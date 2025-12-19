Variante K dell’influenza stagionale: cos’è, sintomi e perché sfugge al vaccino

La variante K del virus influenzale A/H3N2 fa parlare di sé proprio mentre l’influenza stagionale 2025-2026 sta raggiungendo il picco. Non è una variante particolarmente aggressiva, ma è molto recente, quindi può aggirare l’immunità assicurata dal vaccino.

Rischia di provocare sintomi abbastanza intensi, soprattutto tra bambini piccoli, anziani e persone con malattie pregresse. La prevenzione possibile consiste nelle misure igieniche già sperimentate con il Covid-19.

Sintomi della variante K

La variante K dell’influenza appartiene al gruppo A/H3N2, che provoca sintomi simili a quelli dovuti al virus A/H1N1. Possono quindi comparire:

mal di gola

scolo nasale

febbre alta

brividi

spossatezza

sensazione di ossa rotte

dolori muscolari

disturbi gastrointestinali, come diarrea e vomito soprattutto nei bambini.

La variante K dell’influenza può più facilmente dare complicanze come otiti, bronchiti e polmoniti, in modo particolare nei bambini fino alla scuola dell’infanzia e nelle donne in gravidanza. Inoltre sono a rischio le persone di età superiore ai 65 anni e quelle che hanno malattie croniche, respiratorie, cardiovascolari o anche tumori.

Anche le donne in gravidanza possono incorrere più facilmente in complicanze rispetto alla popolazione generale, perché durante la gestazione il sistema immunitario è più sensibile.

Cure

Per affrontare i sintomi dovuti alla variante K, ci si deve comportare come per le altre malattie di tipo influenzale.

È necessario restare a casa a riposo, non necessariamente a letto, coperti in modo adeguato

Contro la febbre e i dolori, è possibile chiedere consiglio al medico (al pediatra nel caso dei bambini) o al farmacista per medicinali antipiretici come paracetamolo oppure Fans (ibuprofene, ketoprofene, diclofenac) nella formulazione pediatrica per i più piccoli. Questi farmaci aiutano anche a controllare i dolori osteo-muscolari

osservare una adeguata igiene delle mucose nasali, con acqua marina o termale ricca di sali, che riducono la congestione e aiutano a respirare meglio

assumere una adeguata quantità di liquidi caldi che assicurano idratazione e danno sollievo alla gola irritata

nutrirsi in modo leggero, con frutta cotta, ortaggi al vapore, carboidrati, carne bianca. I bambini piccoli devono continuare a essere allattati al seno

restare a casa dal lavoro o da scuola per il tempo necessario a riprendersi bene.

È essenziale avvisare il medico nel caso i sintomi non si attenuino dopo una settimana-dieci giorni, se compare una tosse fastidiosa e se la febbre torna a salire.

Perché il vaccino antinfluenzale serve comunque

La K è una variante o “subclade” caratterizzata da sette mutazioni genetiche della proteina Ha (o emoagglutina), che riescono ad aggirare l’immunità vaccinale.

Il vaccino antinfluenzale di quest’anno potrebbe quindi non essere completamente efficace? Non è esattamente così: vaccinarsi è importante anche in caso di comparsa dei sintomi della variante K: “La vaccinazione si riconferma uno strumento fondamentale per ridurre la circolazione dei virus e quindi anche per prevenire la comparsa di eventuali varianti” precisa il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università di Milano.

“Inoltre il vaccino è essenziale per prevenire le forme più serie e il rischio di complicanze. Resta insomma una delle misure preventive più efficaci”. Vaccinarsi ha quindi ancora senso in vista del picco dell’influenza in arrivo a fine mese.

Come prevenirla

Oltre a scegliere il vaccino, per arginare la diffusione del virus ed evitare complicanze, è importante seguire le regole di prevenzione apprese soprattutto in occasione della pandemia di Covid-19, che tutti dovrebbero ricordare sempre, perché sono utili contro i virus responsabili di infezioni respiratorie. È quindi possibile prevenire il contagio da variante K:

lavando con cura le mani con acqua calda e sapone soprattutto dopo essere stati in luoghi pubblici

indossando la mascherina se si deve uscire e recarsi in luoghi affollati e con scarsa aerazione

evitando di entrare in contatto con altre persone, soprattutto bambini, donne in gravidanza, persone anziane e soggetti fragili, se si hanno sintomi come naso che cola, tosse e mal di gola

seguendo uno stile di vita sano, alimentandosi bene, assumendo liquidi a sufficienza e non sottoponendo l’organismo a stress eccessivo e fatiche.

“Per qualsiasi dubbio in merito all’assunzione di medicinali o a regole di comportamento e gestione dell’influenza, è fondamentale rivolgersi al medico o al pediatra” raccomanda Pregliasco. “Non si devono prendere iniziative come assumere antibiotici, che sono inefficaci contro i virus, a meno che non sia subentrata una forma batterica”. Anche in questo caso, è indispensabile la prescrizione medica.

In breve La variante K dell’influenza causa febbre alta, scolo nasale, mal di gola e stanchezza. Ne sono più soggetti bambini piccoli, donne in gravidanza e anziani. Il vaccino resta importante ed è fondamentale avvisare il medico e restare a riposo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.