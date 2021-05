L’abuso di antibiotici può favorire il tumore al colon-retto

L’abuso di antibiotici è molto pericoloso. L’uso prolungato, a volte inopportuno, di antibiotici può causare l’alterazione della normale flora batterica, con aumento dei batteri resistenti e la comparsa di malattie infiammatorie e di sintomi come diarrea, dolore addominale, meteorismo.

Dimunuisce l’efficacia delle terapie

Purtroppo si fa spesso ricorso al fai da te, con un uso (abuso) di antibiotici anche quando non servono (ad esempio per curare un mal di gola di origine virale) che può causare degli squilibri nella flora intestinale.

Uno studio del dipartimento di Oncologia sperimentale dell’Istituto europeo, coordinato da Federica Facciotti e Francesco Strati e pubblicato sulla rivista Microbiome, oggi va oltre, dimostrando che alcune cure antibiotiche aumentano il rischio di malattie infiammatorie e diminuiscono l’efficacia delle terapie contro i tumori. Ad esempio, antibiotici come vancomicina e streptomicina alterano pesantemente il sistema immunitario intestinale.

Aumentano le probabilità di malattie infiammatorie

“La nostra scoperta – spiega Facciotti – ha un grande valore clinico per la prevenzione e la cura di malattie importanti come le malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, che, oltre ad avere di per sé un impatto negativo sulla qualità di vita, sono collegati ad un aumentato rischio individuale di sviluppare tumori del colon. I dati epidemiologici hanno già evidenziato il legame fra l’uso di antibiotici ad ampio spettro e rischio aumentato di sviluppare funzioni aberranti del sistema immunitario. Noi abbiamo approfondito il perché e lo abbiamo dimostrato in modelli sperimentali di malattia”.

Cure più difficili contro il tumore

“In sintesi – spiega sempre la coordinatrice della ricerca Facciotti – la terapia antibiotica infrange i meccanismi di compensazione fra microbiota e sistema immunitario, privando l’organismo delle più efficaci barriere naturali contro diverse patologie dell’apparato digerente, incluso il cancro al colon”.

L’alterazione del microbiota intestinale rende meno efficaci proprio le terapie anti tumore, perchè viene ad indebolirsi il sistema immunitario. Il prossimo passo degli studiosi sarà quello di trovare dei sistemi per riequilibrare il microbiota nei malati di tumore al colon.

Da sapere! Gli antibiotici devono essere usati per combattere le infezioni batteriche; tuttavia agiscono non solo contro i batteri patogeni ma anche sui microbi “buoni”, cui molti risiedono nell’intestino. Danneggiando l’equilibrio tra microbiota e sistema immunitario, diminuiscono la capacità del colon di resistere ad infiammazioni e malattie.

