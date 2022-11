L’acido folico in gravidanza protegge anche il cuore dei bebè?

Non solo contro i difetti dello sviluppo del tubo neurale, come la spina bifida: l’acido folico assunto durante la gravidanza sarebbe anche in grado di proteggere i nascituri dal rischio di sviluppare malformazioni cardiache.

Secondo uno studio pubblicato su Annals of Internal Medicine da un gruppo di ricercatori del National Children’s Medical Center di Shanghai, infatti, ridotti livelli di acido folico durante la gestazione aumentano il rischio che il feto sviluppi anomalie cardiache congenite.

Quale deve essere il livello di folati?

La ricerca è stata condotta monitorando circa 1.000 donne in gravidanza e i loro neonati, 197 dei quali nati con difetti cardiaci congeniti. Avendo esaminato durante le gravidanze i livelli di folati presenti nel sangue delle future mamme, i ricercatori hanno potuto costatare che le donne che hanno dato alla luce bambini con difetti cardiaci avevano livelli medi di folati di circa il 10% più bassi rispetto a quelle che, invece, hanno avuto bimbi sani (714 nanomoli per litro rispetto a 788).

Gli studiosi hanno quindi calcolato che per ogni aumento di 100 nanomoli per litro dei livelli di folati presenti nel sangue il rischio che il bambino nasca con malformazioni cardiache scende del 7%. I risultati ottenuti secondo i ricercatori indicano che assumere acido folico in gravidanza possa favorire la prevenzione delle malformazioni cardiache nel feto.

Quanto acido folico bisogna assumere in gravidanza?

I calcoli effettuati, però, indicherebbero che per raggiungere questo benefico effetto a favore della salute cardiaca la dose di acido folico da assumere da parte delle donne in gravidanza dovrebbe essere maggiore di quella assunta attualmente per prevenire i difetti del tubo neurale: dunque, concludono ricercatori, dovranno essere condotti ulteriori studi per comprendere la sicurezza dell’assunzione di acido folico a dosaggi più elevati.

In sintesi Che cos’è l’acido folico? L’acido folico fa parte del gruppo delle vitamine idrosolubili (chiamato anche vitamina B9), quelle che non possono essere accumulate nell’organismo, ma devono essere regolarmente assunte attraverso l’alimentazione. In quali alimenti è presente l’acido folico? L’acido folico si trova soprattutto in alcuni alimenti come le verdure a foglia verde (lattuga, broccoli, spinaci, asparagi), nel fegato, nel latte, in alcuni cereali e in alcuni frutti come le arance, i kiwi e i limoni. Acido folico e folati sono la stessa cosa? Anche se frequentemente sono usati come sinonimi, i due termini andrebbero distinti: il termine folato si riferisce alla vitamina nella sua forma naturale presente negli alimenti, mentre l’acido folico è la forma ossidata della vitamina e identifica la molecola di sintesi presente nei formulati vitaminici e aggiunta negli alimenti cosiddetti “fortificati”.

