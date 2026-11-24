Se in casa c'è un bambino piccolo, non è un'eventualità rara essere contagiate dagli ossiuri. Tuttavia per avere la certezza è opportuno effettuare lo scotch test.
Una domanda di: Susanna
Salve, mi sveglio la notte con prurito anale che ho da 15 giorni, credo di avere gli ossiuri e sono alla 32^ settimana di gravidanza. Che farmaco mi consigliate di prendere? Grazie.
Elisa Valmori
Salve signora,
mi scusi se non ho risposto finora: sono stati giorni molto intensi e non ho avuto modo. I sintomi che lei riporta sono suggestivi di infestazione da ossiuri ma potrebbero essere anche spia di altro tipo di problematica (ad esempio, infezione da Candida oppure emorroidi, entrambe piuttosto comuni in gravidanza). Lei ha avuto casi di ossiuri in famiglia recentemente? Se un figlio piccolo li avesse avuti, sarei propensa a farle fare il trattamento con Vermox compresse, al dosaggio normale dell'adulto ossia 100 milligrammi in unica somministrazione, da ripetere una volta sola a distanza di 15 giorni. Se invece è alla prima gravidanza e non ha avuto contatto con bimbi piccoli (in età nido/materna per intenderci) avrebbe più senso fare prima lo scotch test per appurare la presenza degli ossiuri e procedere, eventualmente, in secondo luogo con la terapia farmacologica. Spero di averle risposto, mi tenga informata se desidera, cordialmente.
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