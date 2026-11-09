L’ansia dell’attesa nel primo trimestre è una condizione abbastanza comune nelle donne che hanno scoperto di aspettare un bambino. L’inizio della gravidanza è un momento delicato, per ragioni sia fisiche sia psicologiche.

Non sempre si è preparate a una novità così importante, si teme che la gestazione non vada a buon fine e a questo si aggiungono variazioni ormonali che incidono anche sul tono dell’umore. Sapere di non essere le uniche a soffrire di ansia nell’attesa è importante, ma questo disturbo non va sottovalutato. Può infatti contribuire a far vivere male un periodo che va affrontato con consapevolezza e nel pieno benessere. Per questo è importante parlarne con il ginecologo, l’ostetrica oppure la psicologa.

Perché il primo trimestre di gravidanza è il più difficile a livello emotivo

Secondo dati recenti del Ministero della Salute sulla salute mentale della donna in attesa e dopo il parto, la gravidanza e, in particolare, l’ansia dell’attesa nel primo trimestre provoca momenti di crisi, per motivi diversi.

Le fluttuazioni degli ormoni, con un aumento rapido di estrogeni, progesterone e beta-hcg sono essenziali per assicurare l’impianto e la crescita dell’embrione nell’utero e per sostenerne lo sviluppo. Questi ormoni, d’altra parte, hanno un effetto sul tono dell’umore, rendendolo più instabile e causando un senso generale di tristezza.

Il primo trimestre è anche la fase in cui si ha più paura di un aborto spontaneo, tanto è vero che spesso si preferisce comunicare ad amici e famigliari la notizia dopo che è trascorso questo periodo. In effetti una gravidanza su 6 si conclude nel primo trimestre con un aborto, di conseguenza è normale che questa fase sia vissuta dalla donna con una particolare ansia.

Nausea, vomito, sonnolenza sono sintomi particolarmente intensi proprio fino al terzo mese. Questa condizione di malessere riduce l’energia fisica e mentale, abbassando il tono dell’umore e predisponendo a una condizione ansiosa.

Per quanto una gravidanza possa essere voluta, coincide sempre con un profondo cambiamento che coinvolge non solo la futura mamma, ma la sua attività, il suo ruolo sociale e l’intero nucleo familiare.

Oltre a queste motivazioni, possono esserci cause legate alla propria esperienza personale: per esempio, difficoltà economiche, situazione familiare instabile, tendenza a soffrire di disturbi dell’umore possono rendere più seria la situazione.

Come gestire il “tempo sospeso” fino alla prima ecografia

La prima ecografia in gravidanza si effettua solitamente tra l’11a e la 13a settimana di gravidanza, quindi verso la fine del primo trimestre che si colloca a 13 settimane. La prima ecografia rappresenta un appuntamento importante perché permette di individuare il corretto impianto del feto sulla membrana uterina, la camera gestazionale, e di sentire il battito cardiaco. È quindi un momento che può dare certezza sul buon andamento della gravidanza, ma che può anche suscitare una comprensibile ansia. Per aiutare a gestire questo tempo sospeso è consigliabile:

evitare di navigare in rete o sui social, dove si possono leggere dati preoccupanti che aumentano l’ansia

che aumentano l’ansia tenere la mente occupata con qualcosa di piacevole, come musica, lettura, chiacchierate con le amiche

con qualcosa di piacevole, come musica, lettura, chiacchierate con le amiche concentrarsi sul proprio lavoro o su un progetto al quale si tiene in modo particolare

o su un progetto al quale si tiene in modo particolare uscire a fare una passeggiata all’aria aperta , in un parco, oppure visitare una mostra d’arte

, in un parco, oppure visitare una mostra d’arte concedersi un piccolo regalo non legato alla gestazione.

Infine è bene evitare di affaticarsi troppo: tenersi impegnate aiuta, ma sovraccaricarsi di attività riduce la resistenza ai pensieri stressanti e pervasivi.

Sintomi che vanno e vengono

Una leggera ansia è accompagnata da sintomi comprensibili per il periodo, che non devono però interferire con la qualità della vita. Attenzione se, invece, i malesseri divengono intensi, tali da minare il benessere di tutti i giorni e perfino la salute della donna.

Sono sintomi normali:

le preoccupazioni sulla salute del bambino e sull’andamento della gravidanza, che si inseriscono durante il giorno nelle attività quotidiane senza però impedirle

e sull’andamento della gravidanza, che si inseriscono durante il giorno nelle attività quotidiane senza però impedirle una sensazione di lieve tachicardia che si avverte in modo più intenso proprio in coincidenza di questi pensieri ansiosi

che si avverte in modo più intenso proprio in coincidenza di questi pensieri ansiosi qualche difficoltà a prendere sonno o risvegli durante la notte.

È invece preoccupante se:

si nutrono pensieri negativi , con la sensazione costante che qualcosa andrà male , al punto di non riuscire a lavorare o a vivere normalmente

, con la , al punto di non riuscire a lavorare o a vivere normalmente compaiono veri e propri attacchi di panico con difficoltà a respirare e accelerazione del battito cardiaco

con difficoltà a respirare e accelerazione del battito cardiaco l’appetito si riduce, si perde il sonno, le crisi di pianto sono continuamente in agguato.

In questo caso, è essenziale rivolgersi al ginecologo, al medico oppure al servizio di psicologia del consultorio o dell’ospedale. Il malessere va infatti affrontato e risolto perché potrebbe sfociare in una depressione post parto.

Leggi qui perché i sintomi di una depressione post parto o perinatale non vanno sottovalutati

Strategie pratiche per ridurre l’ansia

Con il procedere della gravidanza, gli esami e le ecografie progressivamente rassicurano sul fatto che il bambino cresce e che tutto procede per il meglio. Per ridurre ulteriormente l’ansia dell’attesa nel primo trimestre, è possibile mettere in atto tecniche di rilassamento e seguire una vita sana.

Dedicarsi a un’ attività fisica rilassante, per esempio nuoto per gestanti o yoga dietro la guida di un esperto. Il movimento scarica la tensione nervosa, rilassa e favorisce la produzione di endorfine , ormoni naturali che danno benessere.

dietro la guida di un esperto. Il movimento scarica la tensione nervosa, rilassa e , ormoni naturali che danno benessere. Seguire un percorso di mindfulness e meditazione , anche con controllo della respirazione, per gestire l’ansia leggera acquisendo via via una maggiore consapevolezza del corpo che cambia e della nuova persona che si sta diventando.

, anche con controllo della respirazione, per gestire l’ansia leggera acquisendo via via una e della nuova persona che si sta diventando. Nutrirsi bene , con alimenti equilibrati e genuini per assicurare a corpo e mente vitamine e minerali che contribuiscono alla funzionalità nervosa.

, con alimenti equilibrati e genuini per assicurare a corpo e mente vitamine e minerali che contribuiscono alla funzionalità nervosa. Chiedere consiglio al ginecologo o al farmacista per qualche sostanza naturale rilassante, per esempio tisane al biancospino, melissa, camomilla, evitando i farmaci a meno che non siano suggeriti dal medico.

Se non si riesce a controllare l’ansia in questo modo, è importante intraprendere un percorso psicologico con un professionista, per evitare che il malessere non si risolva e condizioni il benessere della gravidanza.

In breve Per controllare l’ansia dell’attesa nel primo trimestre di gravidanza è bene cercare di seguire una vita sana e regolare, con un po’ di attività fisica leggera, senza assumere farmaci di propria iniziativa, ma rivolgendosi al ginecologo per qualsiasi dubbio.

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