Legionellosi: sintomi, contagio e cura nei bambini

La legionellosi nei bambini non è una malattia particolarmente frequente. Quando si verifica, però, può avere conseguenze anche serie, soprattutto se un bambino ha un sistema di difese poco attivo oppure ha altre malattie in corso.

Per questo è importante non abbassare la guardia quando si verificano episodi di legionellosi, come è accaduto a Milano attorno al 20 novembre 2025, quando sono stati rilevati diversi casi di questa infezione, concentrati in un’unica zona della città.

L’allarme a Milano e la situazione in Italia

I casi di legionellosi a Milano, un focolaio che ha interessato in tutto 11 persone, sono comparsi nella zona di San Siro, concentrati in particolare in via Rembrandt. Una persona ha perso la vita, otto sono state ricoverate per disturbi respiratori e due hanno accusato i sintomi ma non è stato necessario il ricovero.

Un episodio simile si era già verificato a luglio 2025, sempre a Milano, mentre nel 2023 erano comparsi oltre 60 casi di legionellosi e anche quattro decessi. Non è solo la Lombardia a essere sensibile a queste infezioni.

Secondo gli esperti, le infezioni dovute alla legionella sono in crescita in tutta Italia: nel 2022 sono stati registrati circa 3.900 casi. Nell’Unione Europea sono stati stimati circa 11.000 casi nello stesso periodo.

Il batterio Legionella

La Legionella o, più esattamente, Legionella Pneumophila, è un batterio presente in acque di fiumi, laghi naturali e artificiali, in acque sorgive e termali, dove sopravvive tra i 20 e i 45 gradi circa.

Da questi luoghi raggiunge gli ambienti in cui le persone vivono attraverso le condutture cittadine e gli impianti idrici che raggiungono abitazioni, ospedali, piscine, luoghi di lavoro e locali pubblici. Bere l’acqua contenente il batterio non espone ad alcun rischio. Il pericolo esiste se si respira l’acqua attraverso le minuscole goccioline di aerosol che si diffondono da rubinetti, docce, impianti di condizionamento di edifici e abitazioni. Il contagio avviene esclusivamente in questo modo: la legionellosi infatti non è infettiva, ossia non si trasmette da persona a persona.

“La Legionella è responsabile di legionellosi nei bambini e negli adulti e nella forma più serie coinvolge i polmoni” spiega il professor Fabrizio Pregliasco, Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano. “Nei bambini in particolare la forma più frequente è la Malattia del Legionario, a seguito di un’epidemia che colpì alcuni legionari americani negli anni Settanta. Consiste in una polmonite che non si riesce a distinguere facilmente da altre infezioni respiratorie acute delle basse vie aeree, come la polmonite di origine infettiva”.

Incubazione e sintomi

I sintomi della legionellosi compaiono tra i due e i dieci giorni dopo il contatto con il batterio responsabile, e sono simili a quelli di un’influenza, ossia mal di testa, dolori muscolari e malessere di diversa entità, che possono dare luogo a due tipi di legionellosi: la Malattia del Legionario e la Febbre di Pontiac.

1) La Malattia del Legionario

La forma più seria di legionellosi nei bambini è una malattia polmonare che presenta tutte le caratteristiche delle polmoniti infettive, ma che ovviamente non è contagiosa. Si chiama la malattia del legionario e i sintomi sono:

febbre alta

tosse

respiro affannoso

malessere generale.

Nei casi più seri, che riguardano per esempio bambini con sistema immunitario poco attivo oppure che hanno altri problemi di salute, possono subentrare complicanze polmonari, come insufficienza respiratoria, oltre a manifestazioni neurologiche, renali e gastrointestinali.

2) La Febbre di Pontiac

Se un bambino entra in contatto con il batterio ed è in buone condizioni generali di salute, compare l’infezione in forma più leggera, chiamata Febbre di Pontiac. Questa provoca sintomi simili a quelli di una sindrome influenzale, quindi:

febbre non troppo elevata

mal di testa

dolori muscolari.

È possibile tenere sotto controllo i sintomi con farmaci analgesici e antinfiammatori in dosi per bambino, suggerite dal pediatra. Esiste anche una forma sub-clinica, con sintomi così lievi e sfumati che non ci si accorge nemmeno di essere entrati in contatto con il batterio.

Regole per la prevenzione

“Il rischio di contagio avviene quando il batterio raggiunge l’apparato respiratorio attraverso l’aerosol, ossia le minuscole goccioline di vapore, che riescono a penetrare fino negli alveoli polmonari e contengono una carica batterica sufficiente a causare la malattia” aggiunge il professor Pregliasco. “Per evitare la legionellosi nei bambini è possibile mettere in atto una serie di regole di semplice igiene domestica”.

Qui di seguito alcune utili precauzioni

Non eccedere con l’impiego di aria climatizzata in casa. L’impianto va sottoposto a una regolare pulizia e manutenzione Pulire regolarmente con acqua calda tutti i contenitori dove ristagna l’acqua in casa Nei bambini preferire il bagno alla doccia (che produce aerosol). Se si fa la doccia è bene lasciare la finestra e la porta del bagno un po’ aperte Lasciare scorrere per qualche istante il rubinetto dell’acqua calda prima di regolarla sulla temperatura corretta: il batterio non sopravvive oltre i 55 gradi Non usare i ferri da stiro con nebulizzatore soprattutto se in casa c’è un bambino Innaffiare le piante con il getto tradizionale che non produce aerosol.

Come si effettua la diagnosi

Per sapere se sono affetti da legionellosi occorre sottoporre i soggetti con polmonite ad alcuni esami. Ecco quali.

test specifico per la ricerca dell’antigene della legionella nelle urine, che, assieme ai segni clinici e ai sintomi, permette di fare la diagnosi

per la ricerca dell’antigene della legionella nelle urine, che, assieme ai segni clinici e ai sintomi, permette di fare la diagnosi radiografia del torace per individuare i segni della polmonite

per individuare i segni della polmonite esami del sangu e con il test di funzionalità renale

e con il test di funzionalità renale ricerca del batterio nell’espettorato e nel sangue e degli anticorpi specifici per la scelta della strategia di cura.

Tutte le cure

La cura consiste nell’assunzione di antibiotici, soprattutto macrolidi e fluorochinolonici come azitromicina e levofloxacina, per alcuni giorni sotto stretto controllo del medico curante per evitare problemi di antibioticoresistenza, che oggi rappresenta una vera emergenza.

Foto di cottonbro studio via Pexels.com

In breve La legionellosi nei bambini, come negli adulti, colpisce i polmoni perché il batterio che la provoca raggiunge le vie respiratorie profonde attraverso goccioline di aerosol di acqua contaminata. Se compaiono sintomi respiratori, è opportuno contattare il pediatra.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.