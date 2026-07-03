Durante la stagione estiva, le attività all’aria aperta espongono i più piccoli al rischio di incontrare diversi insetti. Tra questi, il tafano rappresenta una presenza particolarmente fastidiosa.

Spesso confuso con una grossa mosca, questo insetto non si limita a pungere, ma morde la pelle per nutrirsi di sangue. Quando l’evento interessa i bambini, la reazione locale può essere pronunciata e generare forte apprensione nei genitori.

La puntura di tafano si distingue da quella della zanzara per il dolore acuto e la comparsa di un gonfiore duro, esteso e spesso dolente al tatto.

Sintomi

Il primo segnale è un dolore vivo e immediato, che porta il bambino a piangere o a lamentarsi subito dopo il contatto.

Nel giro di pochi minuti, attorno alla zona colpita si sviluppa un eritema localizzato, accompagnato da un calore percepibile al tatto.

Il segno più caratteristico è la formazione di un gonfiore duro e compatto, noto in ambito medico come pomfo. Questo rigonfiamento può estendersi per diversi centimetri e si presenta rigido, teso e particolarmente dolente se premuto.

Al centro della lesione è quasi sempre visibile un piccolo punto emorragico, una crosticina siero-ematica o un leggero sanguinamento continuo, dovuto anche all’azione di sostanze anticoagulanti iniettate dall’insetto attraverso la saliva per facilitare il prelievo.

Il prurito si manifesta in una fase successiva rispetto al dolore e può persistere per diversi giorni, accentuando il disagio del piccolo paziente.

Nelle ore seguenti, l’evoluzione naturale della lesione prevede una lenta riduzione del volume del pomfo, ma l’area circostante può rimanere sensibile e alterata nel colore per circa una settimana.

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Cosa fare

Innanzitutto, bisogna detergere accuratamente l’area interessata, quindi, lavare utilizzando acqua corrente fresca e un sapone neutro o delicato. È necessario rimuovere ogni residuo di sporco, sudore o saliva dell’insetto.

L’operazione va eseguita tamponando leggermente, senza frizionare la pelle per evitare di diffondere le sostanze irritanti nei tessuti circostanti.

Subito dopo la pulizia, occorre disinfettare la lesione applicando un antisettico topico non alcolico adatto all’uso pediatrico, al fine di garantire la massima igiene della piccola ferita aperta.

Per contrastare lo sviluppo del rigonfiamento, è indispensabile l’applicazione immediata di un impacco freddo.

Si consiglia di utilizzare la borsa del ghiaccio o dei cubetti avvolti in un panno di cotone pulito, mantenendoli sulla cute per intervalli di 10-15 minuti. Il freddo agisce come naturale vasocostrittore, riducendo l’afflusso di sangue e limitando la formazione dell’edema, oltre a svolgere una temporanea azione anestetica sul dolore.

È, inoltre, necessario evitare che il bambino si gratti. Le unghie devono essere tagliate corte e mantenute pulite.

Impedire che il piccolo sfreghi la lesione è la misura preventiva più efficace per evitare l’impetigine, una fastidiosa sovrainfezione batterica cutanea tipica dell’età pediatrica.

Nel caso in cui il morso sia localizzato su un arto, può essere utile mantenere la gamba o il braccio in posizione leggermente sollevata durante i momenti di riposo, in modo da favorire il drenaggio dei liquidi e ridurre la tensione locale della pelle.

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Rimedi

Il trattamento farmacologico e l’impiego di prodotti lenitivi dipendono strettamente dall’entità della reazione infiammatoria e dall’età del bambino. La terapia deve essenzialmente abbattere dolore e prurito.

Per le reazioni locali di entità modesta si può ricorrere a gel lenitivi specifici per la prima infanzia, formulati con estratti naturali dalle proprietà rinfrescanti e calmanti, utili ad attenuare il fastidio superficiale.

Nelle situazioni in cui si riscontra un’infiammazione acuta, caratterizzata da un gonfiore duro e molto esteso, si rende necessario l’impiego di una crema a base di cortisone a bassa concentrazione.

L’applicazione di questo principio attivo deve avvenire esclusivamente dietro consiglio del pediatra, limitando l’uso alla fase acuta e per un periodo di tempo ridotto. Il cortisone topico agisce direttamente sul meccanismo infiammatorio, riducendo sia l’edema sia il dolore profondo.

Se il prurito risulta particolarmente intenso, disturbando il sonno o le attività quotidiane del bambino, il pediatra potrà valutare la prescrizione di un antistaminico per via orale.

Si sottolinea la totale controindicazione all’uso di pomate o gel antistaminici topici sulla pelle dei bambini. Questi preparati presentano un elevato rischio di fotosensibilizzazione, in quanto possono scatenare reazioni cutanee anomale e severe in caso di successiva esposizione ai raggi solari.

Qualora nei giorni successivi l’area colpita mostrasse segni di calore crescente, arrossamento in progressiva espansione o secrezione di pus, si configurerà il sospetto di una sovrainfezione batterica, quadro clinico che richiede una nuova valutazione medica per l’eventuale introduzione di una terapia antibiotica mirata.

Cosa fare in caso di puntura di tafano con reazione in gravidanza

In breve Dolore immediato, gonfiore e calore identificano la puntura di tafano. Un intervento tempestivo con acqua e sapone, per detergere l’area, e un impacco freddo aiutano a gestire rapidamente la lesione, evitando fastidi ulteriori e prurito. Se la situazione non si risolve in breve tempo è necessario rivolgersi al pediatra.

Fonti / Bibliografia Morsi e punture di insetti: cosa fare? - ISSaluteI morsi e le punture di insetti in genere provocano lievi reazioni. Raramente, possono infettarsi, causare reazioni allergiche gravi o trasmettere malattie

Punture di insetto - Ospedale Pediatrico Bambino GesùFrequenti d'estate, possono causare reazioni irritative o allergiche fino all'anafilassi. Possono trasmettere malattie gravi. Si possono prevenire agevolmente

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