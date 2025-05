Il seno cambia molto nel corso dei nove mesi di gravidanza, quindi è importante utilizzare un reggiseno adeguato. Ciò che occorre è un reggiseno per la gravidanza (o reggiseno premaman) che sia in grado di adattarsi a questi cambiamenti, offrendo sostegno e ovviamente comfort.

Per scegliere il modello giusto bisogna tenere presenti principalmente la crescita del seno (di solito cresce di circa una taglia e mezzo rispetto alla propria) e il fattore comodità. Sono consigliati i reggiseni senza ferretto, con spalline larghe e regolabili. Le coppe, rigorosamente non imbottite, non devono essere troppo strette ma abbracciare il seno sostenendolo. Meglio preferire, inoltre, i modelli con una fascia sottoseno quanto più possibile ampia e comoda.

Di seguito, una guida su come scegliere il reggiseno in gravidanza e i consigli della puericultrice ed educatrice perinatale Giovanna Sottini.

Quale reggiseno scegliere in gravidanza

Si sente parlare spesso di reggiseno per l’allattamento, decisamente meno invece del reggiseno da indossare in gravidanza. È vero che i cambiamenti più evidenti del seno riguardano il post parto, ma non bisogna sottovalutare ciò che accade durante la gestazione.

Usare un reggiseno premaman, quindi un modello specifico per il periodo della gravidanza, è utile sin dalle prime settimane. Ciò non solo perché il seno tende a crescere (di una taglia e mezzo o addirittura due) ma perché le donne incinte subiscono cambiamenti importanti anche a livello toracico. Oltre a scegliere almeno una taglia più grande rispetto a quella abituale, quindi, è bene soffermarsi con attenzione sulla fascia sottoseno.

La puericultrice Giovanna Sottini spiega: “In gravidanza Il respiro diventa affannato e il torace comincia a prendere una respirazione laterale e posteriore, diversa da quella delle donne non gravide. Il diaframma si alza, quindi le donne incinte hanno bisogno di un reggiseno che non abbia una fascia rigida”.

È meglio adoperare un reggiseno con fascia sottoseno piuttosto ampia e soprattutto morbida. Le spalline devono essere larghe e regolabili, per adeguarsi alle esigenze che cambiano nel corso della gravidanza. Il migliore reggiseno per la gravidanza, inoltre, è senza ferretto, senza coppe e non imbottito. La puericultrice sottolinea: “Non deve avere né il ferretto né le coppe, prima di tutto perché se è estate il sudore può irritare l’areola e scatenare dermatite. In secondo luogo, dalla 28esima settimana inizia la produzione di colostro, quindi il seno non va stimolato”.

Per quanto riguarda materiali e colori, è bene scegliere reggiseni in cotone e dai colori chiari come il bianco, il beige o il rosa. Sono sconsigliati i capi di intimo dai toni scuri e anche quelli in microfibra perché, seppure comodi ed elastici, non sono traspiranti quanto quelli in cotone.

Si rivelano adatti tutti quei modelli morbidi e basic che avvolgono il seno con delicatezza offrendo al contempo un sostegno consono, senza cuciture sporgenti o pizzi che potrebbero irritare il seno sensibile. Se si ha intenzione di utilizzare il reggiseno indossato in gravidanza anche in fase di allattamento, consigliamo di optare per modelli facili da aprire sul davanti e gestibili in autonomia con una sola mano.

Modelli da preferire in base al trimestre

Cerchiamo di capire come regolarsi in base al trimestre. Il reggiseno premaman andrebbe indossato a partire dal terzo mese di gravidanza, così da assecondare la crescita del seno che generalmente inizia proprio in questo frangente.

Si tratta, però, di una questione molto soggettiva. Alcune donne potrebbero sentire la necessità di cambiare il proprio reggiseno già nelle prime settimane, per via di una crescita precoce o di una maggiore sensibilità.

Primo trimestre

Nel primo trimestre il seno inizia a gonfiarsi e a diventare più reattivo. La maggior parte delle donne incinte continua a indossare i propri reggiseni abituali, ma se ci si vuole sentire più comode sono consigliati i reggiseni a fascia senza ferretto e senza coppe e le brassiere.

Secondo trimestre

Nel secondo trimestre, quindi dal quarto mese, il seno continua a crescere e diventa necessario indossare un reggiseno premaman vero e proprio così da assicurarsi un supporto adeguato. Meglio acquistarne uno con le spalline e con fascia sottoseno sufficientemente ampia per avvolgere per bene la schiena.

Terzo trimestre

Nel terzo trimestre il seno cresce ulteriormente e occorre un reggiseno da gravidanza con coppe e fascia sottoseno ancora più grandi, specialmente se si prevede di allattare il bambino. Negli ultimi mesi di gravidanza è assolutamente bandito il ferretto: va evitato perché influisce sul tessuto ghiandolare e comprime i quadranti del seno che si preparano (dalla 28esima settimana in poi) alla produzione di colostro.

Prodotti consigliati

Molti brand firmano reggiseni adatti al periodo della gravidanza, tra modelli specifici per le donne in dolce attesa e altri non appositamente pensati per chi è incinta ma comunque in linea con i requisiti di cui abbiamo parlato finora.

Tra i migliori reggiseni premaman si distinguono quelli di Prénatal.

Prénatal, Reggiseno premaman senza ferretto. Prezzo: 19,99€ su prenatal.com

Anche Intimissimi, Tezenis e Lovable includono nelle loro collezioni reggiseni utilizzabili in gravidanza. Modelli semplici e lineari, interamente in cotone e senza ferretto.

Intimissimi, Reggiseno a Triangolo Lara in Cotone. Prezzo: 19,90€ su intimissimi.com

Tezenis, Reggiseno Triangolo Cotone Organico Lisbon. Prezzo: 12,99€ su tezenis.com

Lovable, Reggiseno senza imbottiture e senza ferretto. Prezzo: 19,90€

Tra i reggiseni per donne in gravidanza più apprezzati e meglio recensiti si distinguono quelli della linea Mama di H&M.

H&M, Mama Padded Cotton Nursing Bra. Prezzo: 15,99€ su hm.com

Pratici e dall’ottimo rapporto-qualità prezzo, sono realizzati in cotone e vengono declinati in vari modelli adattabili ai diversi momenti della gestazione.

H&M, Mama Reggiseno da allattamento in cotone 2 pezzi. Prezzo: 24,99€ su hm.com

Su Amazon si trovano molte proposte interessanti in termini di reggiseno per la gravidanza. Sono disponibili sulla piattaforma i reggiseni premaman di Medela, adatti anche all’allattamento.

Medela, Reggiseno Keep Cool. Prezzo: 22,99€

Firmano reggiseni premaman e per allattamento di buona fattura i brand Bravado Designs e RelaxMaternity, con linee studiate appositamente per il comfort della donna in gravidanza e dopo il parto.

Bravado Designs, Reggiseno premaman e allattamento sostenibile. Prezzo: 37,64€ – 37,66€

RelaxMaternity, 5310 Reggiseno Gravidanza Cotone Modellante Sostegno Seno. Prezzo: 26,95€

Su Amazon si trovano perfino set di reggiseni, composti da più pezzi, molto convenienti se si ha intenzione di acquistarne di diversi utilizzabili anche per la fase dell’allattamento.

Colomi, Reggiseno Premaman Allattamento. Prezzo: 27,99€

