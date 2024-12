Metodi della nonna per sapere se si è incinta: quali sono affidabili?

Gli unici metodi affidabili e scientificamente provati per scoprire se si è incinta sono il test di gravidanza e gli esami del sangue con misurazione della beta hCG, un ormone prodotto dall’organismo femminile durante la gestazione. Anche l’ecografia è attendibile e sicura, tuttavia nelle prime settimane potrebbe non riuscire a visualizzare l’embrione. Esistono, poi, altre vie meno scientifiche e sicure, che potrebbero essere utili quando si ha fretta di capire se c’è qualche possibilità che sia avvenuto il concepimento. L’importante è essere consapevoli della loro inaffidabilità. Potete provarle per curiosità o per indovinare il responso di un test ufficiale. Fra i principali metodi della nonna per sapere se si è incinta ci sono sicuramente i vari test con le urine e l’attenzione ai primi sintomi.

Come capire se sei incinta dalla pipì

Sapere se si è incinta senza test di gravidanza è quasi impossibile, ma nulla vieta di fare dei tentativi. Secondo alcune credenze popolari, una risposta può arrivare dall’urina della donna. Basta raccogliere un campione di pipì in un contenitore e lasciarlo riposare in frigorifero per 24 ore. Se dopo un giorno si nota che si è formata una pellicola sottile sulla superficie allora è probabile che la cicogna sia in viaggio, se invece non si è formato alcuno strato il concepimento potrebbe non essere avvenuto.

Test gravidanza fai da te

Fra i metodi della nonna per sapere se si è incinta ci sono anche i test di gravidanza fai da te, che si effettuano mettendo qualche goccia di urina a contatto con sostanze diverse. Ecco quelle più utilizzate.

Con l’aceto

Il procedimento è molto semplice: basta mescolare dell’aceto – meglio se bianco – con l’urina, senza accorgimenti particolari sulle quantità. Secondo la tradizione, se la soluzione cambia colore e se compare della schiuma è probabile che la donna aspetti effettivamente un bambino.

Con l’olio d’oliva

Secondo alcune credenze popolari abbastanza diffuse, per il test di gravidanza casalingo si può utilizzare anche l’olio di oliva: in questo caso, il risultato va considerato positivo se le gocce di urina si uniscono all’olio. Se, invece, restano separate il risultato sarebbe negativo.

Con lo zucchero e il sale

Fra i test di gravidanza fai da te c’è anche quello con lo zucchero e quello con il sale. In entrambi i casi, bisogna mettere due cucchiaini dell’alimento in un contenitore aggiungendo qualche goccia di urina. Se zucchero e sale si sciolgono a contatto con l’urina, la donna non sarebbe incinta. Al contrario, se si aggregano e si compattano è probabile che si sia instaurata una gravidanza.

Con lo shampoo

In un contenitore raccogliere un campione di urina. In un altro contenitore mescolare una piccola dose di shampoo per capelli con poca acqua fino a creare una miscela. Quindi aggiungere l’urina e osservare cosa succede. Se si forma della schiuma il risultato potrebbe essere positivo. Questo test può essere svolto anche con il solvente per le unghie e potrebbe essere effettuato pure con la candeggina, tuttavia è sconsigliato utilizzare quest’ultima sostanza perché è pericolosa.

Con il bicarbonato di sodio

Anche questo test è semplicissimo: basta mettere un cucchiaio di bicarbonato in un contenitore e aggiungere un po’ di urina. Attendere due-tre minuti e osservare la quantità di schiuma che si forma: se è molta si potrebbe aspettare un maschietto, se poca una femminuccia.

Con le foglie di tarassaco

Anche il tarassaco a contatto con l’urina potrebbe rivelare informazioni preziose. Il procedimento è molto veloce: immergere in un contenitore pieno di pipì una foglia di tarassaco e attendere una decina di minuti. Se sulla foglia compaiono delle bollicine rosse è possibile che la donna sia incinta.

Con il dentifricio

Nell’elenco dei metodi della nonna per sapere se si è incinta non poteva mancare il test con il dentifricio. Spremere poco prodotto sul fondo di un recipiente e versarvi sopra l’urina. Se dopo qualche istante il dentifricio è diventato azzurrino o blu chiaro o appare più schiumoso si potrebbe essere effettivamente incinta.

Con un anello d’oro sull’addome

Per sapere se si è incinta senza test, secondo la tradizione popolare, si può ricorrere anche al test dell’anello d’oro. Basta appoggiare un anello d’oro sopra l’addome e dargli un colpetto. L’anello inizia a girare in senso orario? Allora la cicogna potrebbe essere in volo.

Aglio nel latte

Questo metodo osserva la reazione fra aglio e latte. Basta immergere dell’aglio in un bicchiere di latte e attendere per vedere cosa succede: se cambia colore, il risultato potrebbe essere positivo.

I sintomi che possono rivelare una gravidanza

Secondo le credenze popolari, se si notano sintomi come quelli sopra elencati è probabile che la cicogna sia in volo. In effetti, prestare attenzione ai segnali fisici rientra fra i metodi della nonna per sapere se si è incinta, perché spesso nelle prime settimane di gravidanza compaiono proprio queste “spie”.

App per capire se sei incinta

Sapere se si è incinta senza test è possibile anche ricorrendo alla tecnologia. Infatti, esistono alcune app che aiutano a tenere sotto controllo il ciclo mestruale e dunque a capire quando avviene l’ovulazione e se ci sono ritardi nelle mestruazioni. Del resto, individuare il proprio periodo fertile è il primo passo da compiere quando si è alla ricerca di un bambino. Fra le app per vedere se si è incinta ci sono Pregnancy Tracker Pro e Pregnancy test & Ovulation tracke, che monitorano il periodo mestruale e il periodo di ovulazione e combinano i dati per prevedere le probabilità di gravidanza.

In breve Dai test fai da te con le urine alla prova dell’anello sull’addome, fino al test dell’aglio e latte, sono tanti i metodi della nonna per sapere se si è incinta. Non sono affidabili né scientificamente provati, tuttavia possono essere svolti per curiosità o per gioco. Anche i primi sintomi e le app che monitorano il ciclo mestruale possono essere utili. Per essere certe di aspettare un bambino però bisogna effettuare un test di gravidanza, un esame del sangue e/o un’ecografia.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.