L’ipercifosi nei bambini è una alterazione della normale curvatura della colonna vertebrale, nella parte in corrispondenza del torace, che fa sì che un bambino abbia un atteggiamento “curvo”. Dipende quasi sempre da uno stile di vita scorretto e troppo sedentario, più raramente l’ipercifosi nei bambini è legata a una conformazione strutturale scorretta per la crescita anomala delle vertebre o, ancora, a motivi congeniti.

È il pediatra stesso che con la visita può accorgersi di un problema di ipercifosi e consigliare di rivolgersi a un ortopedico pediatrico. Spesso, la modifica dello stile di vita e l’attività fisica risolvono il problema quando è legato alla postura. Nei casi più seri può essere necessario il corsetto o l’intervento chirurgico.

I primi sintomi a cui prestare attenzione

La colonna vertebrale, vista da dietro, sembra diritta. In realtà, osservandola lateralmente, si nota che è caratterizzata da due curve, una a livello del torace verso l’esterno e una a livello dei lombi. Queste curvature, chiamate rispettivamente cifosi toracica e lordosi lombare, sono il risultato del processo evolutivo che ha permesso nei millenni all’essere umano di acquisire e mantenere la posizione eretta. Se le due curve sono eccessivamente accentuate, possono insorgere dei problemi come dolore alla schiena. In particolare, la curvatura eccessiva della cifosi toracica viene definita ipercifosi, anche se comunemente si parla di cifosi e ipercifosi nei bambini.

Questi sintomi sono già seri e non sono i primi a essere notati: compaiono infatti quando la situazione della cifosi è già avanzata. È necessario intervenire prima, per correggere il difetto nell’età dello sviluppo. È spesso il pediatra ad accorgersi di una condizione di ipercifosi, durante i controlli periodici nell’infanzia. Il medico nota infatti una postura scorretta, con una incurvatura eccessiva del dorso del bambino. Oppure, può essere l’ortopedico pediatrico ad accorgersi di questa anomalia, anche in occasione di una visita ortopedica. La curvatura del dorso, più o meno accentuata, è l’unica manifestazione clinica del problema.

Le cause

Le cause che portano alla comparsa dell’ipercifosi sono diverse, alcune dipendono da abitudini sbagliate, altre da malformazioni delle vertebre che costituiscono la colonna vertebrale.

Postura sbagliata

La sedentarietà eccessiva, lo stare troppo curvi sul banco a scuola o chini su tablet e smartphone causano una ipercifosi posturale o “dorso curvo”. Questa condizione è detta anche cifosi flessibile perché è reversibile, ossia scompare se il bambino assume una postura corretta ed è la più curabile.

Alterazioni delle vertebre in fase di crescita

L’ipercifosi nei bambini può essere invece strutturale (o strutturata) quando è legata a una malformazione delle vertebre che compare durante la fase di crescita.

Le vertebre (le ossa che formano la colonna vertebrale, all’interno della quale scorrono fibre nervose e midollo spinale) hanno infatti normalmente una forma cilindrica. In una condizione nota come malattia di Scheuermann, le vertebre durante lo sviluppo assumono progressivamente la forma di un cuneo. Questo comporta una accentuazione della curvatura dorsale e comparsa di ipercifosi, soprattutto tra i 10 e i 15 anni di età.

Osteoporosi

La perdita di calcio nei giovanissimi non è frequente, ma quando si verifica può essere legata a disordini del metabolismo che coinvolgono le ossa, a cure con alte dosi di cortisone oppure può essere idiopatica, ossia non avere una causa precisa. Questa condizione provoca ipercifosi strutturale perché favorisce anch’essa malformazione delle vertebre.

Ragioni congenite

L’ipercifosi congenita, anch’essa di tipo strutturale, è rara ed è legata a malformazioni delle vertebre che compaiono in età gestazionale. A volte può essere legata a malattie cromosomiche come la Sindrome di Down oppure ad alterazioni metaboliche ereditarie come la mucopolisaccaridosi.

Come curarla

Le cure per l’ipercifosi nei bambini dipendono dalle cause che determinano il problema. Vanno sempre discusse con il pediatra curante e con l’ortopedico infantile.

Con ginnastica specifica e sport

Nel caso del dorso curvo, che è dovuto a un atteggiamento cifotico, sono spesso risolutivi i cambiamenti di uno stile di vita non corretto. Un bambino non dovrebbe trascorrere troppo tempo seduto davanti a uno schermo, ma fare una vita attiva, praticando sport e giocando all’aperto ogni volta che è possibile. Il pediatra oppure l’ortopedico possono poi suggerire di rivolgersi a un centro sportivo oppure a una palestra, per eseguire con regolarità esercizi fisici specifici per rafforzare i muscoli dorsali, che potranno essere insegnati al bambino da un trainer. Il piccolo potrà poi eseguirli anche a casa. Naturalmente è importante che venga impostata una corretta postura della schiena e delle spalle, che il bambino deve imparare a mantenere.

Con ginnastica e corsetto

Per l’ipercifosi strutturale, dovuta a malattia di Scheuermann, la ginnastica posturale da sola spesso non è sufficiente a risolvere il problema. L’ortopedico prescrive allora l’uso di un corsetto, che deve essere sempre prescritto dall’ortopedico e mai indossato di propria iniziativa. Il corsetto si può acquistare nei negozi specializzati e ne esistono di diversi modelli, materiali e tipologie, tra le quali lo specialista indicherà il più adatto all’età e al livello di problema del bambino. Il corsetto insegna a recuperare e mantenere la postura corretta, spingendo leggermente in dentro la curva cifotica troppo accentuata. È importante ricordare che l’uso del corsetto va sempre associato ad esercizi di ginnastica per il potenziamento dei muscoli dorsali.

Con l’intervento chirurgico

Nei casi più seri, quando si tratta di ipercifosi congenita, solo l’intervento chirurgico può essere risolutivo. Prevede l’inserimento di barre, viti e innesti che sostengono le vertebre, aiutando la colonna vertebrale ad assumere progressivamente una curvatura corretta. Si effettua solo in casi rari, perché si tratta di un intervento delicato e non privo di complicanze.

Gli sport più adatti per prevenire e correggere la cifosi

L’attività fisica e lo sport sono essenziali per prevenire e correggere l’ipercifosi nei bambini. Il pediatra, l’ortopedico, il medico dello sport possono fornire indicazioni precise, ma è bene ricordare che qualsiasi tipo di attività sportiva è efficace per la cifosi.

Non esiste uno sport “curativo” universale; lo sport serve a combattere la sedentarietà, mentre per correggere la postura serve la fisioterapia con ginnastica posturale mirata.

In generale sport come ad esempio nuoto, pallavolo, basket e pallanuoto aiutano, perché prevedono l’uso delle braccia e l’allungamento della colonna vertebrale. Calcio, tennis, danza, ginnastica hanno ugualmente un valore perché stimolano la crescita muscolare e combattono sedentarietà e sovrappeso.

Possono essere meno indicati gli sport come la bici da corsa o il motociclismo, che sono comunque attività riservate a fasce di età più adulte.

Consigli pratici per la vita quotidiana

Anche nella vita di tutti i giorni è utile seguire accorgimenti per prevenire o controllare un problema come l’ipercifosi e in generale i problemi posturali nel bambino.

Seguire un’ alimentazione corretta : privilegiare frutta, ortaggi, cereali, carni bianche e latticini di qualità aiuta a combattere il sovrappeso e aiuta lo sviluppo regolare di tutto il fisico

: privilegiare frutta, ortaggi, cereali, carni bianche e latticini di qualità aiuta a combattere il sovrappeso e di tutto il fisico Avere uno stile di vita attivo : il bambino dovrebbe essere stimolato a muoversi regolarmente a piedi e a giocare all’aperto ogni volta che è possibile, limitando al massimo il tempo trascorso davanti a un video o allo smartphone

: il bambino dovrebbe essere a piedi e a giocare all’aperto ogni volta che è possibile, limitando al massimo il tempo trascorso davanti a un video o allo smartphone Utilizzare uno zaino scolastico adatto : lo zaino non deve essere eccessivamente pesante e le bretelle non troppo lunghe. Il bambino potrebbe tendere a inarcare il dorso per calibrare il peso, assumendo alla lunga una postura sbagliata.

: lo zaino non deve essere eccessivamente pesante e le bretelle non troppo lunghe. Il bambino potrebbe tendere a inarcare il dorso per calibrare il peso, assumendo alla lunga una postura sbagliata. Sedersi in modo corretto: al banco di scuola, a casa durante le letture e i compiti è bene che il piccolo si sieda diritto, con le spalle indietro e le gambe sotto il tavolo. La sedia non deve essere troppo alta per non obbligarlo a chinarsi in avanti.

È anche opportuno escludere, insieme al pediatra, che l’atteggiamento con le spalle curve sia di origine psicologica, frutto di una chiusura verso l’esterno per qualche problema che il bambino sta vivendo e che non riesce a esprimere. In questo caso può essere utile parlarne con uno psicologo infantile.

In breve L’ipercifosi nei bambini è quasi sempre di tipo posturale, dovuta all’abitudine di tenere le spalle curve. Le forme più lievi si curano con sport e ginnastica correttiva, in alcuni casi occorre un corsetto ortopedico. Raramente si interviene chirurgicamente

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