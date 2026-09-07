Ogni anno l'influenza colpisce fino a un terzo della popolazione europea, mettendo a dura prova famiglie e strutture sanitarie. Per prevenire le recrudescenze invernali, le autorità sanitarie italiane hanno tracciato la rotta per la stagione 2026-2027.

Variante K dell’influenza stagionale: cos’è, sintomi e perché sfugge al vaccino

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Con l’arrivo dell’autunno si rinnova l’appuntamento con la prevenzione sanitaria. Il Ministero della Salute, in sinergia con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni, ha definito le linee guida per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Dalle date di partenza alle categorie prioritarie, fino alle novità sui vaccini potenziati per gli over 60 e le indicazioni per i più piccoli.

La vaccinazione è raccomandata e offerta prioritariamente a:

Frequentando asili nido e scuole dell’infanzia, i bambini rappresentano il primario motore di diffusione del virus; proteggerli riduce la circolazione dell’influenza a beneficio di anziani e soggetti fragili.

Tra le novità di quest’anno ci sono l’abbassamento a 60 anni dell’età per la raccomandazione dei vaccini potenziati , formulati per offrire maggiore efficacia contro le forme severe della malattia e anche il focus sui più piccoli (6 mesi-6 anni).

L’influenza rappresenta una vera sfida di sanità pubblica: in Europa colpisce ogni anno tra il 10% e il 30% della popolazione, provocando dai 4 ai 50 milioni di casi sintomatici con un pesante impatto su ricoveri e mortalità.

Il Ministero della Salute, insieme all’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), alle Regioni e alle Province autonome, ha definito la strategia per la stagione autunno-inverno 2026-2027.

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