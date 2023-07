Sognare di essere incinta: significato e interpretazione

Sembra ormai dimostrato che tutti noi sogniamo ogni notte, anche se spesso si ha l’impressione di non sognare semplicemente perché al nostro risveglio non ricordiamo i nostri sogni. Ci sono però sogni che rimangono impressi nella nostra mente e che ci lasciano una sensazione di gioia o di disagio anche dopo il nostro risveglio: sono proprio questi i sogni di cui ci chiediamo il significato! Cosa significa, ad esempio, sognare di essere incinta? Si tratta di un sogno che può avere numerose interpretazioni, vediamo insieme le più comuni!

Cosa significa sognare di essere incinta?

Al di là del significato letterale del sogno, spesso si interpreta in diversi modi questo sogno particolare, prendendo in considerazione l’atto di generare in senso più ampio e simbolico. Sognare di essere incinta, quindi, può simboleggiare un desiderio di nuove esperienze o di essere coinvolte in qualcosa di diverso, un bisogno di cambiamento oppure la volontà di dare vita a progetti o percorsi nella propria vita che in questo momento sono in qualche modo “addormentati”.

Questo sogno può significare anche il desiderio di un cambiamento importante nel proprio rapporto di coppia, ma anche esprimere una certa ansia al pensiero di doversi assumere nuove responsabilità. Insomma, ognuna di noi per interpretare al meglio questo sogno dovrebbe prima di tutto pensare a cosa simboleggia in relazione al proprio vissuto e soprattutto al futuro che si desidera.

Si tratta di un sogno premonitore?

Chi sta cercando di rimanere incinta potrebbe considerarlo un sogno premonitore ma, come ben sappiamo, questo non ci darà alcuna certezza. Può sicuramente essere l’espressione di un grande desiderio di diventare mamma, ma anche della voglia di portare qualcosa di nuovo nella propria vita. Ci sono però diverse sfaccettature di questo sogno: sognare di essere incinta in menopausa, ad esempio, potrebbe essere l’espressione di un proprio limite o di un desiderio destinato a non realizzarsi.

Sognare di essere incinta e partorire, interpretazione

I sogni fanno emergere in maniera inconscia desideri e paure che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di avere. Sognare di essere incinta non fa eccezione, ma ci sono tante varianti diverse. L’interpretazione dei sogni non ha alcuna base scientifica, ma possiamo comunque divertirci a scoprire quale significato possiamo dare alle diverse varianti di questo sogno. Sognare di essere incinta e partorire, ad esempio, significa che si è pronti ad accogliere una novità e delle soddisfazioni in arrivo oppure che è il momento di esprimere un’idea o un desiderio al mondo esterno. Se al contrario si ha la sensazione di essere incinta e non voler partorire, potrebbe significare che non è ancora il momento di esporre ad altri il proprio progetto.

Sognare di essere incinta di un maschio

Sognare di essere incinta di un maschio potrebbe esprimere il bisogno di connettersi con la parte più determinata e coraggiosa di sé stesse, rappresentata simbolicamente da un maschio, per affrontare una nuova sfida.

Sognare di essere incinta di una femmina

Sognare di essere incinta di una femmina potrebbe rappresentare la parte più creativa e intuitiva di chi sogna. Potrebbe simboleggiare anche il desiderio di accettare o di esprimere appieno la parte più femminile di sé.

Sognare di essere incinta di due gemelli

Sognare di essere incinta di due gemelli può significare che si sta vivendo una situazione di conflitto e di angoscia, che potrebbe essere legata alla propria sfera inconscia o anche a delle persone che dipendono da noi a livello emotivo. Questo sogno può anche essere legato ad un periodo di crisi o di cambiamento sia nella sfera personale che in quella professionale oppure simboleggiare il fatto che si hanno troppi progetti in sospeso.

Se chi sogna è realmente incinta, questo sogno potrebbe simboleggiare un po’ di (normale) preoccupazione non solo per la prosecuzione della gravidanza e per la paura del parto, ma anche per le maggiori responsabilità che il ruolo di mamma comporta. Se ci si sveglia felici, infine, potrebbe simboleggiare la gioia di accogliere un nuovo membro nella propria famiglia.

Sognare di essere incinta con il pancione

Sognare di essere incinta con il pancione può rappresentare un grande cambiamento o una buona opportunità in vista oppure un nuovo inizio. Potrebbe anche essere la rappresentazione di una preoccupazione relativa al proprio aspetto fisico.

Sognare di essere incinta senza pancia

In questo caso, sognare di essere incinta ma di non avere il pancione potrebbe simboleggiare il fatto di non essere pronta ad accettare un cambiamento, una nuova fase della vita oppure l’idea stessa di diventare mamma.

Sognare di essere incinta e perdere il bambino

Sognare di essere incinta e perdere il bambino può dare voce alla preoccupazione di perdere una persona cara o qualcosa di importante. Può simboleggiare anche la paura di un fallimento in un progetto in cui si è particolarmente coinvolte oppure di una relazione personale. Potrebbe anche essere un avvertimento inconscio di non far passare in secondo piano un progetto a cui si tiene molto ma al quale non si dedicano abbastanza energie.

Sognare di essere incinta e non volerlo

Sognare di essere incinta e non volere il bambino potrebbe rappresentare un’incertezza o una paura di assumersi le responsabilità che comporta un cambiamento imminente. Potrebbe indicare anche la paura di perdere la propria libertà e la propria indipendenza ma anche la necessità di rivedere le proprie priorità prima di fare un passo in avanti.

Sognare di essere incinta in età avanzata

Sognare di essere incinta in età avanzata può simboleggiare che si percepisce una preoccupazione relativa alla propria capacità di realizzare un progetto o di raggiungere un obiettivo.

Sognare di non essere in grado di rimanere incinta

Se si sta cercando di rimanere incinta, questo tipo di sogno potrebbe rispecchiare la situazione reale e le preoccupazioni che porta con sé. In caso contrario, potrebbe simboleggiare un blocco o una situazione di stallo in una fase importante della vita.

Sognare che ti dicono di essere incinta

Sognare di essere incinta ma scoprirlo solo perché qualcun altro ce lo dice o ce lo chiede potrebbe tradire una situazione di insicurezza nelle proprie capacità e di mancanza di fiducia in se stessa. Questa situazione potrebbe essere transitoria e legata ad un momento della propria vita in cui si percepisce di non avere il pieno controllo delle cose.

In copertina foto di Manbob86 da Pixabay

In breve Sognare di essere incinta può simboleggiare un desiderio di maternità, ma anche di un nuovo inizio. I significati simbolici di questo sogno sono davvero molti e rivelano alcuni dei nostri desideri più nascosti o delle nostre paure.

