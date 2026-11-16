Nei mesi freddi circolano alcuni virus respiratori che colpiscono i bambini in modo particolare, rispetto alle altre fasce di età. Il più pericoloso è il Virus respiratorio sinciziale, responsabile di affezioni anche serie a bronchi e polmoni, ma sono frequenti anche le infezioni dovute a enterovirus, che causa la malattia mani-bocca-piedi, l’adenovirus che porta febbre alta e altre infezioni ancora.

È importante essere consapevoli quali virus respiratori siano in circolazione, in modo da valutare i sintom, sempre confrontandosi con il pediatra e richiedendo una visita tempestiva, soprattutto se il bambino è molto piccolo o se manifesta sintomi di difficoltà respiratoria o rischio disidratazione.

“Non bisogna allarmarsi per ogni raffreddore, ma nei primi mesi di vita nessuna difficoltà respiratoria va sottovalutata. Respiro accelerato, rifiuto dell’alimentazione e sonnolenza anomala richiedono una rapida valutazione medica”, raccomanda il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università di Milano.

Quali virus respiratori colpiscono i bambini

I virus respiratori che colpiscono i bambini si diffondono maggiormente nei mesi che vanno da novembre a marzo, con un picco tra dicembre e febbraio. In questo periodo, le basse temperature favoriscono i contagi, perché è maggiore il tempo trascorso in ambienti chiusi, senza una adeguata circolazione di aria che contribuisce a disperdere i germi. Il contagio avviene attraverso le goccioline di saliva e di muco diffuse con i colpi di tosse e gli starnuti, che raggiungono le altre persone oppure si depositano sugli oggetti di uso comune. I sintomi, spesso respiratori ma non solo, compaiono qualche giorno dopo il contagio.

Per il Virus respiratorio sinciziale esiste uno specifico trattamento preventivo, mentre negli altri casi la prevenzione è possibile attraverso il lavaggio delle mani, l’uso della mascherina negli ambienti chiusi e cercando di evitare il contatto con altri bambini o con nonni anziani e persone fragili se si hanno sintomi di malessere.

La cura va sempre suggerita dal pediatra ed è importante ricordare di non assumere mai antibiotici di propria iniziativa, perché contro i virus sono inefficaci e possono causare antibiotico-resistenza.

Virus respiratorio sinciziale

Il Virus respiratorio sinciziale o Vrs è un agente infettivo diffuso dall’autunno all’inizio della primavera, che colpisce con una certa frequenza: secondo gli esperti, i bambini fino ai due anni di età lo contraggono almeno una volta, ma non tutti manifestano infezioni serie.

“È il virus che richiede maggiore attenzione nei lattanti, soprattutto nei primi sei mesi di vita. Può causare bronchiolite e difficoltà respiratorie anche serie”, commenta Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. “Nella maggior parte dei casi, compaiono sintomi limitati come scolo nasale, febbre, tosse, svogliatezza, nervosismo“.

Se i sintomi non migliorano nel giro di qualche giorno e anzi compaiono manifestazioni più serie come:

rifiuto dell’alimentazione

apnee respiratorie

atti respiratori affrettati

respiro sibilante

colorito bluastro intorno alle labbra

è bene contattare subito il pediatra. Potrebbero essere i segnali di una bronchiolite, la complicanza più frequente del Virus respiratorio sinciziale.

Causa difficoltà respiratoria e impedisce il rifornimento di ossigeno, perché infiamma i bronchioli, le terminazioni dei bronchi dove avvengono gli scambi respiratori. Il piccolo va quindi tenuto per qualche giorno in ospedale, dove gli viene somministrato ossigeno e dove è idratato e nutrito mediante sondino.

È essenziale la prevenzione, efficace e gratuita in Italia in quasi tutte le Regioni, con la somministrazione di anticorpi monoclonali che si legano a una proteina di superficie del Vrs, impedendo la sua replicazione nell’organismo. La somministrazione si effettua nei bambini molto piccoli, alla nascita oppure all’inizio della stagione di circolazione del virus.

Leggi qui per sapere come distinguere tra Virus respiratorio sinciziale e influenza

Enterovirus

È un vasto gruppo di oltre 100 virus, chiamati anche Enterovirus non polio, che nei bambini piccoli (ma anche negli anziani e nelle persone fragili) provoca sintomi importanti.

Nelle persone adulte e sane e nei ragazzini più grandicelli compaiono sintomi come febbre, tosse, raffreddore, dolori muscolari ed eruzione cutanea, che solitamente si risolvono spontaneamente con riposo, assunzione di liquidi e uso di farmaci di automedicazione per controllare la febbre e i dolori. Nei bambini più piccoli e in quelli che non hanno un sistema di difese ben efficiente, il virus può diffondersi ad apparato visivo e sistema muscolare causando la possibile comparsa di:

congiuntivite virale

malattia mani-bocca-piedi

encefalite virale

meningite virale

problemi al cuore come pericardite e miocardite

paralisi flaccida.

“È importante rivolgersi al pediatra se i sintomi sembrano peggiorare” avverte l’esperto “anche perché nei più piccoli possono verificarsi complicanze neurologiche, anche se raramente”. Infezioni virali importanti come quelle elencate richiedono inoltre il ricovero di qualche giorno in ospedale, per trattamenti appropriati stabiliti dall’équipe medica.

Metapneumovirus

È un virus poco noto che però, come il Virus respiratorio sinciziale, può causare affezioni alle vie respiratorie profonde, come bronchiolite o polmonite, ma anche altre complicanze.

Il rischio è maggiore nei bambini di età inferiore ai due anni e in quelli con un sistema di difese poco efficiente. Il Metapneumovirus si diffonde come gli altri virus respiratori e, nei bambini, provoca sintomi come febbre alta, difficoltà respiratoria, respirazione affrettata, dolori muscolari diffusi, scolo nasale, respiro sibilante.

Nei più piccoli, questi segnali non devono essere sottovalutati perché possono portare a una condizione più seria, in cui possono verificarsi:

bronchiolite e polmonite , a volte anche insieme

, a volte anche insieme comparsa o peggioramento di asma

otite media.

“Attenzione se il bambino mostra respiro affannoso e difficoltà ad alimentarsi” avverte l’esperto. “In questo caso è bene contattare subito il pediatra”.

Non esistono modi efficaci per prevenire le infezione da metapneumovirus, se non mettere in atto le note regole di igiene, come l’uso della mascherina e il lavaggio delle mani. In caso di sintomi seri, è necessario ricoverare il bambino in ospedale per un supporto alla respirazione e per sottoporlo a trattamenti in grado di controllare i sintomi. Eventuali antibiotici per sovrainfezioni accertate vanno prescritti solo dal medico.

Adenovirus

L’adenovirus fa parte di un gruppo di virus che causano sintomi più intensi rispetto agli altri virus respiratori e può coinvolgere anche l’apparato gastrointestinale. I bambini più a rischio di sviluppare sintomi importanti sono quelli di età inferiore ai 5 anni. I sintomi dell’adenovirus nei bambini sono piuttosto variegati e comprendono:

tosse secca, mal di gola , scolo nasale, febbre, quindi sintomi respiratori

, scolo nasale, febbre, quindi sintomi respiratori disturbi che coinvolgono gli occhi , quindi prurito, bruciore, lacrimazione, rossore di cornea e congiuntiva

, quindi prurito, bruciore, lacrimazione, rossore di cornea e congiuntiva nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, quindi sintomi gastrointestinali.

“Soprattutto i sintomi gastrointestinali possono essere pericolosi, perché le scariche e il vomito comportano perdita di acqua e difficoltà a fare scorta di liquidi” spiega il virologo. Questa condizione, nei bambini più piccoli, può esporre a disidratazione. I genitori devono quindi fare attenzione a segnali come pelle secca, pianto debole, atteggiamento letargico, pannolino asciutto. In questo caso va contattato subito il pediatra che, se il bambino è piccolo, suggerirà il ricovero per una adeguata idratazione e cure di supporto. Il controllo del medico è essenziale anche per capire se esiste il rischio che il bambino sviluppi complicanze dell’adenovirus come polmoniti, cistiti, epatiti e meningo-encefaliti.

Rinovirus

I Rinovirus sono una vasta famiglia di virus responsabili del raffreddore. Trovano il loro ambiente ideale nelle mucose nasali, umide e non troppo calde (sui 33-34 gradi), dove si moltiplicano dando origine a sintomi come starnuti, scolo nasale, fotofobia, sensazione di malessere e spossatezza, bruciore di gola. La febbre è lieve o assente. I sintomi hanno una durata di 3-7 giorni e solitamente scompaiono spontaneamente.

Nei bambini più piccoli, però, le infezioni da rinovirus possono causare complicanze soprattutto a causa del muco che, dal naso, non riesce a essere adeguatamente espulso. I piccoli fino a tre anni circa hanno infatti difficoltà a soffiare il naso per eliminare le secrezioni nasali. Queste, se ristagnano nelle vie respiratorie superiori, possono diventare terreno di proliferazione batterica, causando sinusite oppure otite.

È importante cercare di aiutare il piccolo a eliminare il muco, effettuando regolare igiene nasale con soluzioni specifiche a base di acqua termale o marina, sterile e ricca di minerali.

In breve I virus respiratori diffusi nei bambini sono numerosi e causano febbre, tosse, scolo nasale, qualcuno anche diarrea e vomito. In alcuni casi possono comparire complicanze che si manifestano con difficoltà respiratoria, spossatezza, perdita di liquidi con rischio disidratazione. Il pediatra potrà valutare se far ricoverare il bimbo per qualche giorno, per cure di supporto.

Fonti / Bibliografia Virus Respiratorio Sinciziale - VaccinarSìIl Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) causa infezioni respiratorie, particolarmente gravi nei bambini molto piccoli, quali ad esempio la polmonite e soprattutto la bronchiolite.

5 cose da sapere sul Virus Respiratorio Sinciziale - SIMRIIl Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) è la causa principale di bronchiolite e ospedalizzazione nei neonati sotto l'anno di età. In Italia, la circolazione

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