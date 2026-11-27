La febbre alta nel bambino compare spesso quando il piccolo contrae un’infezione, spesso virale, dovuta per esempio a influenza stagionale, Covid e altri virus.

In alcuni casi, i genitori si accorgono che la temperatura è molto elevata e, nonostante questo, mani, piedi e naso sono freddi. Se il piccolo sembra stare bene, non c’è motivo di preoccuparsi. Avere le mani fredde con la febbre alta, nel bambino significa che la temperatura corporea sta ancora salendo.

È bene coprirlo un po’ di più, perché potrebbe avvertire freddo ed è importante controllare che non compaiano segnali di malessere, come difficoltà respiratorie, sintomi di disidratazione, apatia. Il pediatra va avvisato in ogni caso.

Cosa significa febbre alta e arti freddi

La febbre alta nel bambino (ma anche in alte fasce di età) è una reazione normale dell’organismo per combattere le infezioni causate da virus, batteri e altri agenti nocivi.

L’aumento della temperatura nell’organismo infatti crea una condizione sfavorevole per i germi, li contrasta e ne riduce l’attività infettiva e infiammatoria. Non è quindi una malattia in sé, ma il segnale che il corpo sta reagendo a una condizione di pericolo.

In particolare, può succedere che la fronte del bambino scotti, così come il torace e la schiena, mentre le mani, i piedi, la punta del naso sono freddi.

Questa condizione si verifica perché la febbre sta salendo per svolgere il suo ruolo naturale nel contrastare i germi. Quando l’organismo avverte la presenza di un agente infettivo, il centro di termoregolazione alza il “termostato” interno e attiva una serie di meccanismi per far salire la temperatura corporea in modo rapido ed efficace.

Uno dei passaggi chiave in questa fase è la vasocostrizione periferica: i vasi sanguigni più superficiali e periferici (come quelli di mani, piedi e punta del naso) si restringono. Questo restringimento riduce la dispersione di calore verso l’esterno e limita il flusso di sangue nelle zone periferiche, aiutando a conservare e far crescere il calore interno dove il corpo ne ha più bisogno per regolare la risposta difensiva.

Allo stesso tempo, il sangue circolante trasporta calore e partecipa all’attività del sistema immunitario, che mobilita le proprie difese per affrontare virus, batteri e altri patogeni. In altre parole, notare che il bambino ha la fronte calda mentre mani e piedi sono freddi durante la salita della febbre è il segnale che il sistema di termoregolazione e le difese naturali del suo organismo stanno lavorando come previsto.

Cosa fare

Nella maggior parte dei casi non è necessario prendere particolari precauzioni, perché si tratta di un meccanismo funzionale alla risoluzione della malattia. La febbre nel bambino può essere gestita a casa.

Il pediatra può suggerire un antipiretico da somministrare al bambino se il bambino ha febbre o se questa gli causa malessere o dolore. L’antipiretico come il paracetamolo (ibuprofene in formulazione pediatrica non va usato sotto i 3-6 mesi o se c’è forte disidratazione) può essere assunto per bocca in sospensione oppure, se ci sono problemi di nausea e vomito ma non di dissenteria, per via rettale in supposte.

da somministrare al bambino se il bambino ha febbre o se questa gli causa malessere o dolore. L’antipiretico come il (ibuprofene in formulazione pediatrica non va usato sotto i 3-6 mesi o se c’è forte disidratazione) può essere assunto per bocca in sospensione oppure, se ci sono problemi di nausea e vomito ma non di dissenteria, per via rettale in supposte. È importante assicurare liquidi a sufficienza , per mantenere una buona idratazione necessaria alla termoregolazione e alla dispersione del calore in eccesso prodotto dalla febbre.

, per mantenere una buona idratazione necessaria alla termoregolazione e alla dispersione del calore in eccesso prodotto dalla febbre. Il piccolo dovrebbe stare a riposo, dormendo un po’ oppure dedicandosi ad attività che non comportino un eccessivo dispendio di energia: il corpo ne ha bisogno per combattere l’infezione. Gli si può leggere una fiaba, far ascoltare un po’ di musica a basso volume o dedicarsi a un gioco non troppo impegnativo.

oppure dedicandosi ad attività che non comportino un eccessivo dispendio di energia: il corpo ne ha bisogno per combattere l’infezione. Gli si può leggere una fiaba, far ascoltare un po’ di musica a basso volume o dedicarsi a un gioco non troppo impegnativo. Quando il bambino ha mani e piedi freddi e avverte brividi, può essere utile coprirlo solo leggermente — aggiungendo una copertina leggera o un paio di calze morbide — per dargli sollievo dalla sensazione di freddo, senza mai “imballarlo” con strati pesanti; non appena i brividi passano e la temperatura si stabilizza, è bene scoprirlo.

Non appena le estremità tornano tiepide e il bambino inizia a sudare, è meglio scoprirlo perché la traspirazione disperde il calore in eccesso creatosi con la febbre.

Quando preoccuparsi

Avere le estremità fredde con la febbre è quindi normale quando c’è febbre alta nel bambino. Se il piccolo è comunque vigile e reattivo, respira normalmente e produce urina in quantità sufficiente, il contatto regolare con il pediatra basta a controllare l’andamento dell’infezione. È invece bene chiamare il medico per una visita o portare il piccolo al pronto soccorso se:

la febbre non scende con l’assunzione di antipiretico

con l’assunzione di antipiretico nei neonati sotto i 3 mesi qualsiasi febbre (pari o superiore a 38 °C) richiede un controllo medico immediato, senza attendere che rimanga alta nel tempo

richiede un controllo medico immediato, senza attendere che rimanga alta nel tempo la pelle assume un colorito pallido o grigiastro con labbra bluastre, segno di carenza di ossigeno per difficoltà respiratoria

o grigiastro con labbra bluastre, segno di carenza di ossigeno per difficoltà respiratoria il bambino è sonnolento e poco reattivo , oppure piange in modo flebile e inconsolabile

, oppure piange in modo flebile e inconsolabile la respirazione è affrettata , con atti respiratori brevi e frequenti

, con atti respiratori brevi e frequenti sulla pelle compaiono macchie rosse che non si attenuano alla pressione. Potrebbero essere petecchie, segnale di un’infezione generalizzata

si notano segni di disidratazione , come pannolino asciutto, fontanella evidente, pelle secca

, come pannolino asciutto, fontanella evidente, pelle secca il bambino è soggetto a rigidità muscolare soprattutto nella zona del collo e del capo oppure se è più grandicello non riesce a camminare.

In questi casi occorre una valutazione medica urgente per escludere cause più serie, come complicanze respiratorie (bronchiolite, polmonite) o a carico del sistema nervoso come encefalite o meningite.

Sottoporre il bambino al vaccino antinfluenzale è un modo efficace per ridurre il rischio di complicanze legate proprio al virus dell’influenza nei più piccoli (mentre non protegge da altre infezioni o complicanze causate da virus o batteri diversi).

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In breve La febbre alta nel bambino con mani e piedi freddi è il segnale che il corpo sta combattendo un’infezione importante, attraverso un aumento della temperatura. È bene tenere il bambino a riposo e al caldo, dargli da bere e restare in contatto con il pediatra

Fonti / Bibliografia Febbre - Ospedale Pediatrico Bambino GesùChe cos'è, come misurarla, quando preoccuparsi. I consigli utili per conoscere e affrontare da vicino il più comune dei problemi pediatrici

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