Binge eating: in arrivo un farmaco anti-abbuffate

Per molti, rifugiarsi nel cibo è un modo per sfuggire alle emozioni negative e per gratificarsi attraverso i piaceri della vita. E molti alimenti aiutano, soprattutto quelli ricchi di zuccheri, poiché sono una fonte di energia immediatamente disponibile per l’organismo e allo stesso tempo stimolano la trasmissione di dopamina nel cervello, il neurotrasmettitore associato alla motivazione e al senso di gratificazione. Se si prolunga nel tempo, però, questo comportamento assume le caratteristiche di un vero e proprio disturbo alimentare: il binge eating.

Abbuffate senza controllo

Il nome scientifico di binge eating disorder, infatti, identifica gli episodi ricorrenti di abbuffate fuori controllo, simili a quelle della bulimia, non seguiti però da atti compensatori o di eliminazione (come l’induzione del vomito o l’auto-somministrazione di lassativi), caratteristici appunto della bulimia. Di conseguenza chi ne è affetto, sviluppa nel tempo obesità grave, oltre a un disagio psicologico caratterizzato da depressione, ansia, bassa autostima a discapito della qualità della vita.

La scoperta italiana

Per affrontare il binge eating oggi esistono trattamenti basati su una combinazione di psicoterapia e farmacoterapia a base di antidepressivi. Tuttavia, il tasso di ricaduta è ancora molto elevato, il che significa che è necessario trovare strategie più efficaci. Uno studio dell’Università la Sapienza di Roma e dell’Università di Camerino, recentemente pubblicato sulla rivista “Neuropsychopharmacology”, ha identificato in una molecola, l’oleoiletanolamide (OEA), un nuovo strumento efficace per prevenire e contrastare il disturbo da alimentazione incontrollata.

Il parere degli esperti

I risultati dello studio, coordinato da Silvana Gaetani del Dipartimento di Fisiologia e farmacologia Vittorio Erspamer della Sapienza e da Carlo Cifani della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino, sono stati ritenuti di grande interesse da parte della comunità scientifica. “Oggi sappiamo – spiegano Adele Romano della Sapienza e Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura dell’Università di Camerino, primi co-autori dello studio – che l’OEA è in grado di prevenire lo sviluppo di un comportamento alimentare anomalo, tipo binge eating, in quanto agisce modulando l’attività di circuiti cerebrali che rispondono alle proprietà piacevoli del cibo e/o all’esposizione a una condizione stressante”. “Le prove scientifiche che abbiamo fornito – aggiunge Silvana Gaetani – sono state ottenute in un modello sperimentale di binge eating sviluppato dal team di Carlo Cifani, e sebbene debbano essere confermate in pazienti realmente affetti dal disturbo, fanno ben sperare che l’OEA possa essere effettivamente un nuovo potenziale alleato per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare”.

Da sapere! Al binge eating fa da contraltare l’anoressia nervosa, disturbo che consiste nell’ossessivo rifiuto del cibo. Colpisce in prevalenza le adolescenti femminine, ma si sta diffondendo anche tra i maschi. Può portare a conseguenze fatali.

