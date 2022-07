Afte e macchie su denti, nella bocca i segni della celiachia

È uno dei disturbi più frequenti. La celiachia, l’intolleranza al glutine, interessa infatti una persona su 100, a tutte le età a partire dai più piccoli. Eppure, ancora oggi spesso servono anni per arrivare a una diagnosi.

Quando sospettare la celiachia?

Tanti sono i campanelli d’allarme che fanno sospettare di essere davanti a un problema di celiachia e suggeriscono di approfondire l’indagine. La maggior parte interessa ovviamente l’alvo intestinale e comprende diarrea cronica, vomito, dolore addominale e importante meteorismo. Spesso nei bambini è presente scarso appetito, apatia e calo ponderale.

Quali sono gli altri segnali della celiachia?

Alcuni sono insospettabili, si possono nascondere, per esempio, nella bocca e possono essere individuati dal dentista. La presenza di difetti dello smalto e la comparsa di afte ricorrenti possono essere segnali da non sottovalutare. L’infiammazione provocata dall’intolleranza al glutine, infatti, può interessare qualsiasi organo: non sempre provoca i tipici sintomi gastrointestinali di malassorbimento. Spesso, infatti, può manifestarsi attraverso altri segnali, come un’infiammazione di tipo autoimmune delle mucose, anche della bocca.

Le macchie bianche sui denti possono essere un segnale?

È così, soprattutto nei bambini. «I processi infiammatori legati alla celiachia vanno ad alterare le cellule deputate alla produzione dei cristalli che compongono lo smalto. Tali difetti, a seconda degli studi scientifici, sono presenti dal 10% al 90% dei pazienti con celiachia e più di frequente nei pazienti pediatrici, perché spesso la malattia insorge quando si formano i denti permanenti» spiega Marta Giraudi, esperta della Società italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp).

Le afte sono sintomo di celiachia?

«La stomatite aftosa ricorrente è presente, a seconda degli studi, dal 16% al 41% dei celiaci» prosegue Giraudi. «Il meccanismo non è ben noto, ma potrebbe essere collegato a carenze associate alla ridotta assunzione di nutrienti a livello intestinale, in particolare deficit di ferro, folati e vitamina B12, così come agli elevati livelli infiammatori sistemici. Sembrerebbe, infine, esserci una correlazione, anche se non forte, tra celiachia e parodontite, ovvero infiammazione cronica delle gengive, del legamento e dell’osso sottostante».

In sintesi Come si fa a riconoscere la celiachia? Non è una condizione facile da diagnosticare e per questo è bene far attenzione a tutti i sintomi, anche a quelli diversi dai classici gastrointestinali, che possono essere legati al problema. In particolare, nei bambini è importante controllare i denti perché eventuali macchie bianche possono dipendere da un’intolleranza al glutine. Come si cura la celiachia? A qualunque età venga scoperta, la celiachia necessita di essere trattata con una dieta apposita che escluda la presenza del glutine che, se assunto, può causare danni intestinali e sistemici.

Fonti / Bibliografia Afta della bocca: cos'è, cause, cure e come evitare - ISSaluteLe afte sono piccoli taglietti (ulcere) che si formano sui tessuti molli della bocca o alla base delle gengive. Nella maggior parte dei casi scompaiono da sole in una o due settimane, non si presentano sulla superficie delle labbra, come invece accade per l’herpes labiale, e non sono contagiose

Celiachia - Istituto Superiore di Sanità

SIdP

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.