Intossicazione da cloro: sintomi e cosa fare se succede ai bambini

Francesca Scarabelli A cura di Francesca Scarabelli

Uscire subito dall'acqua, togliere gli indumenti bagnati e sciacquarsi con acqua pulita sono i comportamenti corretti da mettere in pratica anche solo in caso di sospetta intossicazione da cloro.

intossicazione da cloro

Bruciore o irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie aeree, tosse e attacchi asmatici potrebbero essere i sintomi di intossicazione da cloro, una sostanza chimica che viene normalmente usata nella disinfezione dell’acqua delle piscine.

I recenti fatti di cronaca vedono coinvolte otto persone, tra cui cinque minori, in un circolo sportivo nelle vicinanze di Roma, che si sono sentite male proprio per la presenza di cloro in acqua.

Riconoscere i sintomi dell’esposizione acuta al cloro e i comportamenti da mettere in atto in questa eventualità può essere utile per gestire tempestivamente la situazione in attesa dei soccorsi. Tra le cose da fare ci sono ad esempio togliere gli indumenti bagnati, spostarsi in una zona ben ventilata e sciacquare il corpo e gli occhi con abbondante acqua corrente.

Sintomi

Il cloro usato per mantenere limpida l’acqua delle piscine non è normalmente pericoloso, ma se viene inalato in concentrazioni elevate può dare vita a problemi anche gravi. I prodotti chimici a base di cloro usati per disinfettare l’acqua delle piscine sono comunque in gran parte corrosivi; inoltre, se ipocloriti e cloroisocianurati vengono a contatto con correttori di acidità, possono liberare cloro gassoso, un gas tossico che può provocare intossicazioni acute anche gravi.

È utile saper riconoscere i sintomi di un’esposizione al cloro o di una vera e propria intossicazione causata da questa sostanza. Soprattutto nei bambini i sintomi possono evolvere rapidamente poiché sono più esposti a rischi respiratori, soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati come ad esempio le piscine al coperto. Tra i principali sintomi ci sono:

  • irritazione delle mucose nasali
  • irritazione agli occhi
  • difficoltà respiratorie
  • tosse secca
  • nausea
  • mal di testa
  • arrossamenti cutanei o bruciore.

In caso di un’intossicazione da cloro, i sintomi più frequenti sono:

  • occhi arrossati e lacrimazione
  • tosse
  • difficoltà respiratoria
  • sensazione di oppressione al torace
  • estesa irritazione cutanea.

Un’intossicazione da inalazione o ingestione di cloro presente nell’acqua della piscina può inoltre dare origine a bruciore alla bocca, dolore alla gola, mal di stomaco, vomito, sangue nelle feci.

Le regola base per la sicurezza dei bambini in piscina e al mare

Cosa fare

Se si sospetta una eccessiva esposizione al cloro è importante recarsi subito al pronto soccorso o rivolgersi tempestivamente ad un medico. Tra le misure che si possono mettere in atto immediatamente:

  • uscire subito dall’acqua
  • spostarsi all’aperto o in un ambiente ben ventilato
  • togliere gli indumenti bagnati
  • lavarsi con abbondante acqua pulita, usando sapone neutro sul corpo e sciacquando gli occhi con acqua corrente per qualche minuto.

Saranno poi gli specialisti a decidere quali misure mettere in campo caso per caso.

Scopri anche gli altri incidenti che si verificano in piscina e come prevenirli 

A cosa serve il cloro nelle piscine

Il cloro viene usato per disinfettare l’acqua delle piscine, evitando il proliferare delle alghe ed eliminando batteri, virus e microrganismi nocivi. In questo modo è possibile mantenere l’acqua limpida e pulita. Bisogna però utilizzarlo in maniera corretta, soprattutto per quanto riguarda i dosaggi e le modalità.

Come accorgersi se nella piscina c’è un’eccessiva presenza di cloro

Nelle piscine dovrebbe essere regolarmente monitorato il livello di cloro e il pH (grado di acidità) dell’acqua; questo controllo deve essere affidato a personale esperto e qualificato. In caso di eventuali malfunzionamenti del sistema di distribuzione del cloro, ci sono però dei campanelli d’allarme che possono segnalare un’eccessiva presenza di cloro nell’acqua, come ad esempio:

  • odore pungente
  • cambiamento del colore dell’acqua
  • bruciore o irritazione agli occhi e alle vie respiratorie durante la permanenza in acqua.

In copertina foto di Juan Salamanca da Pexels

 
 
 

In breve

Il cloro è usato per mantenere limpida l’acqua delle piscine, ma se usato in maniera non corretta può provocare problemi anche gravi. L’intossicazione da cloro causa sintomi precisi e riconoscerli tempestivamente può aiutare a correre ai ripari.

 

Pubblicato il 20.7.2026 Aggiornato il 21.7.2026
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