Naso che cola, starnuti a raffica, occhi che prudono e lacrimano. Nei bambini, la rinite allergica può assomigliare a un raffreddore che non passa, perlomeno all’inizio.

A differenza del raffreddore, però, non è causata da un virus: è una risposta del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, come pollini, acari della polvere, muffe o allergeni degli animali.

Può essere stagionale, quando è legata soprattutto ai pollini, oppure presente durante tutto l’anno. Lavaggi nasali, farmaci, alcune semplici attenzioni a casa e all’aperto possono aiutare a controllare i sintomi.

Sintomi tipici

Le cause non sono ancora state definite con certezza, sebbene siano stati individuati alcuni fattori di rischio, come la predisposizione genetica e l’esposizione al fumo.

Nei bambini predisposti, la loro inalazione innesca una reazione infiammatoria delle prime vie respiratorie (essenzialmente la mucosa del naso) e degli occhi, che si manifesta con una combinazione di sintomi abbastanza caratteristica. I più frequenti sono:

starnuti consecutivi , detti anche “a salve”

, detti anche “a salve” naso che cola , con secrezioni generalmente molto acquose e limpide

, con secrezioni generalmente molto acquose e limpide n aso chiuso e difficoltà a respirare attraverso le narici

e difficoltà a respirare attraverso le narici prurito al naso , che può portare il bambino a strofinarlo spesso

, che può portare il bambino a strofinarlo spesso bruciore, prurito, arrossamento e lacrimazione degli occhi , soprattutto quando è presente anche una componente di congiuntivite allergica

, soprattutto quando è presente anche una componente di congiuntivite allergica fastidio alla luce

sensazione di muco o solletico in gola o necessità di schiarirsi frequentemente la voce

o necessità di schiarirsi frequentemente la voce tosse, che può comparire anche per il passaggio delle secrezioni dal naso alla gola.

Un elemento che può aiutare a distinguere la rinite allergica da un semplice raffreddore è la ricorrenza dei sintomi. Se, per esempio, il bambino comincia a starnutire e ad avere il naso che cola ogni primavera, oppure manifesta gli stessi disturbi quando è a contatto con la polvere o con un animale, è opportuno parlarne con il pediatra.

Spesso, nel tempo, la rinite evolve in asma.

Quanto dura

La durata della rinite allergica dipende soprattutto dall’allergene che la provoca e dalla frequenza con cui il bambino vi entra in contatto. Gli esperti distinguono innanzitutto tra rinite allergica stagionale e perenne.

La rinite allergica intermittente o stagionale compare soprattutto nei periodi in cui sono presenti nell’aria i pollini a cui il bambino è sensibilizzato. I sintomi, quindi, tendono a ripresentarsi ogni anno nella stessa stagione e ad attenuarsi quando la concentrazione dei pollini diminuisce. La rinite allergica perenne, invece, può manifestarsi durante tutto l’anno, perché è legata ad allergeni presenti stabilmente nell’ambiente, come acari della polvere, muffe e allergeni degli animali.

Questa distinzione, però, non permette da sola di stabilire quanto dureranno i sintomi o con quale frequenza compariranno. Una rinite stagionale, per esempio, può dare disturbi solo in alcuni momenti, mentre una rinite perenne può avere periodi di maggiore o minore intensità.

A influenzare la durata e l’intensità dei disturbi, infatti, sono diversi fattori, come l’allergene responsabile, il livello di esposizione, la sensibilità individuale del bambino e l’efficacia delle strategie di prevenzione e di trattamento. Per questo non è possibile stabilire in anticipo quanto durerà un episodio di rinite: l’andamento può essere molto diverso da un bambino all’altro.

Scopri qui il nostro approfondimento sull’allergia agli acari della polvere

Come si riconosce

Riconoscere i sintomi di una rinite allergica è importante non solo per dare sollievo al bambino.

Una rinite non controllata, infatti, può avere conseguenze importanti, in particolare può disturbare il sonno, la concentrazione e le attività quotidiane, come quelle scolastiche e sportive.

In caso di dubbi, dunque, è importante rivolgersi al pediatra. Quando indicato, il medico può richiedere una valutazione allergologica e test specifici per individuare gli allergeni responsabili.

I rimedi più efficaci: dai lavaggi nasali agli antistaminici e cortisonici

Il trattamento della rinite allergica nei bambini varia in base all’età, alla causa, alla frequenza dei sintomi e alla loro intensità. Per questo è importante evitare il fai da te e seguire le indicazioni del medico.

Spesso sono indicati i lavaggi nasali con soluzione fisiologica o salina perché aiutano a rimuovere il muco e le particelle allergeniche dalla mucosa nasale, migliorando la congestione.

Il medico potrebbe consigliare anche una cura farmacologica. Fra i farmaci più utilizzati ci sono i decongestionati in spray, che riducono l’irrorazione sanguigna della mucosa nasale, dando sollievo immediato.

Nelle situazioni più complesse o quando i sintomi non si attenuano, il medico può valutare l’impiego di un antistaminico, generalmente scegliendo molecole di seconda generazione, meno sedative. Si trovano sottoforma di spray e soluzioni orali e vanno usati una o due volte al giorno per più cicli.

Quando la rinite è persistente o i sintomi sono più importanti si potrebbe ricorrere ai corticosteroidi nasali, che agiscono direttamente sull’infiammazione della mucosa nasale.

In alcuni casi, quando un singolo trattamento non è sufficiente, lo specialista può optare per una terapia combinata.

Per i bambini con allergia documentata e sintomi significativi non adeguatamente controllati, il medico può inoltre prendere in considerazione l’immunoterapia allergene-specifica, che mira a modificare la risposta dell’organismo nei confronti dell’allergene responsabile.

Consigli pratici per ridurre i segni dell’allergia in casa e all’aperto

Ridurre l’esposizione agli allergeni è una parte importante della gestione della rinite, anche se eliminarli completamente dall’ambiente non è sempre possibile.

Per gli acari della polvere

Lavare lenzuola, federe e coperte regolarmente , preferibilmente a 60 °C quando i materiali lo consentono

, preferibilmente a quando i materiali lo consentono Utilizzare coprimaterasso e copricuscino antiacaro per creare una barriera tra il bambino e gli allergeni

per creare una barriera tra il bambino e gli allergeni Ridurre tappeti, moquette, peluche e tende pesanti nella cameretta, perché possono trattenere polvere e acari

nella cameretta, perché possono trattenere polvere e acari Lavare spesso i peluche e tenere lontani dal letto quelli che non possono essere lavati

e tenere lontani dal letto quelli che non possono essere lavati Spolverare con un panno umido per evitare di sollevare la polvere nell’aria

per evitare di sollevare la polvere nell’aria Passare regolarmente l’aspirapolvere , preferibilmente con un apparecchio dotato di filtro HEPA

, preferibilmente con un apparecchio dotato di filtro HEPA Mantenere la camera fresca e poco umida : gli acari proliferano più facilmente negli ambienti caldi e umidi

: gli acari proliferano più facilmente negli ambienti caldi e umidi Evitare di accumulare oggetti e tessili sul letto, dove possono raccogliere polvere.

Se il bambino è allergico agli acari della polvere, può essere utile concentrarsi soprattutto sulla camera da letto. Gli acari proliferano negli ambienti caldi e umidi e si concentrano in particolare in materassi, cuscini, biancheria, tappeti e mobili imbottiti.

Per i pollini

Nelle ore centrali della giornata chiudere le finestre e i finestrini dell’auto

e i finestrini dell’auto Quando il bimbo esce all’aperto, fargli indossare un paio di occhiali scuri

Tenere sempre fuori o sempre in casa gli animali domestici

Non far passeggiare il piccolo in campi o giardini in cui l’erba è stata tagliata da poco

Quando si rientra a casa, cambiare e lavare il bimbo per eliminare i pollini che si sono attaccati ai vestiti e ai capelli

per eliminare i pollini che si sono attaccati ai vestiti e ai capelli Non stendere le lenzuola all’aperto per evitare che raccolgano pollini

per evitare che raccolgano pollini Limitare le attività all’aperto nelle fasce orarie o nelle condizioni ambientali più sfavorevoli, seguendo i calendari e bollettini pollinici della propria zona.

Per le muffe

In casa mantenere un tasso di umidità intorno al 50-55% , se serve anche usando deumidificatori o umidificatori

, se serve anche usando deumidificatori o umidificatori Se la casa non è dotata di un impianto di ventilazione meccanica, aerare con frequenza le stanze, almeno una volta al giorno

le stanze, almeno una volta al giorno Eliminare le eventuali macchie alle pareti con gli appositi prodotti o con acqua e candeggina

con gli appositi prodotti o con acqua e candeggina Rimuovere il materiale organico in decomposizione vicino alle abitazioni.

Per gli animali domestici

Tenere l’animale fuori dalla cameretta del bambino e limitarne la presenza nelle stanze più utilizzate dal piccolo

e limitarne la presenza nelle stanze più utilizzate dal piccolo Evitare che salga sul letto, sul divano o sui mobili imbottiti dove il bambino trascorre molto tempo

dove il bambino trascorre molto tempo Lavare regolarmente la biancheria e i tessili con cui l’animale entra in contatto

con cui l’animale entra in contatto Pulire frequentemente gli ambienti , utilizzando, se possibile, un aspirapolvere con filtro HEPA

, utilizzando, se possibile, un aspirapolvere con filtro HEPA Insegnare il bambino a lavare le mani dopo aver accarezzato l’animale , soprattutto prima di mangiare o andare a dormire

, soprattutto prima di mangiare o andare a dormire Quando possibile, spazzolare e pulire l’animale all’aperto

Ricordare che gli allergeni non si trovano soltanto nel pelo: possono essere presenti anche nella saliva, nelle scaglie di pelle e nell’ambiente.

Infine, attenzione al fumo di sigaretta: non è un allergene, ma è un irritante delle vie respiratorie e può peggiorare i disturbi nasali. Per un bambino con rinite, quindi è ancora più importante evitare l’esposizione al fumo.

In breve La rinite allergica è una risposta infiammatoria delle mucose respiratorie, che si manifesta con starnuti consecutivi, naso chiuso e “gocciolante”, solletico alla gola e prurito al naso. Spesso compaiono anche bruciore e lacrimazione degli occhi. Le cure variano da bambino a bambino e possono comprendere lavaggi nasali, spray decongestionanti, antistaminici e/o corticosteroidi nasali. È importante anche seguire alcune strategie pratiche nella vita quotidiana per ridurre l’esposizione agli allergeni.

Fonti / Bibliografia Rinite allergica - Ospedale Pediatrico Bambino GesùÈ un'infiammazione del naso, nota anche come raffreddore allergico, provocata da sostanze presenti nell'aria. Vediamo insieme le cause più frequenti, i sintomi più evidenti e la responsabilità dell'ambiente

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