Come sopravvivere alla primavera: consigli utili per contrastare le allergie ai pollini

Starnuti improvvisi, occhi che prudono, naso che cola senza sosta: per molti bambini la primavera non porta solo giornate più lunghe e giochi all’aria aperta, ma anche il ritorno delle allergie ai pollini.

Con la fioritura di alberi ed erbe, infatti, l’aria si riempie di particelle invisibili che possono rendere questo periodo più faticoso del previsto. Tuttavia, con qualche attenzione in più nella routine quotidiana, è possibile aiutare i più piccoli a vivere la stagione con maggiore serenità.

È utile, per esempio, evitare le ore centrali della giornata per le uscite, arieggiare la casa al mattino presto, cambiare i vestiti una volta rientrati, non stendere il bucato all’aperto. Con semplici accorgimenti, si possono limitare in modo significativo i fastidi.

Come aiutare i bambini che soffrono di allergia

Le allergie ai pollini sono una risposta eccessiva del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, come i pollini di alberi, graminacee ed erbe infestanti.

Si tratta dei minuscoli granellini che permettono alla pianta di riprodursi e che vengono trasportati dal vento, dagli insetti e dall’acqua nel periodo dell’impollinazione. In primavera la loro concentrazione nell’aria aumenta, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle giornate ventose e secche.

Ecco perché i sintomi diventano più intensi e persistenti. I più comuni sono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola, prurito a occhi, naso e gola, lacrimazione e occhi arrossati, tosse secca, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Nei bambini, le allergie possono influire su sonno, rendimento scolastico e attività all’aperto. Per questo, è importante:

riconoscere precocemente i sintomi

consultare il pediatra o l’allergologo evitando l’automedicazione

o l’allergologo evitando l’automedicazione monitorare i periodi di maggiore esposizione ai pollini

i periodi di maggiore esposizione ai pollini adottare alcune buoni abitudini che riducono i disagi.

Rimedi naturali

Soprattutto nelle forme più lievi, per alleviare i sintomi delle allergie ai pollini si può ricorrere anche ai rimedi naturali. In ambito fitoterapico, previo parere del pediatra, si possono utilizzare estratti naturali a base di sostanze come il ribes nero, l’echinacea e la quercetina, che hanno proprietà antinfiammatorie e di supporto nella risposta allergica.

Fra gli oligoelementi, sembra avere un’azione utile il manganese, soprattutto in chiave preventiva. In ogni caso, i rimedi naturali non sostituiscono le terapie mediche, soprattutto quando i sintomi sono intensi o persistenti, ma possono rappresentare un supporto all’interno di una gestione più ampia e consapevole dell’allergia.

1) Non uscire nelle ore centrali

Le ore centrali della giornata, in particolare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, sono quelle in cui la concentrazione di pollini nell’aria raggiunge i livelli più alti. Per questo motivo è consigliabile limitare le uscite dei bambini tra le 10 e le 16, privilegiando invece il mattino presto.

2) Consultare i bollettini pollinici

Monitorare i livelli di polline può fare una grande differenza nella gestione quotidiana dell’allergia. Esistono bollettini facilmente consultabili online o tramite app dedicate, che permettono di conoscere in anticipo i giorni e le fasce orarie più critiche.

Questo consente di organizzare meglio le attività all’aperto, evitando le situazioni a maggior rischio.

3) In auto tenere i finestrini chiusi

L’automobile può diventare un luogo critico per l’esposizione ai pollini, soprattutto se si viaggia con i finestrini aperti. Per questo è consigliabile tenerli chiusi durante la stagione allergica.

È utile poi utilizzare il sistema di climatizzazione dotato di filtro antipolline, che aiuta a trattenere parte delle particelle presenti nell’aria. È importante anche verificare regolarmente la pulizia dei filtri, per garantirne l’efficacia.

4) Usare occhiali da sole all’aperto

Quando il bambino trascorre del tempo all’aperto, è bene fargli indossare occhiali da sole, per ridurre il contatto tra pollini e occhi.

La luce intensa, infatti, può accentuare il fastidio e la lacrimazione: una protezione adeguata contribuisce a limitare l’irritazione e a rendere più sopportabili i sintomi.

5) Arieggiare solo al mattino

La casa dovrebbe rappresentare un ambiente protetto per i bambini allergici.

Per limitare l’ingresso dei pollini è utile tenere le finestre chiuse durante il giorno, soprattutto nelle ore più critiche, e aprirle invece al mattino presto o alla sera, quando la concentrazione nell’aria è più bassa. Anche l’utilizzo di purificatori o filtri antipolline nei sistemi di climatizzazione può migliorare la qualità dell’aria indoor.

6) Lavare i vestiti dopo il parco

Durante la giornata i pollini si depositano facilmente su pelle, capelli e vestiti, soprattutto quando si sta all’aperto.

Per questa ragione, l’igiene personale gioca un ruolo fondamentale nella gestione dell’allergia.

Cambiare i vestiti del bambino appena rientrati in casa evita che gli allergeni si diffondano negli ambienti domestici. È importante anche che il bimbo faccia la doccia prima di andare a dormire.

Questa semplice manovra, infatti, elimina le particelle accumulate, riducendo l’esposizione durante la notte.

7) Attenzione al vento

Le attività all’aperto non devono essere eliminate, ma gestite con attenzione. È meglio evitare le giornate ventose e le aree in cui erba e verde sono stati tagliati di recente, perché queste condizioni favoriscono la dispersione dei pollini.

Anche le passeggiate nei parchi sono possibili, purché si scelgano momenti e contesti meno critici.

8) Uscire dopo la pioggia

Le condizioni atmosferiche influenzano molto la presenza di pollini nell’aria.

Prima di un temporale, l’aria secca ed elettrica può aumentare la dispersione degli allergeni, rendendo i sintomi più intensi: in questi casi è meglio restare in casa. Dopo la pioggia, invece, la situazione migliora sensibilmente, perché i pollini vengono trascinati a terra.

9) Non stendere il bucato su balconi e giardini

Durante la stagione dei pollini, stendere i vestiti all’aperto può favorire il deposito di allergeni sui tessuti. È quindi consigliabile asciugare il bucato in ambienti interni, soprattutto nei periodi di maggiore concentrazione pollinica.

10) Fare i lavaggi nasali

I lavaggi nasali con soluzione fisiologica aiutano a liberare le vie respiratorie e rimuovere i pollini depositati sulla mucosa.

Importante anche offrire spesso acqua al bambini: una corretta idratazione contribuisce a fluidificare le secrezioni e a ridurre il fastidio.

11) Ridurre l’esposizione ad altri irritanti

Per contenere i sintomi allergici è importante limitare anche il contatto con altri fattori irritanti, come il fumo di tabacco, la polvere o il pelo degli animali.

Nel caso di animali domestici, è preferibile mantenere una routine coerente – sempre dentro o sempre fuori casa – per evitare che trasportino pollini all’interno attraverso il pelo.

12) Scegliere con cura la meta delle vacanze

Anche la scelta del luogo di villeggiatura può incidere sul benessere dei bambini allergici. Le località di mare, grazie alla ventilazione costante, tendono ad avere una minore concentrazione di pollini.

Anche l’alta montagna oltre i 1.500 metri rappresenta un ambiente generalmente più favorevole.

Nelle zone collinari o di media altitudine, invece, tenere presente che la fioritura può avvenire più tardi rispetto alla pianura. Per questo, è importante conoscere i calendari delle fioriture. In ogni caso, informarsi in anticipo sulla presenza degli allergeni specifici è sempre una buona pratica.

Controlla qui il calendario delle fioriture

Cosa non fare

Accanto alle buone abitudini, è importante anche sapere quali comportamenti comuni risultano inutili o addirittura controproducenti per evitare i pollini.

1) Evitare completamente gli spazi all’aperto

Rinunciare del tutto a prati, parchi o aree verdi non è una soluzione efficace: i pollini sono progettati per diffondersi nell’aria e possono essere presenti ovunque, anche in città. Invece di limitare drasticamente le uscite, è meglio imparare a gestirle scegliendo orari e condizioni più favorevoli.

2) Tenere sempre chiuso in casa il bambino

Isolare il bambino evitando qualsiasi uscita o mantenendo le finestre costantemente chiuse non è necessario e può risultare controproducente.

L’aria degli ambienti interni va comunque rinnovata, e i bambini hanno bisogno di muoversi e stare all’aperto: la chiave è trovare un equilibrio, riducendo l’esposizione senza eliminarla del tutto.

3) Affidarsi a soluzioni improvvisate

L’uso di mascherine non specifiche, cappelli o altri rimedi “fai-da-te” può dare una sensazione di protezione, ma spesso non è sufficiente a bloccare efficacemente i pollini. Meglio puntare su strategie più mirate e validate, come quelle legate alla gestione degli ambienti e delle abitudini quotidiane.

4) Sottovalutare i sintomi

Ignorare sintomi persistenti come naso che cola, occhi arrossati o tosse può portare a un peggioramento del quadro allergico. Intervenire tempestivamente, invece, aiuta a tenere sotto controllo il disturbo e a migliorare la qualità della vita del bambino.

5) Modificare o interrompere le terapie senza indicazione medica

Le cure prescritte dal pediatra o dallo specialista non vanno sospese o cambiate autonomamente. Anche quando i sintomi sembrano migliorare, è importante seguire le indicazioni ricevute per evitare ricadute o complicazioni.

6) Affidarsi solo ai rimedi fai-da-te

In presenza di sintomi intensi o persistenti, limitarsi a soluzioni casalinghe può non essere sufficiente. Il confronto con un medico resta fondamentale per impostare una gestione adeguata e sicura dell’allergia.

In breve Per limitare i fastidi delle allergie ai pollini è importante adottare alcune semplici abitudini quotidiane. Dalla gestione degli ambienti domestici alle attenzioni fuori casa, fino alla scelta dei luoghi in cui andare in vacanza, ogni piccolo accorgimento può fare la differenza.

Fonti / Bibliografia https://www.pollinieallergia.net/articoli_pdf/602.pdf

Pollini: le regole per evitarli - Ospedale Pediatrico Bambino GesùI consigli dagli esperti per prevenire e combattere le allergie causate dai pollini, che creano disturbi alla salute dei bambini, soprattutto in primavera

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