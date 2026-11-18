L’antibiotico-resistenza continua a rappresentare una delle minacce più severe per il sistema sanitario italiano.

I dati presentati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in occasione della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici delineano un quadro ancora complesso: sebbene si registrino lievi segnali di miglioramento, i livelli di resistenza ai farmaci rimangono elevati, in particolare nei reparti di terapia intensiva e nelle strutture ospedaliere.

Nel corso del 2025, in Italia sono stati segnalati 4.004 casi di batteriemia provocati da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE), la classe di antibiotici di riferimento per la cura delle infezioni più gravose.

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Terapie intensive e batteri multiresistenti: la situazione nei reparti critici

La concentrazione principale di batteri multiresistenti si rileva nei reparti di rianimazione e terapia intensiva, dove la fragilità dei pazienti e il ricorso a procedure invasive aumentano la vulnerabilità alle infezioni correlate all’assistenza.

Secondo la sorveglianza nazionale AR-ISS, le percentuali di resistenza ai carbapenemi tra il 2015 e il 2025 hanno raggiunto picchi elevati nei pazienti ricoverati in terapia intensiva:

Acinetobacter spp.: 87,3%

87,3% Klebsiella pneumoniae: 37,8%

37,8% Pseudomonas aeruginosa: 20,0%

A destare ulteriore preoccupazione è l’andamento in costante aumento dell’Enterococcus faecium resistente alla vancomicina, confermando la difficoltà di gestione terapeutica nelle strutture ospedaliere.

4.000 casi di infezioni del sangue da batteri CRE

Le infezioni del sangue da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE) rientrano tra le priorità sanitarie individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

I 4.004 casi diagnosticati e monitorati attraverso la sorveglianza nazionale mostrano un’incidenza in leggero aumento rispetto all’anno precedente e stabilmente superiore ai valori registrati nel periodo 2016-2021. La distribuzione geografica delle segnalazioni indica che l’Italia centrale è la macro-area con il tasso d’incidenza più alto.

Igiene delle mani negli ospedali: consumi sotto gli standard OMS

Tra le misure di prevenzione primaria per contrastare la trasmissione dei microrganismi multiresistenti, l’igiene delle mani resta il presidio fondamentale. I dati raccolti in 725 strutture sanitarie italiane evidenziano tuttavia un ritardo negli standard operativi:

Ambito di degenza Consumo mediano di soluzione idroalcolica (litri / 1.000 giornate) Standard consigliato OMS Degenza ordinaria 10,7 litri 20 litri Ortopedia 8,4 litri 20 litri Terapia Intensiva 41,1 litri 20 litri

Nonostante una lieve ripresa rispetto ai dati degli anni scorsi, il valore mediano nei reparti ordinari si attesta a poco più della metà rispetto ai 20 litri raccomandati dalle linee guida internazionali.

Le nuove minacce: il clone ST6668 e la resistenza alla penicillina

La sorveglianza dell’ISS ha posto l’accento su due eventi epidemiologici di rilievo:

1. La diffusione del clone Klebsiella pneumoniae ST6668

Uno studio di sorveglianza genomica pubblicato su Eurosurveillance, coordinato da ISS ed ECDC, ha documentato la circolazione di un nuovo clone multiresistente di Klebsiella pneumoniae (ST6668) produttore di carbapenemasi.

Identificato in 8 regioni italiane e in 5 Paesi europei (Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Romania), il clone presenta un’elevata capacità trasmissibile ed è stato classificato come elemento ad alto rischio epidemiologico.

2. Primo isolamento di Streptococco B resistente alla penicillina

Presso l’Ausl di Piacenza è stato isolato il primo ceppo italiano di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B) resistente alla penicillina.

Trattandosi del farmaco d’elezione sia per le infezioni invasive sia per la profilassi intrapartum volta a proteggere i neonati, il ritrovamento conferma la necessità di un monitoraggio costante sui target terapeutici primari.

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L’uso corretto degli antibiotici nei bambini

La Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici pone un accento speciale sulla salute dei più piccoli con il claim: “Prenditi cura dei tuoi figli – usa gli antibiotici solo se prescritti da un medico”.

In età pediatrica, l’uso improprio di questi farmaci è particolarmente frequente, specialmente durante i mesi invernali.

Le raccomandazioni chiave dei pediatri e dell’ISS includono:

infezioni virali vs batteriche: influenza, raffreddore, bronchiolite e la maggior parte delle faringiti pediatriche s ono causate da virus, sui quali gli antibiotici non hanno alcuna efficacia

influenza, raffreddore, bronchiolite e la maggior parte delle faringiti pediatriche s no al fai-da-te: non somministrare mai antibiotici avanzati da precedenti terapie senza la conferma e la posologia indicata dal pediatra

non somministrare mai antibiotici avanzati da precedenti terapie senza la conferma e la posologia indicata dal pediatra rispetto delle dosi e delle durate: interrompere la cura prima del tempo indicato o saltare le dosi favorisce la selezione di batteri resistenti nell’organismo del bambino.

interrompere la cura prima del tempo indicato o saltare le dosi favorisce la selezione di batteri resistenti nell’organismo del bambino. prevenzione primaria: la vaccinazione e l’igiene costante delle mani rimangono gli strumenti più efficaci per ridurre l’incidenza delle infezioni e il conseguente ricorso ai farmaci.

In breve L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità evidenzia in Italia una situazione critica per l’antibiotico-resistenza, con oltre 4.000 infezioni del sangue da superbatteri e tassi allarmanti nelle terapie intensive. Il fenomeno, aggravato da una scarsa igiene ospedaliera e dalla diffusione di nuovi cloni resistenti in Europa, richiede un uso consapevole dei farmaci anche in età pediatrica per proteggere la salute dei bambini.

Fonti / Bibliografia Antibiotico-resistenza, in Italia tassi sempre alti; ecco come ‘viaggia’ un batterio resistente in Europa - ISS

Eurosurveillance | Rapid inter-regional and cross-border dissemination of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae ST6668, European Union, April 2022 to August 2026Preliminary analysis of genomic surveillance data from the European Antimicrobial Resistance Gene Surveillance Network detected the spread of the emerging carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae sequence type ST6668 in 19 NUTS-2 regions in Italy (8 regions) and five other European Union (EU) countries (11 regions) in the period April 2022 to August 2026. These findings demonstrate the vulnerability of EU healthcare facilities to the rapid spread of K. pneumoniae high-risk lineages from uncontrolled local outbreaks via national and cross-border patient mobility.

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