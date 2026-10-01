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Naso che cola, starnuti a raffica, occhi che prudono e lacrimano. Nei bambini, la rinite allergica può assomigliare a un raffreddore che non passa, perlomeno all’inizio.
A differenza del raffreddore, però, non è causata da un virus: è una risposta del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, come pollini, acari della polvere, muffe o allergeni degli animali.
Può essere stagionale, quando è legata soprattutto ai pollini, oppure presente durante tutto l’anno. Lavaggi nasali, farmaci, alcune semplici attenzioni a casa e all’aperto possono aiutare a controllare i sintomi.
Sintomi tipici
Le cause non sono ancora state definite con certezza, sebbene siano stati individuati alcuni fattori di rischio, come la predisposizione genetica e l’esposizione al fumo.
Nei bambini predisposti, la loro inalazione innesca una reazione infiammatoria delle prime vie respiratorie (essenzialmente la mucosa del naso) e degli occhi, che si manifesta con una combinazione di sintomi abbastanza caratteristica. I più frequenti sono:
- starnuti consecutivi, detti anche “a salve”
- naso che cola, con secrezioni generalmente molto acquose e limpide
- naso chiuso e difficoltà a respirare attraverso le narici
- prurito al naso, che può portare il bambino a strofinarlo spesso
- bruciore, prurito, arrossamento e lacrimazione degli occhi, soprattutto quando è presente anche una componente di congiuntivite allergica
- fastidio alla luce
- sensazione di muco o solletico in gola o necessità di schiarirsi frequentemente la voce
- tosse, che può comparire anche per il passaggio delle secrezioni dal naso alla gola.
Un elemento che può aiutare a distinguere la rinite allergica da un semplice raffreddore è la ricorrenza dei sintomi. Se, per esempio, il bambino comincia a starnutire e ad avere il naso che cola ogni primavera, oppure manifesta gli stessi disturbi quando è a contatto con la polvere o con un animale, è opportuno parlarne con il pediatra.
Spesso, nel tempo, la rinite evolve in asma.
Quanto dura
La durata della rinite allergica dipende soprattutto dall’allergene che la provoca e dalla frequenza con cui il bambino vi entra in contatto. Gli esperti distinguono innanzitutto tra rinite allergica stagionale e perenne.
- La rinite allergica intermittente o stagionale compare soprattutto nei periodi in cui sono presenti nell’aria i pollini a cui il bambino è sensibilizzato. I sintomi, quindi, tendono a ripresentarsi ogni anno nella stessa stagione e ad attenuarsi quando la concentrazione dei pollini diminuisce.
- La rinite allergica perenne, invece, può manifestarsi durante tutto l’anno, perché è legata ad allergeni presenti stabilmente nell’ambiente, come acari della polvere, muffe e allergeni degli animali.
Questa distinzione, però, non permette da sola di stabilire quanto dureranno i sintomi o con quale frequenza compariranno. Una rinite stagionale, per esempio, può dare disturbi solo in alcuni momenti, mentre una rinite perenne può avere periodi di maggiore o minore intensità.
A influenzare la durata e l’intensità dei disturbi, infatti, sono diversi fattori, come l’allergene responsabile, il livello di esposizione, la sensibilità individuale del bambino e l’efficacia delle strategie di prevenzione e di trattamento. Per questo non è possibile stabilire in anticipo quanto durerà un episodio di rinite: l’andamento può essere molto diverso da un bambino all’altro.
Scopri qui il nostro approfondimento sull’allergia agli acari della polvere
Come si riconosce
Riconoscere i sintomi di una rinite allergica è importante non solo per dare sollievo al bambino.
Una rinite non controllata, infatti, può avere conseguenze importanti, in particolare può disturbare il sonno, la concentrazione e le attività quotidiane, come quelle scolastiche e sportive.
In caso di dubbi, dunque, è importante rivolgersi al pediatra. Quando indicato, il medico può richiedere una valutazione allergologica e test specifici per individuare gli allergeni responsabili.
I rimedi più efficaci: dai lavaggi nasali agli antistaminici e cortisonici
Il trattamento della rinite allergica nei bambini varia in base all’età, alla causa, alla frequenza dei sintomi e alla loro intensità. Per questo è importante evitare il fai da te e seguire le indicazioni del medico.
Spesso sono indicati i lavaggi nasali con soluzione fisiologica o salina perché aiutano a rimuovere il muco e le particelle allergeniche dalla mucosa nasale, migliorando la congestione.
Il medico potrebbe consigliare anche una cura farmacologica. Fra i farmaci più utilizzati ci sono i decongestionati in spray, che riducono l’irrorazione sanguigna della mucosa nasale, dando sollievo immediato.
Nelle situazioni più complesse o quando i sintomi non si attenuano, il medico può valutare l’impiego di un antistaminico, generalmente scegliendo molecole di seconda generazione, meno sedative. Si trovano sottoforma di spray e soluzioni orali e vanno usati una o due volte al giorno per più cicli.
Quando la rinite è persistente o i sintomi sono più importanti si potrebbe ricorrere ai corticosteroidi nasali, che agiscono direttamente sull’infiammazione della mucosa nasale.
In alcuni casi, quando un singolo trattamento non è sufficiente, lo specialista può optare per una terapia combinata.
Per i bambini con allergia documentata e sintomi significativi non adeguatamente controllati, il medico può inoltre prendere in considerazione l’immunoterapia allergene-specifica, che mira a modificare la risposta dell’organismo nei confronti dell’allergene responsabile.
Consigli pratici per ridurre i segni dell’allergia in casa e all’aperto
Ridurre l’esposizione agli allergeni è una parte importante della gestione della rinite, anche se eliminarli completamente dall’ambiente non è sempre possibile.
Per gli acari della polvere
- Lavare lenzuola, federe e coperte regolarmente, preferibilmente a 60 °C quando i materiali lo consentono
- Utilizzare coprimaterasso e copricuscino antiacaro per creare una barriera tra il bambino e gli allergeni
- Ridurre tappeti, moquette, peluche e tende pesanti nella cameretta, perché possono trattenere polvere e acari
- Lavare spesso i peluche e tenere lontani dal letto quelli che non possono essere lavati
- Spolverare con un panno umido per evitare di sollevare la polvere nell’aria
- Passare regolarmente l’aspirapolvere, preferibilmente con un apparecchio dotato di filtro HEPA
- Mantenere la camera fresca e poco umida: gli acari proliferano più facilmente negli ambienti caldi e umidi
- Evitare di accumulare oggetti e tessili sul letto, dove possono raccogliere polvere.
Se il bambino è allergico agli acari della polvere, può essere utile concentrarsi soprattutto sulla camera da letto. Gli acari proliferano negli ambienti caldi e umidi e si concentrano in particolare in materassi, cuscini, biancheria, tappeti e mobili imbottiti.
Per i pollini
- Nelle ore centrali della giornata chiudere le finestre e i finestrini dell’auto
- Quando il bimbo esce all’aperto, fargli indossare un paio di occhiali scuri
- Tenere sempre fuori o sempre in casa gli animali domestici
- Non far passeggiare il piccolo in campi o giardini in cui l’erba è stata tagliata da poco
- Quando si rientra a casa, cambiare e lavare il bimbo per eliminare i pollini che si sono attaccati ai vestiti e ai capelli
- Non stendere le lenzuola all’aperto per evitare che raccolgano pollini
- Limitare le attività all’aperto nelle fasce orarie o nelle condizioni ambientali più sfavorevoli, seguendo i calendari e bollettini pollinici della propria zona.
Per le muffe
- In casa mantenere un tasso di umidità intorno al 50-55%, se serve anche usando deumidificatori o umidificatori
- Se la casa non è dotata di un impianto di ventilazione meccanica, aerare con frequenza le stanze, almeno una volta al giorno
- Eliminare le eventuali macchie alle pareti con gli appositi prodotti o con acqua e candeggina
- Rimuovere il materiale organico in decomposizione vicino alle abitazioni.
Per gli animali domestici
- Tenere l’animale fuori dalla cameretta del bambino e limitarne la presenza nelle stanze più utilizzate dal piccolo
- Evitare che salga sul letto, sul divano o sui mobili imbottiti dove il bambino trascorre molto tempo
- Lavare regolarmente la biancheria e i tessili con cui l’animale entra in contatto
- Pulire frequentemente gli ambienti, utilizzando, se possibile, un aspirapolvere con filtro HEPA
- Insegnare il bambino a lavare le mani dopo aver accarezzato l’animale, soprattutto prima di mangiare o andare a dormire
- Quando possibile, spazzolare e pulire l’animale all’aperto
- Ricordare che gli allergeni non si trovano soltanto nel pelo: possono essere presenti anche nella saliva, nelle scaglie di pelle e nell’ambiente.
Infine, attenzione al fumo di sigaretta: non è un allergene, ma è un irritante delle vie respiratorie e può peggiorare i disturbi nasali. Per un bambino con rinite, quindi è ancora più importante evitare l’esposizione al fumo.
Fonti / Bibliografia
- Rinite allergica - Ospedale Pediatrico Bambino GesùÈ un'infiammazione del naso, nota anche come raffreddore allergico, provocata da sostanze presenti nell'aria. Vediamo insieme le cause più frequenti, i sintomi più evidenti e la responsabilità dell'ambiente
- Indoor Allergens | AAAAIAAAAI, the experts in allergy and immunology, provide an overview of indoor allergens including dust mite allergy, cockroach allergy, pet allergy and mold allergy.
- Acari della polvere: 10 regole per combatterli - Ospedale Pediatrico Bambino GesùMolti adulti e bambini sono allergici agli acari, che si nascondono in lenzuola e oggetti impolverati. Scopriamo come prevenirli e combatterli