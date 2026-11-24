Influenza e Covid nei bambini in questo periodo stanno raggiungendo una diffusione sempre più ampia, complice il freddo che spinge a restare chiusi in ambienti affollati.

In aule scolastiche, locali pubblici, mezzi di trasporto i virus di influenza e Covid si diffondono facilmente, perché sono presenti all’interno delle particelle di muco e saliva espulse da colpi di tosse e starnuti, che non possono essere disperse da una inadeguata aerazione. Evitare di portare, se non necessario, i bambini piccoli in questi luoghi può aiutare a evitare i contagi, ma non basta. I piccoli vanno difesi con regole igieniche da seguire sempre e, soprattutto, sottoponendoli alla vaccinazione.

Sintomi a confronto

Influenza e Covid sono entrambe infezioni di tipo virale che colpiscono le vie respiratorie. Per questo, possono avere sintomi simili, ma non esattamente identici. Cercare di conoscerli è importante per capire come comportarsi, ma è bene ricordare che solo il pediatra può effettuare una diagnosi corretta, basandosi appunto sui sintomi e, a volte, effettuando un tampone per capire se si tratta o meno di Covid-19.

Sintomi dell’influenza

L’influenza nel bambino ha sintomi che compaiono improvvisamente dopo una breve incubazione, di solito da 1 a 3 giorni.

Prima di tutto compaiono febbre, mal di testa, dolori osteo-muscolari e malessere generalizzato

osteo-muscolari e malessere generalizzato In un secondo momento hanno inizio i sintomi respiratori, con mal di gola, tosse, starnuti e congestione nasale

e congestione nasale Nei bambini molto piccoli la febbre può essere assente o bassa e compaiono invece malesseri gastrointestinali come diarrea e vomito.

I sintomi hanno una durata di una settimana circa e spesso si risolvono spontaneamente, con riposo, assunzione di liquidi ed eventuali farmaci per controllare la febbre e i dolori, suggeriti dal pediatra. Il medico va sempre contattato, in modo particolare per i neonati e i bambini di età inferiore ai due anni.

I bambini con malattie croniche al cuore, ai polmoni, con diabete o altre malattie genetiche, con difetti del sistema immunitario possono però andare più facilmente soggetti a complicanze come otiti, bronchiti, polmoniti e miocardite, un’infezione del tessuto del cuore.

I sintomi del Sars-Cov-2

Il Covid nei bambini ha sintomi che possono essere abbastanza simili a quelli dell’influenza, anche se più sfumati rispetto alle forme di Covid negli adulti. Alcuni sintomi possono essere per esempio:

febbre

cefalea

congestione nasale con starnuti e rinorrea

con starnuti e rinorrea mal di gola.

Il Covid nei bambini può però presentare anche:

febbre più elevata

marcato affaticamento con dolori muscolari

con dolori muscolari tosse secca fastidiosa

respiro corto

nei bambini più grandi, perdita di olfatto e gusto.

Spesso l’infezione si risolve spontaneamente, ma in alcuni casi (soprattutto nei bambini con deficit del sistema immunitario, problemi cronici respiratori o cardiaci, malattie genetiche o metaboliche) possono svilupparsi complicanze respiratorie come bronchiti o polmoniti, oltre a disturbi neurologici come encefaliti e meningiti.

Una complicanza pericolosa, anche se molto rara, è la Sindrome infiammatoria multisistemica o Mis-C che è caratterizzata da febbre alta, dolore addominale intenso, vomito e diarrea. Inoltre può comparire miocardite, infiammazione del tessuto muscolare che costituisce il cuore, quando questo viene raggiunto dal virus.

Un’altra complicanza nei bambini, per fortuna reversibile, è il long-Covid, una condizione in cui i sintomi di malessere durano a lungo con stanchezza, dolori, inappetenza.

Le varianti attuali

I virus di influenza e Covid sono caratterizzati, stagione dopo stagione, da varianti che possono conferire loro determinate caratteristiche, come l’essere particolarmente contagiose o causare sintomi più o meno intensi.

Per l’influenza stagionale 2026-2027 circolano principalmente i virus A/H3N2 e A/H1N1: per A/H3N2 è segnalata la variante (o sottoclade) K, caratterizzata da elevata contagiosità e possibile maggiore impatto clinico nei bambini piccoli e nei soggetti fragili, mentre A/H1N1 presenta la mutazione G155E, un adattamento che riduce in parte il riconoscimento da parte degli anticorpi acquisiti in precedenza tramite vaccinazione o infezione naturale.

Sul fronte del Covid-19, la circolazione resta legata alla famiglia Omicron. Tra le varianti monitorate figurano XFG (nota come Stratus), di origine ricombinante, ossia un derivato della continua evoluzione del virus (in base all’ultima rilevazione Oms dell’autunno 2026).

Inoltre sono presenti NB.1.8.1 (detta Nimbus), BA.3.2 (Cicada), caratterizzata da elevata contagiosità, insieme a XEC e KP.3.1.1. Tutte costantemente monitorate dai servizi di rilevazione sanitaria.

I campanelli d’allarme da non sottovalutare

Le varianti dei virus di influenza e Covid sono quindi numerose e, insieme con altri virus respiratori dei bambini, l’organismo dei piccoli nei mesi invernali incontra molti agenti potenzialmente dannosi. Il pediatra va avvisato sempre in caso di febbre e sintomi respiratori, soprattutto se i bambini sono molto piccoli. È bene in particolare richiedere una visita urgente se:

la febbre è elevata oltre i 39 gradi

il piccolo mostra difficoltà di respirazione con affanno e atti respiratori brevi e rapidi

con affanno e atti respiratori brevi e rapidi c’è colorazione bluastra di labbra e zona intorno alla bocca

di labbra e zona intorno alla bocca il piccolo sembra abbattuto e non reagisce agli stimoli

e non reagisce agli stimoli il pannolino è asciutto, la pelle secca e la fontanella della testolina è più evidente.

È altrettanto importante contattare il pediatra se si nota un peggioramento improvviso dopo che il bambino sembrava stare meglio.

Come proteggere i bambini durante la stagione fredda

Per i virus di influenza e Covid esistono vaccini approvati e sicuri per l’età pediatrica, offerti gratuitamente per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni (con possibili estensioni di fascia o modalità a seconda delle campagne e disposizioni regionali)

Si possono effettuare presso il pediatra, oppure all’ambulatorio vaccinale della Asl di pertinenza.

È possibile effettuare nello stesso giorno il vaccino per l’influenza e quello per il Covid-19, in due punti diversi, per esempio uno a destra e l’altro a sinistra nel muscolo della coscia o nella parte alta del braccio. Oppure, si possono anche effettuare a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro. Possono causare un lieve rialzo febbrile e malessere, di breve durata e gestibile con un antipiretico suggerito dal pediatra.

Per proteggere, sia pure in modo indiretto, i piccoli di età inferiore ai 6 mesi, che non possono ancora essere vaccinati, è importante che si sottopongano alla vaccinazione i loro famigliari.

Inoltre per tenere lontani influenza e Covid, oltre a tutti i virus respiratori che possono colpire i bambini, è importante:

lavarsi bene le mani con acqua calda e sapone prima di avvicinarsi a un bimbo piccolo, insegnandogli a fare altrettanto non appena è in grado di apprendere

con acqua calda e sapone prima di avvicinarsi a un bimbo piccolo, insegnandogli a fare altrettanto non appena è in grado di apprendere evitare i contatti con i bambini e le persone fragili se si hanno sintomi respiratori

con i bambini e le persone fragili se il proprio bambino è malato, tenerlo a riposo e non fargli incontrare coetanei o persone anziane

evitare di frequentare luoghi chiusi e affollati come bar o centri commerciali con un bambino piccolo

come bar o centri commerciali con un bambino piccolo indossare la mascherina se si hanno sintomi come raffreddore, tosse e mal di gola.

Il pediatra va sempre tenuto come punto di riferimento in caso di malessere del bambino o prima di prendere qualsiasi decisione e non vanno mai somministrati farmaci di propria iniziativa.

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In breve I virus di influenza e Covid nei bambini si prevengono con la vaccinazione — sicura e offerta gratuitamente nella fascia 6 mesi-6 anni (salvo diverse indicazioni regionali). È sempre importante cercare di evitare il contagio lavando bene le mani, indossando la mascherina, non frequentando luoghi affollati.

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