L’inserimento al nido è una tappa importante nella crescita di un bambino, ma per molti genitori coincide anche con l’inizio di un periodo caratterizzato da raffreddori frequenti, febbre, tosse e piccoli disturbi che sembrano non lasciare tregua. Soprattutto durante il primo anno di frequenza, può capitare che un’infezione finisca appena in tempo per lasciar posto alla successiva, con inevitabili preoccupazioni e qualche difficoltà nell’organizzazione familiare.

Ma è davvero normale che i bambini si ammalino così spesso? E soprattutto, come distinguere le comuni infezioni dell’infanzia dai segnali che meritano maggiore attenzione? La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, questa maggiore esposizione ai microrganismi fa parte del normale percorso di maturazione del sistema immunitario.

Quante malattie sono considerate normali nel primo anno di nido

Raffreddore, tosse, febbre, mal di gola e qualche episodio di gastroenterite: per molti bambini, l’ingresso al nido coincide con una successione di piccoli malanni che può sembrare interminabile.

Ma quante volte è normale ammalarsi? Nel primo anno di frequenza, soprattutto se il bambino inizia a frequentare la comunità molto piccolo, gli episodi infettivi possono essere numerosi. Secondo l‘American Academy of Pediatrics, i bambini che frequentano un servizio educativo di gruppo possono contrarre anche 8-12 raffreddori in più rispetto a quelli accuditi a casa, senza contatti abituali con fratelli o altri bambini.

Una revisione scientifica pubblicata nel 2026, che ha raccolto le evidenze disponibili sulle infezioni nei primi anni di vita, stima che un bambino di circa un anno al suo primo anno di nido possa avere mediamente 12-15 infezioni respiratorie, circa due episodi gastrointestinali (come vomito e diarrea) e una o due infezioni accompagnate da eruzioni cutanee.

Si tratta di stime indicative, non di una soglia da considerare valida per tutti: il numero effettivo varia in base all’età di inserimento, alla stagione, alle occasioni di esposizione ai virus e alle caratteristiche individuali del bambino.

I virus e i disturbi più comuni

Durante il primo anno di nido le infezioni più frequenti interessano soprattutto le vie respiratorie e l’apparato gastrointestinale. La maggior parte è di origine virale e tende a risolversi spontaneamente, anche se alcuni disturbi possono richiedere una valutazione pediatrica.

Ecco quali sono i malanni che i genitori possono incontrare più spesso:

raffreddore e infezioni delle vie respiratorie superiori: sono tra i disturbi più comuni. Possono essere causati da diversi virus, soprattutto rinovirus, adenovirus e coronavirus stagionali. Si manifestano generalmente con naso che cola o chiuso, starnuti, tosse, mal di gola e, talvolta, febbricola. È possibile contrarre raffreddori diversi a breve distanza di tempo perché l’infezione da un virus non protegge necessariamente dagli altri

sono tra i disturbi più comuni. Possono essere causati da diversi virus, soprattutto rinovirus, adenovirus e coronavirus stagionali. Si manifestano generalmente con naso che cola o chiuso, starnuti, tosse, mal di gola e, talvolta, febbricola. È possibile contrarre raffreddori diversi a breve distanza di tempo perché l’infezione da un virus non protegge necessariamente dagli altri influenza e sindromi simil-influenzali: sono provocate da virus respiratori che possono causare febbre, tosse, raffreddore, malessere generale, inappetenza e, talvolta, disturbi gastrointestinali. A differenza del comune raffreddore, l’influenza tende a esordire più bruscamente e può provocare sintomi più intensi

sono provocate da virus respiratori che possono causare febbre, tosse, raffreddore, malessere generale, inappetenza e, talvolta, disturbi gastrointestinali. A differenza del comune raffreddore, l’influenza tende a esordire più bruscamente e può provocare sintomi più intensi bronchiolite: è un’infezione virale delle piccole vie respiratorie che interessa soprattutto i bambini sotto i due anni, con un rischio maggiore nei primi sei mesi di vita. Il principale responsabile è il virus respiratorio sinciziale (VRS), anche se possono essere coinvolti altri virus. Inizialmente i sintomi assomigliano a quelli di un raffreddore, con naso che cola e tosse; successivamente possono comparire respiro accelerato, difficoltà respiratoria e difficoltà ad alimentarsi. È una condizione che merita particolare attenzione nei lattanti

è un’infezione virale delle piccole vie respiratorie che interessa soprattutto i bambini sotto i due anni, con un rischio maggiore nei primi sei mesi di vita. Il principale responsabile è il virus respiratorio sinciziale (VRS), anche se possono essere coinvolti altri virus. Inizialmente i sintomi assomigliano a quelli di un raffreddore, con naso che cola e tosse; successivamente possono comparire respiro accelerato, difficoltà respiratoria e difficoltà ad alimentarsi. È una condizione che merita particolare attenzione nei lattanti gastroenterite : si manifesta con diarrea, vomito, talvolta febbre e dolori addominali. Tra i principali responsabili delle forme virali ci sono norovirus e rotavirus. Il rischio più importante, soprattutto nei bambini piccoli, è la disidratazione , che può insorgere quando le perdite di liquidi non vengono compensate adeguatamente

: si manifesta con diarrea, vomito, talvolta febbre e dolori addominali. Tra i principali responsabili delle forme virali ci sono norovirus e rotavirus. Il rischio più importante, soprattutto nei bambini piccoli, è la , che può insorgere quando le perdite di liquidi non vengono compensate adeguatamente otite media : è un’infiammazione dell’orecchio medio che può comparire durante o dopo un’infezione delle vie respiratorie. Può essere di origine virale o batterica e provocare dolore all’orecchio, irritabilità, pianto, difficoltà a dormire e talvolta febbre

: è un’infiammazione dell’orecchio medio che può comparire durante o dopo un’infezione delle vie respiratorie. Può essere di origine virale o batterica e provocare dolore all’orecchio, irritabilità, pianto, difficoltà a dormire e talvolta febbre congiuntivite: può avere origine virale o batterica e si riconosce per l’arrossamento degli occhi, la lacrimazione e la presenza di secrezioni. Quando è virale può accompagnare o seguire un’infezione respiratoria ed essere facilmente trasmessa attraverso il contatto con le secrezioni oculari

può avere origine virale o batterica e si riconosce per l’arrossamento degli occhi, la lacrimazione e la presenza di secrezioni. Quando è virale può accompagnare o seguire un’infezione respiratoria ed essere facilmente trasmessa attraverso il contatto con le secrezioni oculari malattia mani-piedi-bocca: è un’infezione virale molto contagiosa causata da alcuni enterovirus, in particolare dai coxsackievirus. È caratterizzata da febbre, piccole vescicole o lesioni dolorose all’interno della bocca e da un’eruzione cutanea che interessa soprattutto mani e piedi. Può provocare inappetenza e difficoltà ad alimentarsi, soprattutto nei bambini più piccoli.

A queste infezioni si possono aggiungere altri disturbi tipici dell’infanzia come gli episodi febbrili associati a infezioni virali e alcune malattie esantematiche.

Campanelli d’allarme: i segnali che richiedono una visita pediatrica

Ammalarsi spesso durante il primo anno di nido è abbastanza comune, ma questo non significa che tutti i sintomi debbano essere considerati normali o sottovalutati.

La frequenza delle infezioni, infatti, non è l’unico elemento da valutare: contano anche la loro intensità, la durata, l’andamento e soprattutto le condizioni generali del bambino tra un episodio e l’altro.

Un bambino che, nonostante qualche raffreddore o episodio febbrile, continua a mangiare, bere, giocare e recuperare le energie tra una malattia e l’altra, generalmente non presenta elementi di particolare preoccupazione. Al contrario, alcuni segnali meritano un confronto con il pediatra, mentre altri richiedono un intervento medico immediato.

È consigliabile chiedere una valutazione al pediatra quando si osservano:

febbre persistente o ricorrente: una temperatura elevata che dura diversi giorni oppure la febbre che ricompare dopo un iniziale miglioramento può richiedere un approfondimento. È importante ricordare che nei bambini sotto i 3 mesi una temperatura pari o superiore a 38 °C richiede una valutazione medica urgente. Tra i 3 e i 6 mesi, una temperatura di 39 °C o superiore merita altrettanta attenzione

una temperatura elevata che dura diversi giorni oppure la febbre che ricompare dopo un iniziale miglioramento può richiedere un approfondimento. È importante ricordare che nei bambini sotto i 3 mesi una temperatura pari o superiore a 38 °C richiede una valutazione medica urgente. Tra i 3 e i 6 mesi, una temperatura di 39 °C o superiore merita altrettanta attenzione infezioni particolarmente frequenti, prolungate o difficili da risolvere: ammalarsi spesso non indica necessariamente un problema immunitario, ma è opportuno parlarne con il pediatra se gli episodi sono insolitamente gravi, durano a lungo, richiedono ripetuti trattamenti antibiotici o sono accompagnati da complicazioni

ammalarsi spesso non indica necessariamente un problema immunitario, ma è opportuno parlarne con il pediatra se gli episodi sono insolitamente gravi, durano a lungo, richiedono ripetuti trattamenti antibiotici o sono accompagnati da complicazioni scarso recupero tra una malattia e l’altra: se il bambino appare costantemente stanco, poco vivace, inappetente o non torna alle sue normali attività dopo la guarigione è importante approfondire la situazione

se il bambino appare costantemente stanco, poco vivace, inappetente o non torna alle sue normali attività dopo la guarigione è importante approfondire la situazione difficoltà ad alimentarsi o bere: il rifiuto persistente del latte o dei liquidi, soprattutto nei lattanti, può favorire la disidratazione e richiede un confronto tempestivo con il medico

il rifiuto persistente del latte o dei liquidi, soprattutto nei lattanti, può favorire la disidratazione e richiede un confronto tempestivo con il medico segni di disidratazione: pannolini molto meno bagnati del solito, bocca e lingua asciutte, assenza di lacrime quando piange, occhi infossati e sonnolenza insolita sono segnali da non trascurare

pannolini molto meno bagnati del solito, bocca e lingua asciutte, assenza di lacrime quando piange, occhi infossati e sonnolenza insolita sono segnali da non trascurare tosse persistente o difficoltà respiratorie: una tosse che peggiora, non tende a risolversi o si accompagna a respiro accelerato, sibili o affanno deve essere valutata dal pediatra

una tosse che peggiora, non tende a risolversi o si accompagna a respiro accelerato, sibili o affanno deve essere valutata dal pediatra crescita e aumento di peso insufficienti: infezioni frequenti associate a difficoltà nel crescere, perdita di peso o mancato aumento ponderale meritano un approfondimento.

Quando rivolgersi subito al pediatra

Esistono alcuni sintomi che possono indicare una condizione potenzialmente grave e che non devono essere gestiti aspettando una normale visita pediatrica. È necessario rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza (112 o 118, secondo il sistema locale) se il bambino presenta:

difficoltà respiratoria importante, respiro molto rapido, gemiti durante la respirazione o rientramenti del torace

respiro molto rapido, gemiti durante la respirazione o rientramenti del torace labbra, lingua o pelle di colore bluastro, grigiastro o insolitamente pallido

grigiastro o insolitamente pallido marcata sonnolenza, difficoltà a svegliarlo, scarsa reattività o perdita di coscienza

difficoltà a svegliarlo, scarsa reattività o perdita di coscienza convulsioni

rigidità del collo

macchie rosse o violacee sulla pelle che non scompaiono esercitando una lieve pressione con un bicchiere trasparente

sulla pelle che non scompaiono esercitando una lieve pressione con un bicchiere trasparente segni importanti di disidratazione, soprattutto se il bambino non riesce a bere o non urina da molte ore.

Questi sintomi non devono necessariamente comparire tutti insieme: anche uno solo può essere sufficiente per richiedere un intervento urgente.

Come rafforzare le difese e limitare il contagio nella quotidianità

Non esistono rimedi capaci di impedire ai bambini di ammalarsi quando iniziano a frequentare il nido. È però possibile adottare alcune buone abitudini per sostenere il corretto sviluppo del sistema immunitario e ridurre la circolazione dei microrganismi, sia a casa sia negli ambienti educativi.

Il primo aspetto da chiarire è che le difese immunitarie non si rafforzano con integratori o prodotti miracolosi. Nei bambini sani, un sistema immunitario efficiente si sviluppa naturalmente attraverso la crescita, una buona alimentazione, il riposo e la protezione offerta dalle vaccinazioni. Ecco quali comportamenti possono fare davvero la differenza.

1. Rispettare il calendario vaccinale

Le vaccinazioni rappresentano uno degli strumenti più efficaci per proteggere i bambini dalle malattie infettive e dalle loro complicanze. È importante rispettare il calendario vaccinale previsto per l’età, confrontandosi con il pediatra e con il centro vaccinale di riferimento per eventuali recuperi o richiami.

2. Curare l’alimentazione

Un’alimentazione varia ed equilibrata fornisce all’organismo i nutrienti necessari per crescere e sostenere il normale funzionamento del sistema immunitario. Durante lo svezzamento è importante proporre gradualmente alimenti diversi, seguendo le indicazioni del pediatra e rispettando le esigenze nutrizionali legate all’età. Frutta, verdura, cereali, legumi, fonti proteiche e grassi di buona qualità contribuiscono a un’alimentazione completa.

Anche l’allattamento al seno, quando possibile, offre una protezione immunologica grazie alla presenza di anticorpi e altri componenti bioattivi nel latte materno. Non significa, tuttavia, che i bambini allattati non si ammalino: anche loro possono contrarre le comuni infezioni del nido.

3. Garantire un sonno adeguato

Il riposo è fondamentale per la crescita e per il benessere generale del bambino. Le ore di sonno necessarie variano con l’età: secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute, tra i 4 e i 12 mesi sono indicate circa 12-16 ore al giorno, sonnellini compresi; tra 1 e 2 anni, circa 11-14 ore.

4. Lavare spesso e correttamente le mani

L’igiene delle mani è una delle misure più semplici ed efficaci per limitare la trasmissione di virus e batteri. È importante lavarle con acqua e sapone prima dei pasti, dopo il cambio del pannolino, dopo aver utilizzato il bagno, dopo aver soffiato il naso e al rientro a casa dal nido.

5. Arieggiare gli ambienti e curare la pulizia

Una buona ventilazione contribuisce a ridurre la concentrazione di microrganismi presenti nell’aria, soprattutto negli ambienti chiusi e frequentati da più persone. È quindi utile aprire regolarmente le finestre di casa e assicurarsi che anche gli spazi del nido siano adeguatamente aerati.

La pulizia periodica delle superfici e degli oggetti utilizzati frequentemente, come giocattoli, tavoli e maniglie, aiuta inoltre a limitare la trasmissione attraverso il contatto.

6. Insegnare gradualmente le corrette abitudini igieniche

Anche i bambini molto piccoli possono essere accompagnati nell’apprendimento di semplici comportamenti preventivi. Con il supporto degli adulti, possono iniziare ad abituarsi a lavare le mani, a non condividere ciucci e borracce e, crescendo, a coprire bocca e naso quando tossiscono o starnutiscono, preferibilmente usando un fazzoletto o la piega del gomito.

7. Evitare il rientro al nido quando il bambino è ancora un po’ malato

Un bambino con un’infezione contagiosa può trasmettere il microrganismo agli altri anche quando i sintomi sembrano lievi. In presenza di febbre, vomito, diarrea o condizioni generali compromesse, è importante tenerlo a casa e seguire le indicazioni del pediatra e del regolamento della struttura per il rientro.

Questa precauzione protegge non soltanto gli altri bambini, ma anche il piccolo, che durante la malattia ha bisogno di riposo e attenzioni.

Foto di copertina di kaboompics da Pexels

In breve La frequenza delle infezioni nei bambini che frequentano il nido dipende dall’esposizione ai virus e dalla maturazione del sistema immunitario. Riconoscere i campanelli d’allarme e adottare corrette abitudini igieniche aiuta a tutelare la salute dei più piccoli.

Fonti / Bibliografia When to Keep Your Child Home From Child Care - HealthyChildren.orgThe American Academy of Pediatrics (AAP) provides recommendations for when children should be excluded from child care and when it is ok to stay.

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