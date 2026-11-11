Nel pieno dell’autunno, tra influenza stagionale e virus respiratori è facile che adulti e bambini siano soggetti a malesseri che comprendono febbre più o meno elevata, raffreddore, tosse e altro ancora.

Per questo, spesso si parla genericamente di influenza, mentre i responsabili possono essere molti, dal Sars-Cov2 che porta il Covid-19, al Virus respiratorio sinciziale pericoloso soprattutto per i bambini piccoli, fino a rinovirus, metapneumovirus e altri ancora. Secondo le previsioni, per questi mesi invernali in Italia si verificheranno 12-14 milioni di casi tra virus dell’influenza stagionale e virus respiratori.

I sintomi possono somigliarsi, ma sapere cogliere qualche differenza aiuta a non farsi prendere dal panico, finendo per assumere farmaci non adatti, che vanno sempre indicati dal medico al quale ci si deve rivolgere.

Come riconoscere i sintomi

“La manifestazione che viene definita comunemente influenza comprende infezioni diverse”, esordisce il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. “L’influenza vera e propria si distingue perché esordisce bruscamente, con febbre alta oltre i 38 gradi, alla quale si accompagna almeno un sintomo respiratorio (come tosse o mal di gola) e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari o spossatezza. Questi elementi presenti insieme fanno pensare che probabilmente si tratta di influenza vera e propria”.

Se, invece, manca uno di questi sintomi sistemici oppure respiratori, si tratta probabilmente di una delle numerose sindromi simil-influenzali.

Non sempre è facile distinguere i virus responsabili sulla base dei sintomi. Solo il medico e il pediatra nel caso dei bambini sono in grado di raggiungere una diagnosi in base ai sintomi, ma spesso non è semplice perché sono tutti caratterizzati da una manifestazione acuta con sintomi generali e respiratori, che gli esperti definiscono Ili ossia influenza like illness, o sindrome simil influenzale. Viene definita Ili qualsiasi sindrome che presenta la comparsa rapida e improvvisa di almeno un sintomo tra:

febbre più o meno elevata

cefalea

malessere

dolori muscolari.

Inoltre deve comparire almeno un sintomo tra:

tosse

mal di gola

difficoltà respiratoria.

Mentre l’influenza ha un esordio brusco, con metapneumovirus o Virus respiratorio sinciziale la manifestazione è più graduale, con un malessere che compare in modo progressivo. I rhinovirus provocano normalmente malanni di stagione con sintomi più lievi e localizzati, come congestione nasale e raffreddore.

Il Sars-Cov2 è il più difficile da identificare, perché può essere asintomatico oppure presentare sintomi variegati e di diversa intensità, che comprendono disturbi respiratori, sistemici o gastrointestinali. Per questo è importante non limitarsi alla valutazione dei sintomi: eseguire un tampone soprattutto in soggetti fragili, anziani, bambini piccoli e persone con altri disturbi è utile per orientarsi e per valutare l’opportunità di trattamenti antivirali specifici.

Tutti i virus che circolano in questa stagione

Responsabili dell’epidemia di influenza stagionale 2026 sono tre tipi di virus:

A/H3N2, che è prevalente e responsabile di circa il 70% delle forme A/H1N1, nel 17% dei casi B/Victoria, responsabile di circa il 13% dei casi.

Si tratta di virus appartenenti alla famiglia Orthomixoviridae, che come detto si accompagnano alla forma a esordio brusco con febbre alta.

Il Virus respiratorio sinciziale, diffuso in autunno e in inverno, appartiene alla famiglia degli Pneumovirus e, come dice il nome stesso, causa affezioni anche serie a bronchioli e polmoni, soprattutto nei bambini di età inferiore ai due anni.

Oltre al Sars-CoV-2, responsabile del Covid-19, circolano anche altri tipi di Coronavirus, attivi soprattutto in pieno inverno e all’inizio della primavera. Ne esistono molto tipi, ma solo tre o quattro sono in grado di infettare gli esseri umani causando disturbi di varia serietà.

I rhinovirus, di cui esistono oltre 100 tipi, sono responsabili di sintomi localizzati a livello nasale e sono più attivi in autunno e verso la primavera. Trovano il loro habitat ideale nelle mucose delle vie nasali superiori, la cui temperatura di circa 33 gradi è inferiore rispetto al resto dell’organismo.

Infine, più rari e responsabili di malattie più serie sono altri ceppi virali come adenovirus, enterovirus, coxsackievirus e altri.

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Fattori di rischio

Alcune categorie sono più a rischio di contrarre i virus oppure di sviluppare complicanze. I bambini piccoli, di età inferiore a due anni, possono incorrere più facilmente in complicanze da infezione di Virus respiratorio sinciziale.

Possono per esempio sviluppare bronchiolite, infiammazione dei bronchioli dove avvengono gli scambi anidride carbonica-ossigeno. I piccoli possono avere difficoltà respiratoria ed essere ricoverati.

Anche le donne in gravidanza possono sviluppare conseguenze serie di un’influenza, con rischio parto prematuro e complicanze durante i 9 mesi. In gestazione infatti le difese naturali si riducono, l’organismo è più sensibile agli attacchi virali ed è consigliabile sottoporsi al vaccino antinfluenzale.

Gli anziani e le persone fragili per la presenza di malattie respiratorie o cardiache sono a rischio soprattutto in caso di virus seri come quello dell’influenza, il Vrs e altri più rari. Per questo è opportuno che adottino le precauzioni necessarie, sottoponendosi a vaccino ed evitando gli ambienti affollati e poco aerati.

Cosa fare a casa: i trattamenti e i rimedi per gestire i sintomi

In caso di comparsa dei sintomi, esistono consigli validi per tutti i tipi di disturbi da virus respiratori.

Concedersi un po’ di riposo , non necessariamente a letto, per concentrare tutte le energie nel combattere l’infezione

, non necessariamente a letto, per concentrare tutte le energie nel combattere l’infezione Bere molto , per mantenere idratate le vie respiratorie e trovare sollievo contro il mal di gola e il naso chiuso . Sono spesso più graditi i liquidi tiepidi, dal brodo alle tisane , dal tè al latte tiepido (solo se non compaiono diarrea e vomito). I bimbi allattati al seno devono continuare ad assumere latte materno , ricco di anticorpi.

, per mantenere idratate le vie respiratorie e trovare . Sono spesso più graditi i , dal tè al latte tiepido (solo se non compaiono diarrea e vomito). I bimbi allattati al seno devono , ricco di anticorpi. Assicurare un adeguato ricambio d’aria negli ambienti domestici e regolare l’umidità relativa che deve essere di almeno il 50%

e regolare l’umidità relativa che deve essere di almeno il 50% Effettuare lavaggi nasali con soluzioni sterili a base di acqua marina o termale, chiedendo consiglio al farmacista.

a base di acqua marina o termale, chiedendo consiglio al farmacista. Ricorrere all’automedicazione , assumendo in caso di febbre antipiretici come paracetamolo oppure Fans (ibuprofene, chetoprofene) nella formulazione adatta, chiedendo al medico o al pediatra.

, assumendo in caso di febbre antipiretici come paracetamolo oppure Fans (ibuprofene, chetoprofene) nella formulazione adatta, chiedendo al medico o al pediatra. Non assumere mai antibiotici, inutili per le infezioni virali e necessari, dietro parere del medico, solo in caso di sovrainfezione batterica (otite o bronchite).

Scopri qui come effettuare un corretto lavaggio nasale al tuo bambino

Quando rivolgersi al medico o al pronto soccorso

È opportuno contattare il proprio medico o il pediatra sempre se i sintomi influenzali riguardano una delle persone più a rischio, quindi un bambino molto piccolo, un anziano con malattie concomitanti o una persona con malattie croniche.

Anche le donne in attesa dovrebbero avvertire il ginecologo. Un semplice raffreddore non dovrebbe preoccupare, ma se la febbre sale oltre il 38.5 e si ha l’impressione di avere difficoltà respiratorie il medico va contattato tempestivamente. Sarà lui a suggerire come comportarsi, stabilendo se è opportuno visitare il malato, auscultando il torace, misurando la pressione e la saturazione e così via.

Il Pronto soccorso è indicato solo dopo aver parlato con il medico oppure se non si hanno altre alternative. “Il Pronto soccorso occorre in caso di reali segnali di allarme, evitando accessi impropri che contribuiscono al sovraffollamento, per sintomi lievi e soprattutto in persone adulte e sane” raccomanda l’esperto. “Per dubbi o sintomi che non migliorano dopo due o tre giorni, il medico è il primo riferimento e anche il farmacista può fornire consigli importanti”.

Come fare prevenzione

Per evitare di contrarre l’influenza in modo serio è raccomandato il vaccino, gratuito per le categorie a rischio e in alcune Regioni (come la Lombardia) gratuito per qualsiasi fascia di età. Inoltre è importante:

evitare i luoghi affollati con scarso ricambio di aria, dove possono concentrarsi i virus

con scarso ricambio di aria, dove possono concentrarsi i virus indossare la mascherina se si deve stare in un luogo chiuso come un mezzo pubblico o un locale

se si deve stare in un luogo chiuso come un mezzo pubblico o un locale non entrare in contatto con persone che hanno sintomi respiratori

lavare spesso e con cura le mani con acqua calda e sapone

con acqua calda e sapone seguire un’alimentazione leggera con molti liquidi.

Se si hanno malesseri è bene restare a casa ed evitare di incontrare bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone con malattie croniche.

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In breve Febbre, mal di gola, scolo nasale sono sintomi dei virus respiratori e anche dell’influenza. Solo il pediatra e il medico possono fare diagnosi, a volte con il tampone per escludere il Covid-19. Nel frattempo, è importante stare a riposo, assumere molti liquidi e ricorrere con criterio all’automedicazione

Fonti / Bibliografia Definizione di caso

FacebookLa vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete,

Campagna vaccinale antinfluenzale - Regione LombardiaCampagna antinfluenzale 2026/2027: vaccinazione gratuita per categorie a rischio e successivamente estesa a tutti. Prenota online su PrenotaSalute o contatta il tuo medico. Proteggi te stesso e la comunità

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