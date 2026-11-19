È importante non sottovalutare i segnali d’allarme dei virus stagionali, soprattutto nelle persone fragili come anziani, affetti da malattie croniche o nei bambini piccoli.

Spesso febbre, mal di gola, scolo nasale si risolvono spontaneamente, ma non sempre succede così.

A volte, nei piccoli compaiono sintomi preoccupanti che vanno riferiti al pediatra, come difficoltà respiratoria, colorito insolito della pelle, scarsa produzione di urina con pannolino asciutto.

Questi segnali d’allarme dei virus stagionali possono seguire fin da subito la normale evoluzione dell’influenza, dell’infezione da Sars-CoV-2, da Virus respiratorio sinciziale e altri, oppure presentarsi dopo un miglioramento iniziale. È importante in ogni caso contattare il pediatra.

Raffreddore, tosse e febbre: quando la gestione domiciliare è sufficiente

Febbre, tosse e raffreddore sono sintomi comuni dei virus stagionali e non rappresentano, solitamente, un segnale di allarme. Possono essere gestiti a casa con cure domiciliari, anche se è sempre opportuno avvisare il pediatra ed eventualmente sottoporre il bambino a una visita di controllo, in modo particolare se è neonato o di età inferiore a cinque anni. In generale, i sintomi respiratori possono essere controllati a casa quando:

La tosse non interferisce con l’alimentazione e il sonno del bimbo

con l’alimentazione e il sonno del bimbo Il piccolo si mostra reattivo e vigile , pur con la normale sonnolenza che caratterizza spesso l’influenza e le sindromi virali

, pur con la normale sonnolenza che caratterizza spesso l’influenza e le sindromi virali La febbre reagisce agli antipiretici suggeriti dal pediatra e si riduce, per poi progressivamente risolversi nel giro di alcuni giorni

suggeriti dal pediatra e si riduce, per poi progressivamente risolversi nel giro di alcuni giorni Il colorito, anche se pallido, è roseo e la pelle appare ben idratata

e la pelle appare ben idratata La produzione di urina è regolare e costante, come mostra il pannolino bagnato

Le labbra sono rosate e non aride

Lo scolo nasale è trasparente e non ha una colorazione strana o verde-giallastra.

Se, quindi, nonostante i sintomi dei virus respiratori, il bambino appare globalmente sereno e riesce ad assumere latte materno, liquidi, e si alimenta, è possibile seguirlo a casa con semplici regole:

lasciarlo a riposo il più possibile , non necessariamente a letto

, non necessariamente a letto non coprirlo eccessivamente perché il caldo inaridisce le mucose e peggiora il fastidio di tosse e naso chiusi. Va bene un pigiama o una tuta sopra l’intimo, cui aggiungere una felpa o un golfino, oltre a calze calde antiscivolo

perché il caldo inaridisce le mucose e peggiora il fastidio di tosse e naso chiusi. Va bene un pigiama o una tuta sopra l’intimo, cui aggiungere una felpa o un golfino, oltre a calze calde antiscivolo continuare ad allattarlo al seno , se non è ancora svezzato

, se non è ancora svezzato assicurargli liquidi tiepidi come tè deteinato, tisane senza zucchero, brodo

come tè deteinato, tisane senza zucchero, brodo se non ha problemi di nausea e vomito, seguire un’ alimentazione leggera (riso in bianco, patate e carote lesse, frutta grattugiata) evitando le proteine animali soprattutto se c’è diarrea

(riso in bianco, patate e carote lesse, frutta grattugiata) evitando le proteine animali soprattutto se c’è diarrea controllare la febbre con antipiretici come paracetamolo o ibuprofene in formulazione pediatrica, attenendosi alle dosi e seguendo le indicazioni del pediatra o del farmacista

come paracetamolo o ibuprofene in formulazione pediatrica, attenendosi alle dosi e seguendo le indicazioni del pediatra o del farmacista aerare regolarmente gli ambienti per favorire la dispersione dei virus

assicurarsi che la stanza del piccolo non sia eccessivamente calda , soprattutto di notte (la temperatura ideale è 18-20 gradi)

, soprattutto di notte (la temperatura ideale è 18-20 gradi) regolare l’umidità relativa sul 60% circa, per evitare che l’ambiente troppo asciutto disidrati le mucose.

Infine, è importante non somministrare farmaci di propria iniziativa, soprattutto prodotti per la tosse e antibiotici.

I segnali d’allarme da non ignorare nei neonati e nei bambini

Circa una settimana dopo la comparsa dei sintomi dei virus respiratori, i malesseri dovrebbero alleviarsi, la febbre progressivamente ridursi fino a non presentarsi più. Non sempre questo succede: in alcuni casi il sistema di difese dell’organismo non è abbastanza efficiente per sconfiggere il virus, che può causare diverse complicanze, da otiti a polmoniti, a bronchioliti.

In questo caso compare una serie di malesseri più intensi, quando l’infezione acuta dovrebbe essere in via di risoluzione. I segnali d’allarme dei virus respiratori sono:

respirazione affannosa o difficile, con atti respiratori brevi e affrettati

o difficile, con atti respiratori brevi e affrettati colorazione bluastra delle labbra e della cute del viso

e della cute del viso inappetenza ostinata

letargia e sonnolenza

e sonnolenza pannolino asciutto , pelle secca e pallida, fontanella evidente

, pelle secca e pallida, fontanella evidente febbre che si mantiene elevata.

Questi segnali di allarme dei virus respiratori possono comparire anche qualche giorno dopo un apparente miglioramento dei sintomi. È necessario che il pediatra effettui una visita accurata per escludere complicanze.

Quando è davvero necessario correre al pronto soccorso

È importante portare il bambino al pronto soccorso se:

ha febbre pari o superiore a 38 gradi e ha un’età inferiore a 3 mesi, oppure ha meno di 12 mesi ma non può essere visitato dal proprio pediatra

e ha un’età inferiore a 3 mesi, oppure ha meno di 12 mesi ma non può essere visitato dal proprio pediatra la pelle è pallida o a chiazze

compaiono scariche di diarrea o accessi di vomito che impediscono l’assunzione di liquidi e ne favoriscono la perdita, esponendo a rischio di disidratazione

e ne favoriscono la perdita, esponendo a rischio di disidratazione la tosse impedisce il riposo e l’assunzione di alimenti e liquidi

e l’assunzione di alimenti e liquidi il bimbo è abbattuto e letargico anche nei momenti in cui la febbre si abbassa.

Meritano un controllo al pronto soccorso anche le convulsioni febbrili in un bambino di età inferiore a un anno, la rigidità dei muscoli del collo, lo stato confusionale.

Come prevenire i contagi in famiglia e a scuola

Per alcuni virus respiratori, per esempio quello dell’influenza stagionale, il Sars-CoV-2 e il Virus respiratorio sinciziale sono disponibili vaccini o immunizzazione, per evitare di contrarre i virus stessi in modo più intenso e quindi per combattere la possibilità di complicanze.

Il vaccino antinfluenzale e quello per il Covid-19 esistono per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, sono gratuiti e si possono anche somministrare nel corso della stessa sessione, dal pediatra o all’ambulatorio vaccinale. Per difendere all’interno della famiglia i bimbi con meno di 6 mesi, è importante che genitori, nonni, fratelli maggiori si sottopongano al vaccino.

Contro il Virus respiratorio sinciziale esiste una trattamento basato su anticorpi monoclonali, farmaci biologici che impediscono la replicazione del virus all’interno dell’organismo. Questo trattamento è disponibile gratuitamente, per i neonati e i bambini piccoli, in quasi tutte le Regioni italiane. Si effettua nel punto nascita per i bambini che vengono al mondo durante il periodo autunnale e invernale (dal 1° settembre a marzo) oppure presso il pediatra o l’ambulatorio vaccinale di zona nel caso dei bambini nati in primavera e in estate.

Per gli altri virus respiratori stagionali, la prevenzione a casa e a scuola si basa soprattutto su regole di sicurezza e di igiene, per esempio:

aerazione dei locali per favorire la dispersione di virus

per favorire la dispersione di virus lavaggio accurato delle mani con acqua calda, sapone e se occorre prodotti specifici

con acqua calda, sapone e se occorre prodotti specifici uso esclusivo di salviette, posate e altri oggetti

lavaggio nasale quotidiano con prodotti specifici per mantenere libere le vie respiratorie.

Infine, è bene usare la mascherina se si entra in contatto con un bambino (o una persona fragile) e si hanno sintomi respiratori.

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In breve Spesso le infezioni dovute a virus respiratori si risolvono spontaneamente, soprattutto se è stato effettuato il vaccino. Se però i sintomi permangono a lungo o peggiorano con segnali di difficoltà respiratoria, disidratazione o debolezza è bene contattare subito il pediatra o andare al pronto soccorso.

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