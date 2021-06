La pulizia dei denti contro il Covid-19?

Perché la pulizia dei denti può contrastare l’insorgenza e il peggioramente del Covid-19? Secondo uno studio, pubblicato sul Journal of Oral Medicine & Dental Research, condotto dagli scienziati dell’Università di Birmingham, del Salisbury District Hospital e del Mouth-Body Research Institute a Los Angeles, l’accumulo di placca dentale e l’infiammazione paradontale potrebbero intensificare il rischio che il nuovo Coronavirus raggiunga i polmoni e provochi un’infezione più acuta.

Più a rischio chi soffre di disturbi alle gengive

Per i ricercatori il virus può raggiungere i polmoni dalla saliva, spostandosi dalla bocca al flusso sanguigno, specialmente nei soggetti che soffrono di malattie gengivali. I pazienti con parodontite potrebbero pertanto correre un rischio più elevato di sperimentare una sintomatologia acuta. Il team ha eseguito delle scansioni TC polmonari in pazienti affetti da Covid-19 e riscontrato maggiori difficoltà tra i soggetti con problematiche legate alla salute orale. Gli esperti affermano che questa scoperta potrebbe avere implicazioni importanti nell’ambito dell’assistenza sanitaria orale. Semplici misure di igiene potrebbero aiutare a ridurre il rischio di trasmissione del virus dalla bocca ai polmoni e prevenire casi gravi di infezione.

Diminuisce anche la quantitò di virus

“Questo modello – afferma Iain Chapple, docente di Parodontologia presso l’Università di Birmingham – può aiutarci a capire perché la malattia da nuovo Coronavirus si manifesta in modo diverso nei vari pazienti. Questa prospettiva potrebbe cambiare il modo in cui gestiamo i casi di infezione, con trattamenti mirati al sistema dentale e orofaringeo. Allo stesso tempo queste accortezze potrebbero diminuire la concentrazione del virus nella saliva – termina Chapple – e mitigare lo sviluppo di malattie polmonari. Saranno necessari ulteriori studi per indagare su questo nuovo modello, e nel frattempo, consigliamo a tutti di mantenere una buona igiene orale”.

Da sapere! Gli esperti sottolineano che semplici misure di corretta igiene orale, come la pulizia accurata dei denti, l’uso di collutori specifici e del filo interdentale o anche gli sciacqui con acqua salata (mezzo/uno cucchiaino di sale sciolto in un bicchiere di acqua tiepida), potrebbero ridurre il rischio di formazione della placca e di infiammazione gengivale.

