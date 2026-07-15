Durante la gravidanza ogni movimento del bambino suscita curiosità e spesso anche qualche domanda. Tra i comportamenti osservabili già prima della nascita c’è lo sbadiglio del feto, un gesto che può essere rilevato durante alcune ecografie e che è oggetto di interesse da parte della ricerca scientifica.

Anche se a prima vista può sembrare un riflesso automatico o un segnale di noia, lo sbadiglio fetale è in realtà un fenomeno complesso. Gli esperti lo studiano da vicino perché rappresenta un indicatore importante per valutare lo sviluppo del sistema nervoso e la corretta maturazione del piccolo nel grembo materno.

Quali sono le cause

Ad oggi non esiste una risposta definitiva sul perché il feto sbadigli. I dati scientifici indicano tuttavia che non si tratta di una manifestazione di sonnolenza o stanchezza – come si riscontra comunemente nell’adulto – bensì di un comportamento fisiologico, strettamente connesso ai processi di maturazione dell’organismo prenatale.

L’ipotesi più accreditata associa questo gesto alla maturazione del sistema nervoso centrale. Lo sbadiglio è un atto motorio complesso: l’apertura prolungata della bocca e la successiva chiusura della mandibola richiedono il coordinamento di diverse strutture neurologiche e muscolari. Per questo motivo viene considerato un indicatore del corretto sviluppo neurologico del feto.

Un’altra spiegazione proposta dagli studiosi riguarda la maturazione dei muscoli del volto e della mandibola. Sbadigliando, il feto esercita attivamente i distretti muscolari che, dopo il parto, saranno indispensabili per la respirazione autonoma e per l’avvio delle funzioni vitali di suzione e deglutizione, fondamentali per l’allattamento.

In passato la letteratura scientifica ha ipotizzato che lo sbadiglio servisse a regolare l’ossigenazione sanguigna o la temperatura cerebrale. Le evidenze cliniche più recenti hanno tuttavia ridimensionato tali teorie: allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono dati sufficienti per validare queste correlazioni.

Studi recenti pubblicati da istituti di ricerca come l’Università di Ferrara confermano che il fenomeno compare prevalentemente tra il secondo e il terzo trimestre e tende a stabilizzarsi ed evolversi con l’avanzare della gestazione.

Parallelamente, una recente ricerca dell’Università di Parma ha dimostrato l’esistenza di una vera e propria risonanza comportamentale, rilevando che lo sbadiglio della madre può influenzare la frequenza di quello fetale.

Quando si vede in ecografia

Lo sbadiglio del feto può essere osservato durante un’ecografia nei mesi di gravidanza, soprattutto quando l’esame dura abbastanza a lungo da consentire di cogliere i movimenti spontanei del bambino. Sebbene sia rilevabile attraverso la tradizionale ecografia bidimensionale (2D), è grazie alla moderna diagnostica tridimensionale e quadridimensionale (3D e 4D) che gli specialisti possono distinguere lo sbadiglio da altri movimenti della bocca, come la semplice apertura delle labbra o i movimenti di suzione.

La letteratura clinica evidenzia come questo schema motorio coordinato compaia precocemente, già intorno alla 11ª–12ª settimana di gestazione, in concomitanza con le prime fasi di sviluppo neurologico. La massima visibilità ecografica si riscontra però a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre: in questa fase le maggiori dimensioni del feto e la migliore definizione delle immagini consentono una rilevazione più agevole e dettagliata.

Per identificare uno sbadiglio, i medici non si limitano a osservare l’apertura della bocca. Il movimento si articola infatti in una sequenza definita: un’apertura lenta e progressiva della bocca, una fase di acme (mantenimento della massima ampiezza) e una chiusura graduale. Questa precisa dinamica temporale permette di differenziarlo dai riflessi di suzione o dai movimenti mimici aspecifici, caratterizzati da maggiore rapidità e minore ampiezza.

È importante ricordare che osservare o non osservare uno sbadiglio durante un’ecografia non ha, di per sé, un particolare significato clinico. Si tratta infatti di un comportamento che compare in modo intermittente e dipende anche dal momento in cui viene eseguito l’esame, dalla posizione del bambino e dalla durata dell’osservazione. Per questo motivo, la sua assenza durante un controllo ecografico non è considerata un segnale di anomalia o di ritardo nello sviluppo.

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Cosa vuol dire

Nel quadro della medicina prenatale, lo sbadiglio fetale è considerato un comportamento del tutto normale e fa parte dei numerosi movimenti che accompagnano la crescita del bambino durante la gravidanza. La letteratura scientifica concorda nel considerarlo un fenomeno privo di valenza patologica, espressione di una regolare evoluzione del sistema nervoso e dello sviluppo delle capacità motorie.

Preso singolarmente, questo gesto non viene usato per stabilire lo stato di salute fetale. Durante i controlli di routine, il ginecologo valuta infatti un insieme di parametri (come la crescita complessiva, la quantità di liquido amniotico, i movimenti generali e il battito cardiaco). Di conseguenza, l’osservazione dello sbadiglio non sposta l’ago della bilancia medica, a meno che non si associ ad altre anomalie che richiedano approfondimenti specifici.

In conclusione, vedere il proprio bambino sbadigliare durante un’ecografia è generalmente un evento curioso e affascinante, che riflette la complessità del suo sviluppo prima della nascita. Sebbene la ricerca continui a studiare le funzioni di questo comportamento, le evidenze scientifiche attuali indicano che, nella maggior parte delle gravidanze fisiologiche, non rappresenta un motivo di preoccupazione.

In breve Gli esperti non sono ancora sicuri sulle cause dello sbadiglio del feto, ma si tratta sicuramente di un evento che non incide sulla valutazione della salute del piccolo che si porta in grembo.

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