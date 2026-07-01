Il batterio vibrio mangia carne è un batterio ambientale che può proliferare nelle acque salmastre a causa dell’aumento delle temperature che riscaldano i mari.

Se viene ingerito, per esempio attraverso frutti di mare crudi, oppure se penetra nella pelle attraverso ferite mentre ci si immerge nelle acque contaminate, può causare infezioni. L’ondata di calore che ha investito l’Europa a fine giugno 2026, che ha fatto toccare i 40 gradi in Italia, in Francia e anche in Paesi nord-europei, potrebbe quindi favorire la proliferazione del batterio vibrio mangia carne anche alle nostre latitudini.

“Parlare di ‘batterio mangia carne’ rende l’idea della serietà di alcune infezioni, ma può creare allarme. Nella maggior parte dei casi il rischio resta basso, purché si adottino comportamenti corretti” spiega il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano. “Non significa che siamo davanti a un’emergenza in Italia, ma che si devono aumentare attenzione, sorveglianza e prevenzione per difendersi da eventuali rischi”.

La situazione nei mari italiani ed europei

Il batterio vibrio mangia carne (il cui nome scientifico è Vibrio vulnificus e che fa parte della stessa famiglia dei vibrio cholerae) prolifera soprattutto nelle acque del nord Europa, come per esempio il Mar Baltico, oppure nell’Oceano Atlantico.

Le acque di questi mari, infatti, presentano condizioni favorevoli per la sopravvivenza di questi microrganismi, come una salinità non eccessiva. Nell’estate del 2025, si sono verificati alcuni decessi a Miami (che si affaccia sull’Oceano Atlantico) proprio collegati con infezione da batterio mangia carne. Il Mar Baltico, anche se molto a nord, nel periodo estivo si riscalda facilmente per le correnti calde che provengono dal sud.

“Il Mediterraneo ha una salinità più elevata rispetto ad aree come il Baltico, e questo in parte limita la proliferazione del Vibrio vulnificus. Tuttavia, temperature del mare sempre più alte, già vicine ai 30 gradi in alcune zone, possono creare microambienti favorevoli, soprattutto presso foci di fiumi, acque stagnanti o aree lagunari, dove l’acqua dolce si mescola all’acqua di mare riducendone la salinità” chiarisce il virologo. “I batteri eventualmente presenti possono quindi moltiplicarsi e causare infezioni. È un rischio da monitorare, non da drammatizzare”.

Un’ulteriore causa che può favorire la proliferazione del batterio è l’uso eccessivo dei farmaci antibatterici, che facilitano lo sviluppo di forme di batteri resistenti.

Il Mediterraneo è uno degli ambienti più soggetti al riscaldamento climatico globale. È noto infatti che ospita già meduse, mucillaggini, specie tropicali perché le sue acque sono sempre più calde. “Il cambiamento climatico sta modificando anche l’ecologia dei microrganismi marini” aggiunge l’esperto. “Acque più calde, ondate di calore e ambienti salmastri, come foci di fiumi, lagune e zone dove acqua dolce e marina si mescolano, possono favorire la presenza di batteri del genere Vibrio”.

Cos’è la vibriosi

I batteri del tipo Vibrio per la maggior parte delle volte sono innocui, ma alcune tipologie provocano infezioni chiamate vibriosi, che si manifestano in modo diverso. Alcuni causano una forma gastrointestinale simile alla diarrea, con scariche liquide, vomito e febbre.

Altri provocano un’infezione diffusa che attacca i tessuti sottocutanei, i muscoli e i nervi, arrivando a una forma molto seria che si chiama fascite necrotizzante: è proprio questa infezione che ha fatto attribuire al Vibrio vulnificus il soprannome di batterio mangia carne.

Le vie di trasmissione del vibrio sono di due tipi. Si può diffondere nell’organismo attraverso l’ingestione di pesce o frutti di mare crudi oppure direttamente dall’acqua contaminata.

Il vibrio vulnificus infatti penetra nell’organismo attraverso orifizi come le orecchie oppure ferite aperte.

In questo caso possono comparire infezioni di vario tipo, da otiti a sepsi diffuse in tutto il corpo, che vanno affrontate con tempismo, perché possono portare alla necessità di amputazione di arti e perfino al decesso.

Corrono un rischio maggiore in questo senso le persone immunodepresse oppure soggette a malattie croniche, per esempio diabete, ma anche le donne in gravidanza, i bambini piccoli e gli anziani.

Sintomi

Se il vibrio colpisce l’apparato intestinale, compaiono i sintomi di una gastroenterite piuttosto seria dovuta alle tossine rilasciate dal batterio, che si diffondono nell’organismo. Il vibrio cholerae, per esempio, è responsabile appunto del colera, che si manifesta con:

scariche diarroiche acquose, di colore biancastro tanto da essere definite “ ad acqua di riso ”

acquose, di colore biancastro tanto da essere definite “ ” dolori addominali

febbre

se non si interviene al più presto, la persona rischia disidratazione e uno squilibrio elettrolitico per perdita di minerali, definito shock ipovolemico.

Nel caso in cui il vibrio vulnificus si diffonda nei tessuti attraverso le ferite, rilascia tossine che provocano una condizione infiammatoria molto rapida a carico dei tessuti sottocutanei. Compaiono allora:

dolore intenso e diffuso

intenso e diffuso gonfiore dei tessuti colpiti

dei tessuti colpiti arrossamento

vesciche.

Se questi sintomi vengono trascurati, nel giro di 48 ore compaiono aree necrotiche, segno della distruzione del tessuto, malessere generale e febbre alta.

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A cosa fare attenzione

Per prevenire l’attacco del batterio vibrio mangia carne è importante mettere in atto alcuni comportamenti. Si dovrebbe:

evitare di consumare pesce e frutti di mare crudi e soprattutto non proporli a bambini piccoli, donne in gravidanza e persone anziane. Questi cibi dovrebbero essere consumati sempre ben cotti anche per prevenire altri tipi di intossicazioni alimentari

e soprattutto non proporli a bambini piccoli, donne in gravidanza e persone anziane. Questi cibi dovrebbero essere consumati sempre ben cotti anche per prevenire altri tipi di intossicazioni alimentari non entrare in acqua con ferite aperte o lesioni non perfettamente guarite, che possono costituire un ingresso nell’organismo per i batteri presente nelle acque. È importante inoltre evitare di fare il bagno subito dopo aver fatto un piercing.

Conseguenze

È essenziale non sottovalutare eventuali sintomi descritti sopra, perché l’infezione dovuta al batterio vibrio mangia cane progredisce rapidamente e causa comparsa di gonfiore, gas o pus con cattivo odore, segno che è in atto una fascite necrotizzante. “Le infezioni più serie da Vibrio vulnificus sono rare, ma quando si verificano possono evolvere molto rapidamente” avverte l’esperto. “Dolore intenso, gonfiore, arrossamento, vesciche, febbre o peggioramento di una ferita dopo il contatto con acqua marina o salmastra richiedono al più presto una valutazione medica. In questi casi la tempestività fa davvero la differenza”.

Si deve ricoverare la persona in ospedale, dove una serie di esami sia colturali per la ricerca del batterio, sia di imaging come Tc o risonanza possono confermare l’infezione e identificare il microrganismo responsabile. La cura si basa sulla asportazione chirurgica del tessuto infetto, per evitare la diffusione dell’infezione. Inoltre si somministra un trattamento a base di antibiotici ad ampio spettro, come la clindamicina.

Il vibrio vulnificus non è l’unico batterio mangia carne. Anche lo streptococco di tipo A può causare fascite necrotizzante. In questo caso però la trasmissione avviene per contatto diretto con la persona infetta.

Le forme gastroenteriche si curano con antibiotici e somministrazione di fluidi per evitare la disidratazione. “L’antibiotico-resistenza aggiunge un ulteriore elemento di complessità: alcuni Vibrio possono mostrare resistenze, e questo rende ancora più importante prevenire l’infezione prima che si verifichi” conclude l’esperto. “La prevenzione resta la misura più efficace: cottura adeguata dei frutti di mare, igiene nella manipolazione degli alimenti e protezione delle ferite”.

Per aggiornamenti è possibile consultare la mappa interattiva del Centro europeo per il controllo delle malattie – Ecdc.

In breve Il riscaldamento delle acque anche dei nostri mari può favorire la proliferazione del vibrio mangia carne, soprattutto nelle zone costiere e alle foci dei fiumi dove la salinità è bassa. Per difendersi dal contagio bisogna evitare di mangiare pesce e frutti di mare crudi e di entrare in acque con ferite aperte.

Fonti / Bibliografia Colera: cos'è, come si trasmette, si manifesta e cura - ISSaluteIl colera è un’infezione, causata da batteri, detti vibrioni, acuta dell'intestino, che si manifesta improvvisamente con disturbi (sintomi) quali diarrea acquosa, vomito e rapida disidratazione. Può causare la morte per la grave disidratazione, soprattutto in bambini o in anziani, tuttavia con cure adatte la mortalità è contenuta al di sotto dell’1%.

Preventing Vibrio Infection | Vibrio Infection | CDCInformation to prevent Vibrio foodborne and wound infections.

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