiaca basale del feto, che normalmente si mantiene tra circa 110 e 160 battiti al minuto.

Vengono poi osservate:

la variabilità del battito cardiaco, cioè le normali oscillazioni della frequenza

la presenza di accelerazioni, generalmente considerate un segno rassicurante

eventuali decelerazioni, ossia rallentamenti del battito che possono comparire durante o dopo le contrazioni.

Alcune alterazioni del tracciato possono indicare che il bambino sta vivendo una situazione di stress o una riduzione dell’ossigenazione. Tra i segnali che richiedono maggiore attenzione vi sono:

bradicardia persistente

tachicardia prolungata

ridotta variabilità del battito

decelerazioni ripetute o particolarmente profonde.

Un tracciato alterato non significa però automaticamente che il bambino sia in pericolo: durante il travaglio possono verificarsi modificazioni temporanee e reversibili del battito cardiaco fetale, spesso legate alle contrazioni uterine. Per questo motivo il tracciato viene sempre interpretato nel contesto generale, considerando anche la fase del travaglio, le condizioni della madre e l’eventuale presenza di altri fattori di rischio.

Se il monitoraggio suggerisce una possibile compromissione del benessere fetale, l’équipe ostetrica può mettere in atto diverse misure per migliorare l’ossigenazione del bambino, come cambiare la posizione della madre, ridurre o sospendere farmaci che aumentano le contrazioni oppure somministrare ossigeno e liquidi. Nei casi più seri può essere necessario accelerare il parto mediante ventosa ostetrica, forcipe o taglio cesareo urgente.

Conseguenze

Nella maggior parte dei casi la sofferenza fetale viene riconosciuta precocemente e gestita rapidamente dal personale sanitario, senza conseguenze permanenti per il bambino. Il monitoraggio continuo durante il travaglio permette infatti di individuare tempestivamente eventuali segnali di compromissione del benessere fetale e di intervenire prima che la carenza di ossigeno provochi danni importanti.

Le conseguenze dipendono soprattutto dalla gravità e dalla durata della riduzione di ossigeno. Quando la compromissione è lieve o transitoria, il neonato può nascere senza particolari problemi oppure presentare difficoltà temporanee di adattamento nelle prime ore di vita, come:

respirazione irregolare

ridotto tono muscolare

irritabilità o sonnolenza.

Nei casi più significativi il bambino può andare incontro a una condizione chiamata asfissia perinatale, cioè una ridotta ossigenazione che interessa gli organi e i tessuti durante il parto. In queste situazioni possono rendersi necessarie manovre di rianimazione neonatale immediate dopo la nascita o il ricovero in terapia intensiva neonatale.

Una sofferenza fetale grave e prolungata può raramente causare complicanze neurologiche dovute alla mancanza di ossigeno al cervello.

Tra queste vi è l’encefalopatia ipossico-ischemica, una condizione che può aumentare il rischio di disturbi neurologici, problemi motori, difficoltà cognitive o, nei casi più severi, paralisi cerebrale infantile. Si tratta di eventi rari, soprattutto nei Paesi in cui il monitoraggio ostetrico e l’assistenza neonatale sono avanzati.

In breve Fortunatamente le conseguenze gravi della sofferenza fetale durante il parto sono ormai rare: il monitoraggio costante delle condizioni del nascituro consente di intervenire tempestivamente.

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