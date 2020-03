Glaucoma: dall’analisi dei geni coinvolti prevenzione e diagnosi più facile

Il glaucoma è una grave malattia che causa una progressiva perdita della vista e, se trascurato, può portare a cecità. Si tratta, infatti, della principale causa di cecità al mondo. Ma, partendo da 107 geni che sembrano essere correlati al problema, una ricerca australiana sembra aver trovato il modo per predirlo e permettere di curarsi con tempestività.

Un problema per oltre 76 milioni di persone

Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico, ed è diagnosticabile attraverso la misurazione dei livelli di pressione degli occhi. Il problema è che il 50% di chi ne soffre non sa di averlo e, al momento, non esiste la possibilità di predirne l’insorgenza. E così, spesso, quando viene individuato, il nervo ottico ha già riportato danni irreversibili. Un problema non da poco, visto che non esistono cure, ma la sua progressione può solo essere rallentata o stoppata. Inoltre, le proiezioni stimano che entro la fine del 2020 il glaucoma interesserà circa 76 milioni di persone in tutto il mondo.

Il ruolo della genetica

Ad aprire una speranza arriva però un test genetico messo a punto dai ricercatori australiani del QIMR Berghofer Medical Research Institute e della Flinders University, guidati dal professor Stuart MacGregor. Il test, come riporta na ricerca pubblicata dalla rivista Nature Genetics, ha esaminato il Dna di un macrocampione, individuando ben 107 geni legati al rischio di ammalarsi di glaucoma.

Un test sperimentale

Partendo da questi geni, gli studiosi hanno messo a punto un test sperimentale su base genetica poligenica che sembrerebbe permettere di individuare chi corre maggiori rischi di ammalarsi di glaucoma. Un’alta percentuale di rischio espressa dal test non indica però necessariamente che si verrà colpiti da glaucoma, ma può permettere di tenere monitorata la situazione e valutare periodicamente una eventuale evoluzione.

Come sottolineato da Jamie Craig, del dipartimento di Oftalmologia della Flinders University, la diagnosi precoce è fondamentale e i risultati della ricerca fanno ben sperare per rendere, tramite un semplice prelievo del sangue, il test sul glaucoma disponibile a tutte le persone che hanno superato i 50 anni. Sarà poi possibile personalizzare le cure in base alle percentuali di rischio, con evidenti e sostanziali benefici per i pazienti e per il sistema sanitario.

Da queste basi, i ricercatori puntano ora ad ampliare il progetto denominato “Genetics of Glaucoma” andando ad analizzare il Dna di altre 20mila persone con una pregressa familiarità per il glaucoma. L’intento è quello di individuare ulteriori geni responsabili della malattia e rendere il test predittivo sempre più preciso.

Da sapere! Circa il 3% della popolazione rischia di andare incontro la glaucoma superati il 65 anni di età.

