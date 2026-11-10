Sicuro ed efficace, il vaccino antinfluenzale è uno strumento importante per difendere il singolo bimbo dalle possibili complicanze dell’influenza, ma anche per ridurre la diffusione del virus in nidi e scuole e proteggere gli anziani.

Il vaccino antinfluenzale bambini è gratuito per bambini, adolescenti e per tutte le fasce della popolazione. Il pediatra può chiarire i dubbi e fornire consigli importanti per decidere.

Scopri qui la mappa del calendario vaccinale e dove fare il vaccino nella tua Regione

Quando fare il vaccino

Il vaccino antinfluenzale bambini, come suggeriscono le indicazioni del Ministero della Salute, è importante per ridurre la circolazione del virus. Secondo i dati, infatti, la maggiore circolazione del virus è dovuta ai contagi che si verificano tra i sei mesi e i sei anni di età, quindi all’epoca del nido e della scuola per l’infanzia.

In questa fascia, il sistema di difese dell’organismo non è ancora completamente attivo e i piccoli sono quindi più sensibili alle infezioni, comprese quelle virali dell’influenza. Effettuare il vaccino è un metodo efficace per proteggere i bambini e anche le fasce dei soggetti fragili che entrano in contatto con loro, per esempio i nonni anziani.

In Italia, nello specifico, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale bambini è gratuito per:

bambini nella fascia di età tra i 6 mesi e i 6 anni compresi

bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye

in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye bambini di qualunque età che corrono un elevato rischio di complicanze in caso di influenza, per esempio perché soggetti a malattie croniche, del cuore o dell’apparato respiratorio.

Non è previsto vaccino antinfluenzale per i bambini al di sotto dei sei mesi di età.

Vaccino per iniezione o spray

Il vaccino antinfluenzale bambini è disponibile in diverse formulazioni, suggerite a seconda dell’età del piccolo e di particolari condizioni di salute.

Vaccino per iniezione intramuscolare

Nella fascia di età 6 mesi – 9 anni è suggerito il vaccino antinfluenzale inattivato in iniezione intramuscolo (VIT). Questo vaccino è di tipo quadrivalente (formulazione standard aggiornata annualmente per coprire i ceppi attivi di tipo A e di tipo B), coltivato in uova embrionate di pollo.

In questa fascia di età si effettuano due dosi a distanza di almeno 4 settimane l’una dall’altra nel caso in cui il bambino non abbia mai ricevuto prima un vaccino antinfluenzale. Nel caso sia già stato vaccinato, si effettua una dose soltanto.

Nella stessa fascia di età, ossia tra i 6 mesi i 9 anni, come alternativa al VIT si può somministrare il VITcc, ossia il Vaccino inattivato su colture cellulari, una formulazione più recente ed efficace.

Anche questo si effettua con vaccinazione intramuscolo e contiene i ceppi virali aggiornati cresciuti su colture cellulari e non su uova embrionate. I bambini tra i 6 mesi e i 9 anni ricevono due dosi a distanza di almeno quattro settimane l’una dall’altra, se non sono mai stati vaccinati prima. Basta una dose sola se sono stati già vaccinati negli anni precedenti.

I bambini di età pari o superiore ai 10 anni possono ricevere questo vaccino in una sola dose.

Vaccino spray

Tra i 2 e i 9 anni, solitamente si suggerisce il vaccino quadrivalente/attenuato LAIV, somministrato con spray intranasale e autorizzato per l’uso in bambini e adolescenti tra i 2 anni e 18 anni. I ceppi influenzali (A/H1N1, A/H3N2, virus di tipo B) sono attenuati per suscitare la formazione di anticorpi ma non causare influenza.

È preferito in questa fascia di età per la praticità di somministrazione, ben accettata anche dai bambini. Tra i 2 anni e i 9 anni si effettuano due dosi a distanza di almeno 4 settimane se non sono mai stati vaccinati. Se invece hanno già ricevuto il vaccino, una dose soltanto. Si effettua una sola somministrazione tra i 10 e i 17 anni.

Possibili effetti collaterali

Eventuali effetti collaterali o, meglio, reazioni avverse al vaccino antinfluenzale dei bambini, secondo le indicazioni di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), dovrebbero essere sempre segnalati dalle famiglie al pediatra o al centro vaccinale.

In questo modo è possibile registrare eventuali manifestazioni avverse e creare vaccini sempre più sicuri ed efficaci, a beneficio di tutti. Le formulazioni già in uso attualmente sono sicure e causano poche reazioni. Possono comparire:

manifestazioni localizzate al punto di iniezione se è stata usata questa formulazione del vaccino, come gonfiore, arrossamento, prurito, dolore nelle ore subito successive

se è stata usata questa formulazione del vaccino, come manifestazioni sistemiche, che compaiono 6-12 ore dopo la somministrazione (anche quella spray) del farmaco e consistono in febbre, nervosismo, dolori muscolari. Solitamente hanno la durata di uno o due giorni e vanno segnalate al pediatra che può eventualmente suggerire l’assunzione di un antipiretico.

È importante precisare che, nel periodo invernale, sono molti i virus respiratori che circolano. Possono quindi provocare febbre, malesseri, sintomi di tipo influenzale e questo potrebbe indurre a pensare che il vaccino non abbia funzionato.

In realtà il vaccino antinfluenzale è efficace e riduce i sintomi dovuti ai virus influenzali, ma non agisce contro altri virus come, per esempio, il virus respiratorio sinciziale.

Quando è consigliato

“Oltre che nei bambini, il vaccino antinfluenzale è consigliato in generale a tutti, se non sussistono particolari controindicazioni” aggiunge l’esperto. “Infatti è un modo per ridurre la circolazione del virus nella società, proteggendo in modo indiretto anche chi, per serie ragioni non può essere vaccinato, per esempio i bambini molto piccoli oppure le persone che presentano sensibilità ad alcuni componenti del vaccino”. In particolare, il vaccino antinfluenzale è consigliato o meglio raccomandato a:

persone di età pari o superiore a 65 anni

donne in gravidanza all’inizio della stagione influenzale

all’inizio della stagione influenzale bambini e adulti con malattie croniche al cuore o respiratorie

al cuore o respiratorie bambini e adulti con malattie che comportino una ridotta attività del sistema immunitario e quindi della produzione di anticorpi

chiunque ha malattie che, sommate all’influenza, potrebbero comportare un rischio di complicanze serie.

Le malattie che suggeriscono di effettuare il vaccino antinfluenzale sono: asma, tumori, broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO), fibrosi cistica, diabete, HIV/AIDS, malattie di reni o fegato.

In breve Il vaccino contro l’influenza per i bambini dovrebbe essere una scelta consapevole per le famiglie. Infatti protegge i più piccoli da pericolose complicanze e difende i familiari che non possono ricevere il vaccino. Gratuito dai sei mesi di età, aiuta a prevenire forme serie di influenza che possono causare complicanze anche importanti.

Fonti / Bibliografia FacebookLa vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete,

Sindrome di Reye - Ospedale Pediatrico Bambino GesùSebbene le cause non siano del tutto note, è stato osservato che la malattia si presenta dopo la somministrazione di aspirina, perciò non deve mai essere utilizzata al di sotto dei 16 anni

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2694929/Vaccini_antinfluenzali_2025-2026_centralizzati.pdf

Italian Medicines Agency

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.