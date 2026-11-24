

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

mi scusi se non ho risposto finora: sono stati giorni molto intensi e non ho avuto modo. I sintomi che lei riporta sono suggestivi di infestazione da ossiuri ma potrebbero essere anche spia di altro tipo di problematica (ad esempio, infezione da Candida oppure emorroidi, entrambe piuttosto comuni in gravidanza). Lei ha avuto casi di ossiuri in famiglia recentemente? Se un figlio piccolo li avesse avuti, sarei propensa a farle fare il trattamento con Vermox compresse, al dosaggio normale dell'adulto ossia 100 milligrammi in unica somministrazione, da ripetere una volta sola a distanza di 15 giorni. Se invece è alla prima gravidanza e non ha avuto contatto con bimbi piccoli (in età nido/materna per intenderci) avrebbe più senso fare prima lo scotch test per appurare la presenza degli ossiuri e procedere, eventualmente, in secondo luogo con la terapia farmacologica. Spero di averle risposto, mi tenga informata se desidera, cordialmente.

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