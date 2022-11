Che effetti ha la terza dose di vaccino Covid sulla gravidanza?

La terza dose di vaccino, somministrata prima o durante la gravidanza, mette al riparo la salute delle future mamme dalle forme più gravi del Covid. A rivelarlo è uno studio condotto in dieci stati americani su un macro-campione di 4.220 donne dalla Indiana University School of Medicine e pubblicato su Jama Network Open.

Quanto è pericoloso il Covid in gravidanza?

Come rivelato da diversi studi le forme più gravi di infezione da Covid-19 possono portare a complicanze durante il parto e a un parto pretermine. Finanziata dai Centers for Disease Control and Prevention americani, la ricerca dell’Indiana University School of Medicine ha indagato gli effetti della terza dose di vaccino Covidsulla gravidanza, rivelando un importante impatto per la salute del bambino e della futura mamma.

Un risultato importante, che va a colmare un vuoto lasciato dalla ricerca sul tema e sull’efficacia dei vaccini mRNA Covid-19 durante una gravidanza e che punta a sensibilizzare la popolazione verso la fondamentale necessità di vaccinarsi contro un virus che non è ancora stato sconfitto e, soprattutto, per le gestanti può rappresentare un grande problema.

Quali effetti ha il vaccino Covid sulla gravidanza?

Prendendo in esame le cartelle cliniche di oltre 3.400 accessi al pronto soccorso e circa 800 riferite a ricoveri di future mamme che avevano contratto il Covid-19, i ricercatori dell’ateneo americano hanno scoperto come la vaccinazione proteggesse le donne in gravidanza e ne allontanasse il rischio di contrarre l’infezione e, quindi, di una ospedalizzazione.

Come riferito da una delle prime firme della ricerca, nonché professore di Medicina informatica e Medicina di famiglia della Indiana University, Shaun Grannis, i risultati evidenziano come con la gravidanza gli effetti del vaccino anti-Covid-19 restino elevati, esattamente come per le donne non incinta, e permettano di ridurre la gravità dell’infezione.

In sintesi

Cosa succede al neonato se la mamma ha il Covid? Se, dopo il parto, la mamma dovesse risultare positiva al Covid, il neonato viene posto in una stanza differente fino alla negativizzazione della donna. Quali sono le settimane di gravidanza più a rischio? Secondo la statistica, ben l’85% degli aborti si registra nelle prime 12 settimane di gravidanza.

Fonti / Bibliografia Estimation of COVID-19 mRNA Vaccine Effectiveness Against Medically Attended COVID-19 in Pregnancy During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance in the United States | Vaccination | JAMA Network Open | JAMA NetworkThis case-control study evaluates the estimated effectiveness of mRNA vaccination against medically attended COVID-19 among pregnant people during Delta and Omi

Centers for Disease Control and PreventionCDC is the nation’s leading science-based, data-driven, service organization that protects the public’s health. For more than 70 years, we’ve put science into action to help children stay healthy so they can grow and learn; to help families, businesses, and communities fight disease and stay strong; and to protect the public’s health.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.