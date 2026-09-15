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Vitamina C a fiumi ai primi freddi, docce gelate all’alba e intrugli detox per prevenire l’influenza: con l’arrivo dell’autunno tornano puntuali i rimedi “miracolosi” che promettono di corazzare l’organismo. Ma funzionano davvero?
Dopo un’estate caratterizzata da caldo intenso e ritmi sregolati, il corpo affronta semplicemente una naturale fase di adattamento. Secondo gli esperti di MioDottore, credere alle scorciatoie non solo è inutile, ma rischia di farci trascurare le uniche abitudini che proteggono davvero la salute.
1. Più vitamina C assumo, meno probabilità ho di ammalarmi
La vitamina C è fondamentale, ma fare un super-dosaggio non crea uno “scudo” contro i virus. Se segui un’alimentazione equilibrata e non hai carenze cliniche, le dosi extra vengono semplicemente eliminate dal corpo senza offrire alcuna protezione aggiuntiva.
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2. Gli integratori booster potenziano il sistema immunitario in pochi giorni
Non esiste l’interruttore magico per “accendere” le difese. Il sistema immunitario è un meccanismo complesso che richiede tempo e continuità: gli integratori servono solo in presenza di carenze specifiche accertate dal medico.
3. Le docce fredde ‘allenano’ le difese
Anche se vanno molto di moda nel mondo wellness per dare una sferzata di energia, le evidenze scientifiche non confermano affatto che l’acqua fredda sia in grado di prevenire l’influenza o i raffreddori.
4. Per non ammalarsi è meglio stare al chiuso
Sbagliatissimo. Rintanarsi in luoghi chiusi, affollati e poco ventilati è il modo migliore per contagiarsi. Cambiare spesso l’aria nelle stanze rimane una norma igienica fondamentale, anche quando le temperature scendono.
5. Chi non si ammala mai ha un sistema immunitario più forte
Prendere o meno un raffreddore dipende da un’infinita serie di variabili: esposizione al virus, età, livello di stress, vaccinazioni e stile di vita. Non ammalarsi non significa essere “invincibili”, così come avere un’infezione non vuol dire avere “difese basse”.
6. È il freddo a far venire il raffreddore
Il raffreddore è causato esclusivamente dai virus, non dalle basse temperature. Il freddo ci spinge a vivere al chiuso e secca le mucose nasali, creando le condizioni ideali per i patogeni.
Coprirsi serve per il comfort, ma sciarpa e cappotto non sono una barriera antivirale.
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7. Mal di gola e naso che cola? Serve l’antibiotico
Gli antibiotici combattono i batteri, non i virus.
Poiché la quasi totalità delle malattie stagionali è d’origine virale, assumere antibiotici “fai-da-te” non accelera la guarigione ed alimenta il pericoloso fenomeno dell’antibiotico-resistenza.
8. Tisane e acqua calda disintossicano l’organismo
Una tazza calda dà sollievo alle vie respiratorie ed idrata, ma attribuirle proprietà “detox” capaci di scacciare i virus è un mito. L’eliminazione delle tossine è già gestita in autonomia da fegato e reni.
Cosa funziona davvero per l’autunno
Come evidenziato dai medici, il vero “booster” non si acquista in farmacia ma si costruisce ogni giorno attraverso la regolarità:
- Sonno regolare: dormire il giusto numero di ore è la prima vera difesa fisiologica.
- Attività fisica moderata: muoversi con costanza, senza eccessi, stimola la risposta immunitaria.
- Dieta varia: rinuncia ai presunti “superfood” e punta sulla varietà tra frutta, verdura e proteine.
- Gestione dello stress e prevenzione: riprendere i ritmi senza ansia ed affidarsi agli strumenti di prevenzione validati (come i vaccini stagionali raccomandati) è l’unico vero scudo per i mesi freddi.