Crampi al basso ventre all’inizio della gravidanza

Uno dei primi sintomi di gravidanza consiste in doloretti simili a piccoli crampi che si avvertono nella zona del basso ventre e che assomigliano a quelli tipici della sindrome premestruale: alcune donne li avvertono, altre no o non ci fanno caso.

I crampi da “impianto” o da “annidamento”

Si tratta dei cosiddetti “crampi da impianto” o “da annidamento”, che si verificano in concomitanza con l’annidamento nell’utero della blastocisti (embrione nelle fasi iniziali).

Una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo nella tuba di Falloppio, infatti, lo zigote (il frutto della fusione fra la cellula femminile e quella maschile) si sviluppa rapidamente in morula per poi scendere dopo qualche giorno nell’utero sotto forma di blastocisti e annidarsi in esso.

Questa ricerca di annidamento tende in un certo senso a “irritare” il tessuto interno (endometrio) dell’utero, che si contrae, causando piccoli dolori crampiformi alla fututa mamma. A questi doloretti possono associarsi, in alcune donne, piccole perdite di sangue (spotting).

