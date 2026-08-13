Il lupus è una malattia autoimmune cronica rara, ma potenzialmente complessa, che richiede una diagnosi precoce e un trattamento personalizzato. Il LES pediatrico, ossia il lupus eritematoso sistemico nei bambini, è la forma più frequente e può coinvolgere diversi organi e apparati, rendendo i sintomi molto variabili da bambino a bambino.

Riconoscere tempestivamente i sintomi del lupus nei bambini permette di avviare rapidamente gli accertamenti e le terapie, riducendo il rischio di complicanze e migliorando la qualità di vita del piccolo paziente.

Negli ultimi anni, grazie ai progressi della ricerca e all’approccio multidisciplinare, la cura del LES nei bambini è diventata sempre più efficace e consente, nella maggior parte dei casi, una buona gestione della malattia.

Primi sintomi del lupus nei bambini: a cosa prestare attenzione

I sintomi del lupus nei bambini possono comparire gradualmente oppure manifestarsi in modo improvviso. Proprio questa variabilità rende spesso difficile riconoscere la malattia nelle sue fasi iniziali.

Nella maggior parte dei casi, il lupus eritematoso sistemico pediatrico esordisce durante l’adolescenza, soprattutto tra i 12 e i 18 anni, anche se può comparire in età più precoce. È più frequente nelle bambine rispetto ai bambini, analogamente a quanto avviene negli adulti.

I sintomi iniziali sono spesso aspecifici e possono essere confusi con infezioni virali o altre patologie pediatriche. Tra i segnali più comuni rientrano stanchezza marcata, febbre ricorrente, perdita di peso, diminuzione dell’appetito e malessere generale.

Un altro elemento caratteristico è l’alternanza di periodi di remissione e riacutizzazioni, chiamate flare, durante i quali la malattia diventa più attiva.

Manifestazioni cutanee (il tipico sfogo a farfalla sul viso)

Le manifestazioni cutanee rappresentano i sintomi più conosciuti. La più caratteristica è il cosiddetto eritema malare, conosciuto anche come sfogo a farfalla, perché interessa entrambe le guance e il dorso del naso assumendo una forma tipica.

Oltre a questa lesione possono comparire:

rossore dopo l’esposizione al sole

fotosensibilità marcata

lesioni cutanee discoidi

ulcere della bocca o del naso

perdita di capelli (alopecia).

La fotosensibilità rappresenta un segno molto frequente: anche una moderata esposizione ai raggi ultravioletti può provocare il peggioramento delle manifestazioni cutanee e, in alcuni casi, favorire una riattivazione della malattia sistemica.

Per questo motivo, nei bambini conlupus eritematoso sistemico, la protezione solare rappresenta una parte integrante della gestione quotidiana.

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Dolori articolari, febbre e stanchezza cronica

I dolori articolari sono tra le manifestazioni più frequenti del LES pediatrico. Le articolazioni di mani, polsi, ginocchia e caviglie possono diventare dolorose e gonfie, soprattutto al mattino.

Diversamente da altre forme di artrite, il lupus raramente provoca deformazioni permanenti delle articolazioni se trattato adeguatamente.

La febbre persistente rappresenta un altro campanello d’allarme. Spesso non è accompagnata da infezioni e tende a comparire durante le fasi di maggiore attività della malattia.

Particolarmente caratteristica è la stanchezza cronica, che può compromettere la frequenza scolastica, le attività sportive e la vita sociale del bambino. Questa sensazione di affaticamento non migliora completamente con il riposo ed è dovuta sia all’infiammazione cronica sia all’eventuale anemia associata al lupus.

Possono inoltre comparire:

dolori muscolari

mal di testa

ingrossamento dei linfonodi

perdita di peso

anemia e alterazioni delle cellule del sangue.

Questi sintomi, considerati singolarmente, non sono specifici, ma la loro associazione può orientare il pediatra verso una possibile diagnosi di lupus infantile.

Coinvolgimento di reni e altri organi

Uno degli aspetti più delicati del lupus eritematoso sistemico pediatrico riguarda il possibile interessamento degli organi interni.

Il rene rappresenta l’organo più frequentemente colpito nei bambini. La cosiddetta nefrite lupica interessa una quota significativa dei pazienti pediatrici e può manifestarsi inizialmente senza sintomi evidenti.

Per questo motivo risultano fondamentali i controlli delle urine e della funzionalità renale anche quando il bambino sembra stare bene.

Altri organi che possono essere coinvolti comprendono:

cuore

polmoni

sistema nervoso centrale

vasi sanguigni

occhi.

Nei casi più complessi possono comparire convulsioni, alterazioni neurologiche, difficoltà respiratorie oppure infiammazione del rivestimento di cuore e polmoni.

Una diagnosi tempestiva riduce significativamente il rischio di danni permanenti agli organi.

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Come si arriva alla diagnosi di lupus pediatrico

La diagnosi del lupus infantile richiede esperienza clinica perché non esiste un singolo esame capace di confermare da solo la malattia.

Lo specialista valuta l’insieme dei sintomi, della storia clinica e dei risultati degli esami di laboratorio.

Generalmente il percorso diagnostico coinvolge pediatra, reumatologo pediatrico e, quando necessario, altri specialisti come nefrologo, dermatologo o neurologo pediatrico.

Negli ultimi anni vengono utilizzati criteri diagnostici internazionali, che aiutano a identificare con maggiore precisione il lupus eritematoso sistemico pediatrico, integrando manifestazioni cliniche e presenza di specifici autoanticorpi.

Esami del sangue, anticorpi e controlli specialistici

Gli esami di laboratorio rappresentano uno strumento fondamentale nella diagnosi del lupus infantile.

Tra gli accertamenti più importanti figurano gli anticorpi antinucleo (ANA), presenti nella maggior parte dei pazienti con lupus. Tuttavia, la sola positività degli ANA non basta per formulare la diagnosi.

Vengono quindi ricercati anche:

anticorpi anti-DNA a doppia elica (anti-dsDNA)

anticorpi anti-Sm

livelli del complemento (C3 e C4)

emocromo completo

VES e PCR

esame delle urine

proteinuria delle 24 ore quando indicata.

In presenza di sospetta nefrite lupica possono essere richiesti ecografia renale e, nei casi selezionati, biopsia del rene per definire con precisione il tipo di interessamento e impostare la terapia più appropriata.

I controlli periodici consentono inoltre di monitorare l’attività della malattia e valutare l’efficacia della LES bambini cura.

Come si cura il lupus nei bambini: le terapie oggi disponibili

La cura del LES nei bambini si basa su un trattamento personalizzato in funzione della gravità della malattia e degli organi coinvolti.

L’obiettivo principale è controllare l’infiammazione, prevenire le riacutizzazioni e limitare i danni a lungo termine.

Tra i farmaci maggiormente utilizzati figurano gli antimalarici, come l’idrossiclorochina, considerata uno dei trattamenti di base nella maggior parte dei pazienti perché contribuisce a ridurre le riacutizzazioni e a proteggere gli organi.

Quando la malattia è più attiva possono essere prescritti corticosteroidi, che permettono di controllare rapidamente l’infiammazione.

Nei casi moderati o gravi trovano impiego anche farmaci immunosoppressori, come micofenolato mofetile, azatioprina o ciclofosfamide, soprattutto in presenza di interessamento renale.

Negli ultimi anni sono disponibili anche alcune terapie biologiche, riservate ai pazienti con forme particolarmente severe o resistenti ai trattamenti convenzionali. Questi farmaci agiscono su specifici meccanismi del sistema immunitario e rappresentano un importante progresso nella gestione del lupus eritematoso sistemico pediatrico.

La terapia viene sempre modulata nel tempo in base all’andamento della malattia, cercando di utilizzare la minima dose efficace di corticosteroidi per ridurne gli effetti collaterali.

Accanto ai farmaci, risultano fondamentali:

protezione solare quotidiana

alimentazione equilibrata

attività fisica compatibile con le condizioni cliniche

compatibile con le condizioni cliniche vaccinazioni secondo indicazione dello specialista

secondo indicazione dello specialista controlli medici regolari.

La collaborazione tra famiglia, pediatra e centro di reumatologia pediatrica rappresenta uno degli elementi più importanti per ottenere un buon controllo della malattia.

Come convivere con il lupus

Ricevere una diagnosi di lupus nei bambini può rappresentare un momento difficile per tutta la famiglia, ma oggi la prognosi è nettamente migliorata rispetto al passato.

Grazie alle moderne strategie terapeutiche, molti bambini con lupus eritematoso sistemico riescono a frequentare regolarmente la scuola, praticare attività sportive compatibili con il proprio stato di salute e condurre una vita soddisfacente.

La gestione della malattia richiede costanza. È importante rispettare la terapia prescritta, non interrompere autonomamente i farmaci e presentarsi ai controlli programmati.

Anche il supporto psicologico può essere utile, soprattutto durante l’adolescenza, periodo nel quale convivere con una malattia cronica può influenzare il benessere emotivo e la qualità della vita.

Una corretta informazione della famiglia e del personale scolastico favorisce, inoltre, una migliore integrazione del bambino nelle attività quotidiane, riducendo ansie e limitazioni non necessarie.

In breve La diagnosi di lupus infantile richiede una valutazione specialistica accurata e una combinazione di esami clinici e laboratoristici. Una volta identificato, è possibile impostare una terapia personalizzata che oggi permette, nella maggior parte dei casi, di controllare efficacemente la malattia.

Fonti / Bibliografia Lupus eritematoso sistemico: cause e cure – ISSaluteIl Lupus è una malattia autoimmune cronica che può colpire diversi organi e tessuti dell’organismo. Compare in forma lieve o grave, dando luogo a complicazioni. Preferisce le donne

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