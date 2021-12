Allergie alimentari, vittima di bullismo un bambino su tre

Essere presi in giro perché non si può mangiare un certo alimento. Vedersi sventolare in faccia il cibo cui si è allergici o ritrovarselo in mezzo al panino, lì piazzato di proposito: secondo uno studio pubblicato sul Journal of Pediatric Psychology da un gruppo di ricercatori della Divisione di Allergologia e Immunologia del Children’s National Hospital di Washington (DC, Usa), un bambino su tre con allergie alimentari è vittima di bullismo a causa di questa problematica di salute.

Bullizzato un bambino allergico su tre

Lo studio è stato condotto su 121 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni – allergici a uno degli alimenti tra arachidi, frutta a guscio, latte vaccino, uova, grano, soia, crostacei e pesce – e su altrettanti genitori. Dallo studio è emerso che quando è stata posta ai ragazzi la semplice domanda se si era stati oppure no vittime di bullismo a causa della propria allergia alimentare, a rispondere affermativamente è stato inizialmente il 17% dei bambini; la percentuale è invece salita al 31% quando è stato chiesto loro di rispondere a un elenco di più voci relative a diversi comportamenti che hanno a che fare col bullismo.

Metodi più accurati

Secondo i ricercatori identificare metodi di valutazione accurati per studiare questo problema è fondamentale affinché bambini e ragazzi con allergie alimentari possano ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno. “Utilizzando un metodo di valutazione più completo abbiamo scoperto che i bambini con allergie alimentari sono stati vittime di bullismo più di quanto originariamente da loro stessi riportato”, spiega Linda Herbert, tra gli autori dello studio.

Prese in giro e minacce verbali

Dei 41 giovani che hanno denunciato di essere stati vittime di bullismo a causa della proprie allergie alimentari, il 51% ha riferito di aver sperimentato atti di prevaricazione come vedersi sventolare in faccia, lanciare contro o mettere intenzionalmente nel panino l’alimento allergizzante; il 66% ha riferito di essere stato vittima di atti di bullismo non fisici, tra cui prese in giro, osservazioni o critiche sulla propria allergia e minacce verbali. Otto hanno riferito problematiche legate al bullismo relazionale, come l’esclusione dalle dinamiche di gruppo e la diffusione di dicerie sul loro conto.

Da sapere! “I risultati di questa ricerca – conclude Herbert – dimostrano la necessità di una maggiore educazione alle problematiche relative alle allergie alimentari e di una maggiore consapevolezza del bullismo correlato all’allergia alimentare”, anche in virtù del fatto che solo il 12% dei genitori era consapevole del fatto che il proprio figlio era stato vittima di bullismo a causa della propria allergia alimentare.

