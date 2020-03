Sigaretta elettronica in gravidanza? Ni

Uno studio osservazionale condotto da ricercatori del Coombe Women and Infants University Hospital di Dublino e del Royal College of Surgeons in Irlanda pubblicato sul British Journal of Obstetrics & Gynaecology, rivela che le donne che utilizzano la sigaretta elettronica in gravidanza danno alla luce bambini con un peso alla nascita simile a quelli nati da non fumatrici e molto superiore ai neonati di chi invece fuma sigarette tradizionali.

Confronto tra fumatrici tradizionali ed “elettroniche”

I ricercatori hanno voluto vedere se le future mamme che svapano mettono a repentaglio la vita dei loro bambini e hanno realizzato uno studio all’interno di un ospedale specializzato in cui nascono circa 8.500 bambini all’anno. I ricercatori hanno reclutato, fra le donne incinta sottoposte a cure prenatali, 218 utilizzatrici esclusive di sigaretta elettronica e 195 duali, (ovvero donne che usano sia l’e-cig sia le sigarette normali), che hanno partorito durante il periodo di osservazione.

I risultati dello studio indicano che il peso medio alla nascita dei figli di chi usava l’e-cig era di 3.470 grammi (+/- 555 gr), del tutto simile a quello dei nati dalle non fumatrici (3.471 grammi +/- 504 grammi). Inoltre era significativamente superiore al peso dei bambini nati dalle donne fumatrici, che pesavano in media 3.166 grammi (+/- 502 grammi). Infine, i figli delle utilizzatrici duali avevano un peso simile a quelli delle fumatrici tradizionali.

Evitare la nicotina è sempre la scelta migliore

Questo studio non ha comunque lo scopo di incentivare o approvare l’uso della sigaretta elettronica in gravidanza. Come sottolineano gli autori nelle conclusioni dello studio, smettere di fumare ed evitare la nicotina è sempre la scelta migliore per le donne incinte. Ma, ricordano, le terapie per la cessazione durante la gravidanza dimostrano un’efficacia limitata e molte donne si rivolgono alla sigaretta elettronica essenzialmente come metodo di riduzione del danno.

