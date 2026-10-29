Prevenzione influenza: riparte la campagna dei pediatri SIP nelle scuole

Angela Bruno A cura di Angela Bruno

Torna l’iniziativa “Copriamoli bene… con la preVenzione”, promossa dalla Società Italiana di Pediatria. Tra le novità dell'edizione 2026 figurano un sito e un cartone animato per sensibilizzare famiglie e bambini alla prevenzione dell’influenza.

Prevenzione influenza: riparte la campagna dei pediatri SIP nelle scuole

Ogni anno si ammalano di influenza circa 15 milioni di italiani. I più colpiti sono i bambini in età prescolare e scolare, con un rischio di ammalarsi 5 volte superiore agli adulti. Per questo motivo, per proteggere anche le persone più fragili come i nonni o fratellini piccoli, torna nel 2026 la campagna nazionale “Copriamoli bene… con la preVenzione”, promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP).

L’iniziativa, che coinvolge 3000 scuole in Italia e più di 115000 bambini, ha l’obiettivo di diffondere buone abitudini tra i ragazzini per proteggere la salute di tutta la famiglia, puntando su attività ludiche da fare in classe, come giochi di ruolo o creazione di libri interattivi, pensate per spiegare l’importanza dell’igiene nel limitare la diffusione dei virus. Ma non solo!

La campagna realizzata da La Fabbrica Società Benefit di Spiaggiari con il contributo non condizionante di AstraZeneca, mette a disposizione dei docenti un corso di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e un’agenda che include una guida con approfondimenti scientifici e suggerimenti didattici, oltre a una panoramica dei principali appuntamenti dedicati alla prevenzione.

Martino e Cecilia_Copriamoli bene

Quest’anno è stato anche creato un sito dedicato alle famiglie, con consigli per affrontare la stagione influenzale. Per i più piccoli si aggiunge un cartone animato con protagonisti Martino e Cecilia, che accompagnano i bambini alla scoperta delle buone abitudini per tutelare la salute di tutti. Oltre al vaccino anti-influenzale, prezioso alleato nella protezione contro questa malattia, è fondamentale la prevenzione quotidiana attraverso piccoli gesti come lavarsi le mani, coprire bocca e naso in caso di tosse e starnuti oppure arieggiare regolarmente gli ambienti chiusi.

Scopri qui come fare il vaccino anti-influenzale

“La prevenzione è un gesto di responsabilità e di cura reciproca. Prendersi cura della propria salute significa sviluppare comportamenti consapevoli e anche riconoscere il valore dei piccoli gesti quotidiani, che riguardano noi stessi e le persone che ci sono vicine” dichiara Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria. Lo stesso approccio caratterizza il videomessaggio di Agostiniani per i genitori, disponibile sul sito della campagna, pieno di consigli pratici per la tutela della salute dei bambini. La prevenzione non è quindi solo una responsabilità personale, ma collettiva e si insegna fin da piccoli.

R. Agostiniani

Per chiarire ogni dubbio, la Società Italiana di Pediatria ha attivato uno sportello telefonico gratuito (389.4945150) che sarà operativo ogni mercoledì pomeriggio fino a febbraio 2027 per dare informazioni sulla prevenzione e sui vaccini.

 

In breve

La prevenzione contro l’influenza diventa un gioco di squadra grazie alla campagna promossa dai pediatri italiani: tra attività in classe, sito web e cartone animato, non è mai stato così facile affrontare la stagione invernale!

 

Pubblicato il 29.10.2026 Aggiornato il 29.10.2026
Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Vaccino antinfluenzale 2026-27: calendario delle Regioni e date della campagna

visita medica pediatrica Come prevenire l’influenza nei bambini: i 10 consigli della Società Italiana di Pediatria

vaccino antinfluenzale Vaccino antinfluenzale bambini: quando farlo e da che età

Sharenting: in arrivo la proposta di legge che dice stop all’esposizione dei minori sui social

Le domande della settimana

Induzione del parto e paura di affrontarla

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che...  »

Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Se il ciuccio viene rifiutato, può essere sostituito da un altro oggetto consolatorio, come un pezzo di stoffa impregnato dall'odore della mamma.  »

Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floria Bertolini

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.   »

Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.   »

Regressioni varie all’inizio della scuola materna: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 