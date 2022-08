Bronchite nei bambini: quali rischi provoca?

È una malattia piuttosto frequente in età pediatrica che in genere nella maggior parte dei casi si risolve senza problemi e complicanze. Ma c’è un “ma”. La bronchite nei bambini potrebbe essere premonitore di problemi polmonari da grandi, come la polmonite e l’asma.

Che cosa è la bronchite?

Si tratta di una forma infiammatoria che interessa la mucosa dei bronchi. Nei bambini si presenta soprattutto in forma acuta e compare generalmente in inverno a causa delle basse temperature che favoriscono la diffusione dei microrganismi responsabili, della facilità di trasmissione all’asilo o a scuola, delle condizioni ambientali, in particolare degli sbalzi di temperatura causati dal passaggio dal caldo delle abitazioni al freddo esterno.

Quali sono i sintomi della bronchite nei bambini?

I sintomi sono comuni ai piccoli come ai grandi e vanno dalla tosse al mal di gola, dalla febbre, in genere non eccessivamente alta, al malessere generale con stanchezza diffusa. Quasi sempre si ha presenza di muco.

Quanto dura la bronchite nei bambini?

La maggior parte dei sintomi della bronchite acuta dura in genere al massimo per un paio di settimane ma in alcuni bambini la tosse può protrarsi per settimane.

La bronchite nei bambini è pericolosa?

Lo è soprattutto in prospettiva futura. Una ricerca dell’Università di Melbourne, pubblicata su The BMJ, ha rilevato che asma e polmonite negli adulti sono più frequenti se da piccoli si è sofferto di bronchiti ricorrenti. Lo studio ha monitorato oltre 3mila persone per circa 46 anni. Il 47,5% ha avuto uno o più episodi di bronchite prima di compiere i 7 anni di età. In particolare, il 28,1% aveva avuto bronchite non ricorrente, il 18,1% bronchite ricorrente non protratta e l’1,3% bronchite ricorrente protratta. I ricercatori hanno scoperto che i bambini che avevano avuto la bronchite almeno una volta prima dei sette anni avevano maggiori probabilità di avere problemi polmonari in età avanzata. In particolare, il follow up a 53 anni di età ha mostrato che tra le persone che avevano avuto bronchite protratta ricorrent’ da bimbi il rischio di ricevere una diagnosi di asma da adulti era 4,54 volte più alto, le probabilità di ricevere una diagnosi di polmonite erano più alte del 2,18.

In sintesi Come si cura la bronchite? Nella maggior parte dei casi la malattia è provocata da virus: gli antibiotici non sono quindi indicati per curarla. Possono servire invece sciroppi addolcenti e analgesici, che solo il pediatra può prescrivere, per alleviare malessere e dolori. Cosa fare in caso di bronchiti ricorrenti? Come auspicano anche i ricercatori che hanno condotto lo studio sopra citato, è importante identificare i bambini che potrebbero trarre vantaggio da un monitoraggio più attento e da interventi precoci per mantenere la loro salute migliore anche in età adulta.

