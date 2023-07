Sandali estivi: i più comodi da indossare in gravidanza

I sandali estivi per la gravidanza sono dei grandi alleati per le future mamme nel periodo caldo, quando il problema dei piedi gonfi e doloranti si fa ancora più fastidioso per via delle alte temperature. Scegliere dei sandali donna comodi fa davvero la differenza, soprattutto a partire dal secondo trimestre.

Se, infatti, durante i primi mesi di gestazione è possibile – nella maggior parte dei casi – continuare a indossare le calzature che già si possiedono, quando la gravidanza entra nel vivo è inevitabile stravolgere le proprie abitudini perché i piedi cambiano notevolmente. Non solo questi si gonfiano, ma a modificarsi è anche l’appoggio plantare e, di conseguenza, il modo di camminare. Nelle fasi più avanzate della gravidanza, inoltre, il peso della pancia cambia l’assetto posturale incidendo sulla schiena, sulle gambe e perfino sull’equilibrio.

Individuare le scarpe giuste è fondamentale per far sì che le donne in dolce attesa si sentano stabili e sicure nei loro movimenti. Di seguito, alcuni consigli su come scegliere sandali estivi comodi e pratici per la gravidanza, ovviamente senza rinunciare allo stile.

Sandali estivi comodi in gravidanza

Tra i sandali donna comodi da usare in gravidanza si distinguono i sandali Birkenstock Arizona, tra i modelli bestseller del brand. Questi sandali ciabatta con due fibbie regolabili sul collo del piede sono comodissimi e garantiscono un buon sostegno per la schiena.

Il merito è del plantare con forma anatomica che avvolge la pianta prendendosi cura delle articolazioni, quali caviglie e ginocchia. A seconda delle misure dei propri piedi, è possibile scegliere tra pianta stretta e pianta larga per avere un sostegno completo del peso e maggiore equilibrio, complice una base di appoggio più estesa.

Birkenstock, Sandali Arizona. Prezzo: 70,45€ – 85,10€

Se piace il modello a ciabatta, sono tanti i brand a proporre alternative ugualmente valide per affrontare il periodo della gravidanza. Le ciabatte Geox Brionia, per esempio, sono dotate di suola traspirante e di fibbie regolabili. La tomaia non è foderata e risulta molto fresca anche nelle giornate estive più torride.

Geox, Brionia Sandali donna. Prezzo: 60,30€ – 67,00€

I modelli a ciabatta sono facili da indossare e quindi molto pratici per le donne incinte che, specialmente negli ultimi mesi della gravidanza, non riescono ad abbassarsi in completa autonomia. Le ciabatte con fibbie regolabili, in particolare, sono l’ideale perché assecondano i cambiamenti dei piedi risultando confortevoli nonostante il gonfiore. Chi solitamente adopera calzature con un po’ di tacco può optare per un modello platform come quello di seguito firmato Inblu.

Inblu, Ciabatte doppia fascia dettaglio leopardato regolabili. Prezzo: 25,00€ – 29,95€

Restando in tema di sandali platform comodi per la gravidanza, le ciabatte non sono di certo l’unica opzione. Tanti brand, tra cui Valleverde, includono nelle loro collezioni modelli infradito comodi e pratici che possono essere indossati in gravidanza. L’importante è che siano sempre regolabili nella calzata.

Valleverde, VG4830 Sandali ciabatte infradito. Prezzo: 59,00€

Un altro fattore da tenere in considerazione è la tipologia di materiale. I sandali estivi per la gravidanza dovrebbero essere realizzati sempre in materiali morbidi semisintetici o naturali. Questi si adattano meglio alla forma del piede e lo fanno sudare di meno. Una buona idea è scegliere modelli traforati, senza stringhe, laccetti o cinturini alla caviglia. Le fasce larghe a incrocio, che avvolgono il piede senza soffocarlo, sono un buon compromesso.

Bata, Sandali con fasce intrecciate e suola platform. Prezzo: 28,99€

Modelli di questo tipo si trovano sia nella grande distribuzione, da Bata per esempio, che nelle collezioni di brand specializzati nella produzione di calzature comode come Skechers. I sandali On-The-Go 600 sono dotati di plantare ammortizzato ed ergonomico per non gravare sulla schiena, mentre le fasce a incrocio sono elastiche e si adattano alla forma del piede.

Skechers, On-The-Go 600 Infradito. Prezzo: 37,95€ – 42,51€

Sandali estivi fashion in gravidanza

La comodità è la prima caratteristica da ricercare quando ci si approccia all’acquisto di sandali estivi per la gravidanza. Ciò non significa, però, che le future mamme debbano rinunciare allo stile e al glamour. I sandali Birkenstock Madrid Big Buckle sono attualmente tra i più venduti e sono di grande tendenza. La varietà di colori e finish tra cui poter scegliere è praticamente infinita.

Birkenstock, Madrid Big Buckle. Prezzo: 84,09€ – 95,00€

I modelli a ciabatta, se opportunamente scelti, non si prestano solo al mood casual ma anche a uno stile quotidiano ricercato e glamour. A fare la differenza sono i dettagli, come componenti hardware nei toni dell’oro o dell’argento. Questi particolari danno luce all’outfit e lo valorizzano, rendendolo immediatamente più stiloso.

Inblu, Sandali donna a doppia fascia con morsetto e cinturino regolabile. Prezzo: 42,90€ – 44,80€

Tommy Hilfiger, TH Mule sandalo. Prezzo: 58,00€ – 74,49€

Per le amanti dello stile romantico, via libera a leziosi fiocchi e a colori in stile Barbie. I sandali Bowy di Doctor Scholl hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono caratterizzati da un maxi fiocco iperfemminile. Il plantare in sughero ed ergonomico rende confortevole la camminata e tiene il piede ben saldo nella giusta posizione.

Doctor Scholl, Sandalo Bowy. Prezzo: 51,99€ – 54,97€

In gravidanza non sono da sottovalutare neppure le espadrillas, purché siano aperte sui lati e facili da mettere. Toni Pons ha una selezione molto ricca di modelli comodi e pratici ma glam perfetti per la dolce attesa.

Toni Pons, Etna Sandalo cross platform. Prezzo: 69,00€ – 75,00€

Le scarpe con il tacco alto andrebbero evitate perché obbligano a una postura scomoda e possono provocare cadute e slogature, oltre che aggravare il gonfiore dei piedi. Al contempo, è bene ricordare che anche le scarpe completamente basse, come i sandali rasoterra, sono da evitare. Le calzature piatte, infatti, rappresentano un pericolo per ginocchia e schiena, già messe a dura prova dalla gravidanza.

Se non si riesce a rinunciare a qualche centimetro di altezza, le zeppe basse sono un buon compromesso. Grunland firma molti modelli accattivanti, come questi sandali con fasce in pelle nei toni del nero e del rosa metallizzato con pattern animalier.

Grunland, Ersi Ciabatta donna. Prezzo: 49,21€ – 57,27€

Possono presentarsi delle occasioni in cui occorrono necessariamente delle scarpe eleganti adatte all’uso in gravidanza, magari per eventi speciali come le cerimonie. Un tacco basso o medio (al massimo di 4-6 centimetri) è solitamente ben tollerato anche dalle donne incinte.

Queen Helena, Infradito con tacco e strass. Prezzo: 25,00€

I sandali infradito con tacco o con zeppa sono una buona idea, specialmente se in versione gioiello. Su Amazon si trovano molti modelli preziosi, firmati da brand come Queen Helena e Jomix. Sceglieteli senza cinturino alla caviglia o al massimo con cinturino elastico per riuscire a indossarli in modo agevole.

Jomix, Infradito gioiello donna con zeppa eleganti. Prezzo: 30,95€

