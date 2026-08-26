Il sesso in gravidanza, in assenza di particolari complicanze ostetriche, è generalmente considerato sicuro e può contribuire al benessere fisico ed emotivo della coppia. Con il passare delle settimane, però, la crescita della pancia rende necessario adattare le abitudini e scegliere posizioni del sesso in gravidanza più confortevoli, evitando pressioni sull’addome e privilegiando il comfort della futura mamma.

Quali sono le migliori posizioni del sesso in gravidanza? Alcune, secondo gli specialisti, sono più consigliate di altre, soprattutto con il passare dei mesi.

Sesso in gravidanza: fa bene alla coppia ed è sicuro per il bambino

Per molte coppie, la gravidanza rappresenta un periodo ricco di emozioni, ma anche di dubbi. Uno dei più frequenti riguarda proprio la possibilità di continuare ad avere rapporti sessuali senza mettere a rischio il bambino.

Le principali società scientifiche internazionali confermano che in una gravidanza fisiologica il sesso è normalmente sicuro. Il feto è protetto dal liquido amniotico, dalle pareti uterine e dal tappo mucoso che sigilla il collo dell’utero, impedendo l’ingresso di batteri.

Anche il timore che i rapporti possano provocare un aborto spontaneo è infondato nella maggior parte dei casi. Gli aborti precoci sono quasi sempre legati ad anomalie dello sviluppo embrionale, non ai rapporti sessuali.

Dal punto di vista psicologico, fare l’amore in gravidanza può aiutare la coppia a mantenere complicità, comunicazione e vicinanza emotiva. Inoltre, l’orgasmo favorisce il rilascio di endorfine e ossitocina, ormoni associati al benessere.

Naturalmente ogni gravidanza è diversa. Alcune donne sperimentano un aumento del desiderio, altre un calo legato a nausea, stanchezza o cambiamenti ormonali. In questi casi è importante rispettare tempi e sensazioni reciproche, senza vivere l’intimità come un obbligo.

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Le migliori posizioni trimestre per trimestre

Ogni trimestre porta con sé una serie di momenti, che possono essere anche molto altalenanti, che favoriscono il desiderio o il calo sessuale da parte della donna. Inoltre, l’aumento di peso, le modifiche ormonali e anche fisiche possono influire sulla coppia.

Primo trimestre: totale libertà di movimento

Durante le prime dodici settimane, la maggior parte delle posizioni del kamasutra gravidanza può essere mantenuta senza particolari limitazioni. La pancia è ancora poco evidente e il movimento non risulta compromesso.

L’unico limite può essere rappresentato dai sintomi tipici dell’inizio della gestazione. Nausea, tensione al seno, sonnolenza e maggiore sensibilità possono rendere meno piacevoli alcune posizioni.

In questa fase, la parola d’ordine è ascoltare il proprio corpo. Se una posizione provoca fastidio, è sufficiente cambiarla senza alcun rischio per il bambino.

Ecco come cambia il corpo nel corso del primo trimestre

Secondo trimestre: adattarsi alla pancia che cresce

Il secondo trimestre viene spesso definito il periodo più piacevole della gravidanza. Le nausee tendono a diminuire, aumenta l’energia e molte donne riferiscono anche una maggiore lubrificazione e sensibilità.

Con la crescita dell’addome diventa però importante scegliere sesso in gravidanza posizioni comode, che evitino una compressione diretta della pancia.

Le posizioni laterali, quelle con la donna sopra oppure sedute permettono di controllare meglio profondità e movimenti, offrendo maggiore comfort a entrambi i partner.

La nostra guida sui fastidi del secondo trimestre

Terzo trimestre: le posizioni più comode e senza pressione sull’addome

Nel terzo trimestre il volume dell’addome modifica inevitabilmente la dinamica dei rapporti.

Le linee guida consigliano generalmente di evitare di restare a lungo completamente supine, poiché il peso dell’utero potrebbe comprimere la vena cava, causando capogiri e riduzione del ritorno venoso.

Per questo motivo, quando si parla di fare l’amore in gravidanza ultimo trimestre, vengono preferite posizioni laterali oppure con la donna sopra, che consentono libertà di movimento senza esercitare pressione sull’addome.

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Le 4 posizioni top per fare l’amore con la pancia

Un addome “pronunciato” e teso può rendere la pratica sessuale più difficile del solito. Bisogna solo trovare le migliori posizioni del kamasutra per riuscire ad avere un rapporto completo ma soprattutto piacevole.

1.La posizione del cucchiaio (Side-by-side)

Tra tutte le posizioni sesso in gravidanza, quella del cucchiaio è probabilmente la più consigliata dagli specialisti.

Entrambi i partner sono sdraiati su un fianco, rivolti nella stessa direzione. Questa configurazione elimina qualsiasi pressione sull’addome, riduce l’affaticamento e permette movimenti delicati.

È particolarmente indicata durante il secondo e soprattutto nel terzo trimestre, quando il comfort diventa la priorità.

2.Lei sopra (Woman on top)

Questa posizione permette alla donna di gestire completamente profondità, ritmo e intensità del rapporto.

Per questo motivo rappresenta una delle migliori soluzioni del kamasutra in gravidanza, soprattutto tra il secondo e il terzo trimestre.

Il partner rimane sdraiato mentre la futura mamma può trovare facilmente l’inclinazione più confortevole, interrompendo o modificando i movimenti in qualsiasi momento.

3.Seduti sull’orlo del letto

Una posizione spesso suggerita consiste nel sedersi sul bordo del letto o di una superficie stabile.

La donna può accomodarsi di fronte al partner, mantenendo la schiena sostenuta e limitando gli sforzi.

Questa variante permette una buona libertà di movimento e può risultare particolarmente confortevole quando la pancia è già evidente.

4.Da dietro (Doggy style modificato)

Il classico “doggy style” può essere adattato durante la gravidanza. La donna può appoggiarsi al letto, ai cuscini oppure assumere una posizione meno inclinata rispetto alla versione tradizionale, riducendo il carico sulla schiena.

Il cosiddetto doggy style modificato consente di evitare qualsiasi pressione sull’addome ed è una delle alternative più indicate nel fare l’amore in gravidanza ultimo trimestre, purché venga sempre mantenuto il massimo comfort.

Consigli per l’intimità negli ultimi mesi di gravidanza

Negli ultimi mesi è fondamentale mettere al primo posto il benessere della futura mamma.

Comunicare apertamente con il partner aiuta ad adattare i rapporti ai cambiamenti del corpo. Può essere utile utilizzare cuscini per sostenere schiena e gambe, scegliere momenti della giornata in cui ci si sente meno affaticate e interrompere immediatamente il rapporto in presenza di dolore o fastidio.

Anche la lubrificazione può variare durante la gravidanza. Se necessario, previo parere del ginecologo, possono essere utilizzati lubrificanti a base acquosa.

È importante ricordare che l’intimità non coincide esclusivamente con il rapporto sessuale. Carezze, massaggi, baci e momenti di vicinanza rappresentano valide alternative quando la penetrazione non risulta confortevole.

Quando il sesso in gravidanza è controindicato (i pareri del ginecologo)

Sebbene nella maggior parte delle gravidanze il sesso sia consentito, esistono condizioni cliniche nelle quali il ginecologo può raccomandare l’astensione temporanea o completa dai rapporti.

Tra le principali controindicazioni rientrano:

placenta previa

rottura delle membrane

perdita di liquido amniotico

sanguinamenti vaginali importanti

minaccia di parto pretermine

incompetenza cervicale

alcune gravidanze gemellari considerate ad alto rischio

Anche la presenza di infezioni sessualmente trasmissibili richiede particolare attenzione e, quando indicato, l’utilizzo del preservativo.

È, inoltre, consigliabile contattare il proprio ginecologo qualora dopo un rapporto compaiano forti dolori addominali persistenti, sanguinamento abbondante, perdita di liquido o contrazioni regolari.

In breve Generalmente consentito, il sesso in gravidanza è sicuro perché il feto non viene né disturbato né schiacciato grazie al liquido amniotico che lo protegge. Viverlo in modo armonioso, con posizioni prese dal kamasutra, può essere un modo sicuro di cercare ancora più intimità durante i nove mesi di gravidanza.

Fonti / Bibliografia Is it safe to have sex during pregnancy? | ACOGMost sexual activity is safe for women having healthy pregnancies. This includes sexual intercourse or penetration with fingers or sex toys.

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