Acetone nei bambini: sintomi, cause e rimedi

Alberta Mascherpa A cura di Alberta Mascherpa

Non è una malattia vera e propria ma una condizione passeggera che si può risolvere con semplici accorgimenti, senza farmaci. Occorre solo prestare attenzione che il vomito non persista portando alla disidratazione.

Acetone nei bambini: sintomi, cause e rimedi

Uno dei disturbi più frequenti nell’età pediatrica , l’acetone, che da un punto di vista medico si definisce “chetosi”, è uno stato metabolico passeggero che nasce da una risposta dell’organismo a una carenza di zuccheri: in mancanza di una fonte energetica basilare per il buon funzionamento di muscoli e cervello, il corpo attinge alle riserve di grasso in modo da mantenere costante la percentuale di glucosio del sangue.

Ma “bruciare” i grassi per avere energia comporta la produzione di alcune sostanze, i chetoni, che danno alle urine e all’alito il caratteristico cattivo odore. È importante tenere conto del fatto che l’acetone non è una malattia: è una condizione passeggera che può rientrare senza l’uso di farmaci, solo con i comportamenti adeguati.

Sintomi

Non è difficile rilevare quando un bimbo soffre di acetone. Lo si capisce innanzitutto dall’alito che ha il caratteristico odore di frutta molto matura. Spesso sono presenti anche nausea e vomito , a volte irrefrenabile.

Possono comparire anche altri sintomi, spia di un malessere generale con spossatezza, mal di testa, dolori addominali, respiro più frequente.
Anche l’urina nei bambini che soffrono di acetone ha il caratteristico odore fruttato. In ogni caso per avere conferma sicura si possono usare le strisce reattive che si comprano in farmacia: bagnate con qualche goccia di pipì si colorano in caso di acetone, dal rosa al viola in base alla concentrazione, più o meno elevata, di corpi chetonici.

Rimedi naturali e non

In caso di acetone non serve l’assunzione di farmaci. Occorre però cercare di eliminare i corpi chetonici con una dieta che sia ricca di zuccheri e di liquidi, acqua in primis, ma povera di grassi. Questo serve per fare in modo che l’organismo smetta di usare i grassi per avere energia e torni a bruciare zuccheri.

Ecco cosa si può dare quindi al bambino per far passare al più presto l’acetone:

  • spremute
  • bevande zuccherate naturali come i succhi di frutta
  • camomilla dolcificata con miele
  • acqua con sciolto un cucchiaino di zucchero
  • quando il vomito è passato si può proporre al piccolo della frutta.

E la classica coca-cola? Meglio sostituirla con bevande naturali che vanno sempre somministrate a piccoli sorsi, con un cucchiaino inizialmente onde evitare che ricompaia il vomito.

In genere bastano questi accorgimenti perché l’acetone passi nell’arco di uno, due giorni: in caso di persistenza del vomito che impedisce di alimentarsi protraendo la condizione di chetosi è opportuno un consulto con il pediatra.

Cause

L’acetone è la risposta dell’organismo a una condizione precisa: una carenza di zuccheri, nutrienti fondamentali che permettono ai muscoli di essere attivi e al cervello di funzionare. Proprio perché così necessari, di fronte a una carenza di zuccheri il corpo comincia a intaccare i grassi per avere l’energia necessaria: questo processo, chiamato chetosi, porta alla formazione di molecole, i corpi chetonici, sostanze volatili dal tipico odore di frutta matura che si percepisce sia dall’alito del bambino, sia dall’urina.

L’acetone è un disturbo tipico della fascia di età tra i due e i dieci anni, quando la capacità di immagazzinare zuccheri è limitata ed è facile che l’organismo si trovi in carenza cominciando a bruciare grassi.

Ci sono però alcune condizioni che spingono l’organismo ad utilizzare i lipidi come fonte energetica e che determinano quindi la comparsa dell’acetone:

  • digiuno con una durata variabile che nei più piccoli può essere anche solo di una notte
  • febbre (per alzare la temperatura e contrastare l’infezione vengono bruciate grandi quantità di zuccheri)
  • gastroenteriti acute
  • sforzi intensi
  • condizioni di particolare stress
  • alimentazione ricca di grassi e povera di fonti di carboidrati

Trasmissione

È importante precisare che l’acetone non si può tramettere perché è una condizione metabolica dell’organismo; non è quindi determinato da nessun agente, batterio o virus, che possa passare da un soggetto a un altro.

Come prevenirlo

Per evitare che l’acetone compaia, o che si verifichi con frequenza, serve fare attenzione all’alimentazione dei bambini che dovrebbe essere ricca di carboidrati complessi come la pasta, il riso, il pane, la frutta. Al contrario sono da ridurre i cibi grassi in particolare i fritti, i formaggi, gli insaccati, il latte intero.

Moderazione anche con cioccolato e merendine che, per quanto fonte di zuccheri, contengono comunque grassi.

Quando preoccuparsi

L’acetone è un disturbo momentaneo che non necessita dell’assunzione di farmaci. Occorre prestare attenzione però al fatto che in alcune condizioni la produzione di corpo chetonici aumenta: si passa così dall’acetone alla cheto-acidosi, una condizione che risulta tossica e quindi molto pericolosa per l’organismo.
La cheto-acidosi può essere la spia di problematiche di salute importanti:

  • diabete
  • malattie congenite del metabolismo

Si può registrare inoltre a seguito di avvelenamento da alcool etilico o salicilati (sostanze presente in farmaci antiinfiammatori come l’aspirina)
In caso di acetone persistente quindi rivolgersi al medico è tassativo.

Per quanto riguarda l’acetone invece l’unica situazione da monitorare con attenzione è il vomito che, quando diventa irrefrenabile come può succedere, può portare alla disidratazione, una condizione potenzialmente molto pericolosa e da tamponare urgentemente anche rivolgendosi al Pronto Soccorso per una reidratazione via endovenosa.

 
 
 

In breve

Non è il caso di preoccuparsi eccessivamente per gli episodi di acetone, frequenti nei bambini tra i due e i dieci anni. Basta infatti qualche semplice accorgimento perché l’acetone, che è una condizione metabolica temporanea e non una malattia, rientri, senza necessità di assumere farmaci.

 

Fonti / Bibliografia

Pubblicato il 22.12.2025 Aggiornato il 22.12.2025
Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Acetone: che cos’è e come curarlo Acetone: che cos’è e come curarlo

Diabete infantile Diabete infantile o mellito di tipo 1: primi sintomi, cause e come curarlo

Celiachia nei bambini: sintomi, come si manifesta e cosa fare

Malattie renali nei bambini: sintomi e cosa fare

Le domande della settimana

Pensieri ossessivi tenuti a bada con gli psicofarmaci: si può cercare una gravidanza?

22/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Esistono psicofarmaci in grado di assicurare il benessere psicologico, senza avere come controindicazione la gravidanza. La strategia terapeutica più adatta va però pensata PRIMA del concepimento.   »

Nausea fortissima che si protrae oltre il 1° trimestre: che fare?

18/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Se la nausea si protrae oltre il primo trimestre, interferendo pesantemente sulla qualità della vita, diventa opportuno valutare opzioni terapeutiche che abbiano una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali rimedi naturali.   »

Salmone scaduto: dopo quanto possono comparire i sintomi di un’intossicazione?

17/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il lasso di tempo che intercorre tra l'assunzione di un cibo contaminato e l'eventuale comparsa di sintomi da intossicazione dipende dal tipo di agente infettivo coinvolto.   »

Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Bisogna sempre attendere l'8^ settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell'1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.   »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Tampone vaginale: può essere pericoloso in gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nel caso in cui ci sia il sospetto di una vaginite, anche inn gravidanza è opportuno effettuare il tampone vaginale che da un lato non espone a rischi dall'altro permette di individuare l'origine dei sintomi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 