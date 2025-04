Aria nella pancia primo trimestre: cause e rimedi

La presenza di aria nella pancia in gravidanza, detta in termini medici meteorismo o flatulenza, è un problema molto comune, specialmente nel corso del primo trimestre. Colpa soprattutto delle modificazioni ormonali cui va incontro l’organismo della donna unite ad alcune cattive abitudini. Se dunque la futura mamma avverte gonfiore e tensione addominale, strani gorgoglii e movimenti della pancia, piccoli dolorini non deve preoccuparsi. Spesso bastano alcuni piccoli accorgimenti per migliorare la situazione, come mangiare più lentamente, limitare il consumo di legumi, grassi e dolci, camminare molto e ritagliarsi delle pause di relax.

Le cause scatenanti

Variazioni ormonali

Alimentazione scorretta

Stress

Sedentarietà

La presenza di aria nella pancia in gravidanza è un disturbo legato principalmente alle normali modificazioni ormonali che si verificano nel corso della gestazione. In particolare, gioca un ruolo importante l’aumento del progesterone, una sostanza che, fra le altre cose, provoca un rilassamento della muscolatura liscia dell’apparato digerente e una riduzione del tono e della motilità intestinale.

Di conseguenza, la peristalsi, l’attività contrattile della muscolatura di stomaco e intestino necessaria alla digestione del cibo, viene rallentata. Queste modifiche sono necessarie allo scopo di favorire l’assorbimento di tutti gli elementi nutritivi contenuti negli alimenti consumati e di permettere l’espansione dell’utero.

Tuttavia, comportano anche un rallentamento della digestione, dell’evacuazione e dell’espulsione dei gas digestivi (che oltretutto possono essere prodotti in maggiori quantità). Ecco perché possono comparire meteorismo e gonfiore pancia. Molto frequenti anche stipsi e nausea. Se il feto è di grandi dimensioni e preme sull’intestino, il fenomeno è ancora più accentuato.

Il gonfiore in gravidanza può essere favorito inoltre dal consumo eccessivo di alimenti che possono favorire la fermentazione intestinale e quindi il gonfiore addominale, come legumi, cavoli, broccoli, cipolle, grassi, frutta ricca di fruttosio. Attenzione, poi, ad alcune cattive abitudini, come mangiare troppo velocemente, masticare poco i cibi, consumare chewing-gum. Infine, altri fattori importanti sono lo stress, l’ansia e la sedentarietà, che possono peggiorare la situazione.

Rimedi naturali e utili

Per contrastare la formazione di aria nella pancia si consiglia di curare la propria alimentazione in gravidanza. Fare attenzione ai legumi perché la loro cuticola esterna contiene sostanze che producono gas: le donne che sono sensibili alla loro azione dovrebbero limitarne il consumo. Lo stesso accorgimento andrebbe riservato ai grassi, la cui trasformazione produce molte scorie che favoriscono il processo di putrefazione, e ai carboidrati semplici (come dolci e frutta zuccherina), che possono essere sottoposti a fermentazione da parte dei batteri della flora intestinale.

Anche cavoli, broccoli, cavolfiori, cipolle, aglio, cardi, rape, latte e latticini freschi, salse, pane in cassetta, sostituti del pane, mollica, prodotti contenenti aria (tipo frappè, panna montata e frullati), insaccati, succhi di frutta, bibite gassate, acqua e vino frizzante possono dare problemi.

La cosa migliore è imparare ad ascoltare il proprio corpo così da individuare le reazioni personali a ciascun alimento e da limitare quelli che creano maggiori fastidi e gonfiore pancia. In linea di massima, via libera a cereali (esclusi pane in cassetta e senza esagerare con i cereali integrali), pesce, carne, uova, formaggi stagionati, verdure (fatta eccezione per quelle citate sopra).

Preferire la verdura cotta perché con la cottura le fibre in essa contenute subiscono una parziale digestione, che limita la formazione di aria. Fra i frutti, semaforo verde per melone, agrumi, ananas, kiwi, lamponi, mirtilli. Evitare di mangiare frutta dopo i pasti per non favorire il gonfiore in gravidanza.

Le regole da seguire a tavola

Masticare bene e lentamente

e lentamente Non parlare mentre si porta il boccone alla bocca e si mastica

Bere molta acqua , meglio se a piccoli sorsi e lontano dai pasti

, meglio se a piccoli sorsi e lontano dai pasti Preferire l’ acqua naturale , perché quella frizzante può aumentare il meteorismo

, perché quella frizzante può aumentare il meteorismo Evitare di bere con la cannuccia per non ingerire aria inutile che crea gonfiore pancia

Non fare pasti abbondanti, ma suddividere l’alimentazione giornaliera in tre pasti e due spuntini

Dopo i pasti, su consiglio del ginecologo, consumare tisane a base di semi di finocchio , malva e zenzero, che favoriscono la digestione e combattono la fermentazione.

, malva e zenzero, che favoriscono la digestione e combattono la fermentazione. No alle gomme da masticare

Dopo aver mangiato, cercare di camminare e muoversi. Non stendersi

Se piace, aggiungere un pizzico di peperoncino ai piatti: ha un’ottima azione carminativa, aiutando a combattere i fenomeni di gonfiore in gravidanza

ai piatti: ha un’ottima azione carminativa, aiutando a combattere i fenomeni di gonfiore in gravidanza Dietro via libera del ginecologo, assumere probiotici e fermenti lattici

Altri consigli utili

Cercare di camminare e muoversi il più possibile nella vita quotidiana

e muoversi il più possibile nella vita quotidiana attività fisiche Praticare compatibili con la gravidanza , come nuoto, acquagym, yoga , pilates

Non indossare abiti che stringono a livello addominale

Curare la postura, cercando di mantenere il busto dritto

Per quanto possibile, limitare ansia e stress perché favoriscono la formazione di aria nella pancia in gravidanza. Ritagliarsi degli spazi da dedicare ad attività piacevoli e rilassanti, come la lettura, la cucina, i massaggi

In breve Molte future mamme sono soggette alla formazione di aria nella pancia in gravidanza, specialmente nel corso del primo trimestre. Questo disturbo è determinato dall’aumento del progesterone, un ormone che svolge un’azione rilassante sull’apparato muscolare allo scopo di favorire la crescita dell’utero. I suoi effetti si manifestano però anche sulla muscolatura dell’intestino, provocando un rallentamento generale del suo funzionamento, che comporta una maggiore produzione di succhi gastrici e di gas. Ecco perché possono comparire gonfiore pancia e tensione addominale. Per migliorare la situazione, spesso basta modificare il proprio stile di vita, per esempio ridurre il consumo degli alimenti che favoriscono la fermentazione addominale, mangiare più lentamente, bere molto e muoversi di più.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.