La vestibolite vulvare è un’infiammazione dolorosa che coinvolge la zona esterna della vulva. Considerata per molto tempo una malattia rara, in realtà è abbastanza diffusa. Spesso è la conseguenza di infiammazioni non ben curate, oppure di eventi stressanti che riguardano la zona. E’ importante non trascurare la vestibolite vulvare, perché l’infiammazione non curata può causare dolore cronico e rendere impossibili i rapporti sessuali.

Che cos’è la vestibolite vulvare e come si differenzia dalla vulvodinia

Con il termine vestibolite vulvare o vestibolodinia si intende una condizione infiammatoria responsabile di dolore, che si localizza all’ingresso della vulva, la parte più esterna dei genitali femminili compresi tra clitoride e piccole labbra.

Riguarda oggi circa il 15-20% delle donne, manifestandosi prevalentemente nelle donne in età fertile, ma potendosi presentare in qualsiasi fase della vita. La vestibolite vulvare può essere confusa con la vulvodinia, ma in realtà i due termini non sono esattamente equivalenti.

Si tratta, in entrambi i casi, di dolore che colpisce la zona della vulva. La vestibolite vulvare o vestibolodinia compare quando il dolore ha una durata superiore ai 3-6 mesi e interessa solo il vestibolo, ossia la parte esterna.

La vulvodinia riguarda invece tutta la vulva, anche verso la parte interna. Sebbene entrambe le condizioni colpiscano con frequenza le donne giovani e giovanissime, la vestibolite vulvare è spesso legata a fattori come l’ipertono pelvico o infezioni ricorrenti, mentre in menopausa il dolore a livello vulvare si associa più frequentemente a problemi di secchezza e atrofia tissutale. Si tratta comunque di due problemi strettamente connessi.

I sintomi principali

La vestibolite vulvare si manifesta soprattutto con i seguenti sintomi:

arrossamento della mucosa di vulva e ingresso dell’apertura vaginale

di vulva e ingresso dell’apertura vaginale sensazione di bruciore localizzato all’ingresso della vagina, di intensità da media a elevata

localizzato all’ingresso della vagina, di intensità da media a elevata dolore e ipersensibilità allo sfioramento

e ipersensibilità allo sfioramento secchezza

impressione di avere abrasioni sulla mucosa

impossibilità di avere rapporti sessuali a causa del dolore.

I sintomi possono comparire spontaneamente, oppure si manifestano in seguito a uno sfioramento, oppure per abitudini quotidiane come indossare biancheria o indumenti, fare attività fisica o semplicemente stare in posizione seduta. Possono essere intermittenti, quindi presentarsi solo di tanto in tanto, oppure essere sempre presenti. Non si tratta di un semplice fastidio, ma di un dolore fortemente limitante nel quotidiano.

Cause scatenanti e fattori di rischio

Alla base della comparsa della vestibolite vulvare c’è una eccessiva attività dei mastociti, cellule prodotte dal midollo osseo che fanno parte del sistema immunitario. I mastociti sono presenti in tutti i tessuti e nelle mucose, quindi anche in quelle genitali. Rilasciano mediatori chimici, come istamina e altre sostanze coinvolte nell’attivazione di processi infiammatori che sono caratterizzati da arrossamento, gonfiore e dolore. Normalmente i mastociti si attivano per difendere l’organismo dall’attacco di microrganismi responsabili di infezioni. In alcuni casi, però, i mastociti sono iper-attivati in modo continuo e questo comporta uno stato infiammatorio cronico.

In conseguenza di questa infiammazione costante, si verifica una ipertonicità del muscolo elevatore dell’ano, che come reazione dell’infiammazione cronica resta teso e contratto. Il muscolo elevatore dell’ano si trova situato nella cavità pelvica ed è la componente principale del pavimento pelvico. Per questo, la condizione di ipertonicità aumenta lo stato di disagio dei tessuti nella zona perineale, rendendo più intensa la percezione di dolore, bruciore e difficoltà durante i rapporti sessuali.

Perché può comparire infiammazione cronica

L’infiammazione cronica legata ad attivazione dei mastociti può dipendere da condizioni di tipo infettivo, traumatico, psicologico e altre ancora.

Vulvo-vaginiti dovute a batteri o funghi come Candida, Trichomonas, Gardnerella e altre, se non diagnosticate e curate in modo adeguato dal ginecologo possono ripresentarsi e cronicizzare, con danni ai tessuti vulvari.

Interventi effettuati nella zona del perineo e della vulva, per esempio l’episiotomia, incisione sul perineo effettuata durante il parto vaginale per permettere la nascita del bambino, oppure interventi per la rimozione dei condilomi, possono causare un danno locale e condurre a infiammazione.

Traumi meccanici ripetuti provocano talvolta irritazione e dolore locale. Ne sono esempio l’abitudine a indossare jeans stretti o biancheria intima in tessuto sintetico che impediscono la traspirazione della zona ed esercitano una frizione su mucosa e tessuti della zona intima.

Situazioni di secchezza vaginale, frequente in menopausa e anche nel post-parto, per motivazioni psicologiche o squilibri ormonali, rendono i rapporti sessuali dolorosi o impossibili. Insistere senza intervenire con un consulto ginecologico può portare a una condizione di irritazione cronica.

Un’igiene intima insufficiente o scorretta, con detergenti aggressivi o inadatti, può impoverire le difese naturali e alterare il pH della zona vulvo-vaginale, predisponendo a infiammazioni e irritazioni.

È quindi importante non sottovalutare, a qualsiasi età, la comparsa di dolore nella zona vulvare. Il concetto che il dolore intimo sia “normale” va ormai superato, non solo per la serenità dei rapporti sessuali, ma per il benessere quotidiano.

La diagnosi di vestibolite vulvare

La diagnosi di vestibolite vulvare è compito del ginecologo, che effettua una visita approfondita per valutare la presenza di arrossamento, gonfiore, infiammazione delle mucose. L’esame obiettivo va accompagnato da una accurata anamnesi, ossia dalla storia clinica della donna, per capire quando hanno avuto inizio i sintomi, se c’è stato un evento scatenante (per esempio una episiotomia), le modalità di presentazione del dolore e così via. Per escludere un’infezione intima, il ginecologo può effettuare un tampone vaginale, prelevando una piccola quantità di secrezioni e facendole poi analizzare in laboratorio. È un passaggio importante per capire, soprattutto in presenza di perdite vaginali, di quale germe si tratta, per intervenire con una cura a base di farmaci specifici.

Come si cura la vestibolite vulvare?

Il trattamento della vestibolite vulvare può avvalersi di farmaci antinfiammatori e antidolorifici per controllare i sintomi come bruciore e dolore. Solo dietro prescrizione e controllo del ginecologo si impiegano farmaci come il gabapetin o l’amitriptilina, che riequilibrano l’alterata risposta delle fibre nervose agli stimoli, responsabili dell’infiammazione.

Come trattamento per ridurre l’iperattività dei mastociti si impiegano (come integratori oppure per applicazione locale) preparati a base di acido alfa lipoico o palmitoiletanolamide, che svolgono una naturale azione analgesica e antinfiammatoria. Anche in questo caso è necessaria la prescrizione del medico.

Gel lenitivi base di aliamidi, acido ialuronico idratante o lidocaina possono essere utili sia in caso di necessità sia prima dei rapporti sessuali, per un’azione lubrificante.

Anche il gel per uso locale a base di spermidina e acido ialuronico ha un effetto positivo sul disturbo perché riduce bruciore e dolore migliorando il tono dei tessuti.

Il medico stabilisce il trattamento adatto caso per caso e indica le modalità di impiego dei diversi prodotti. A questi possono essere poi associate terapie per la rigenerazione dei tessuti, come l’ossigenoterapia o la nebulizzazione di acido ialuronico che migliorano l’ossigenazione dei tessuti, ne favoriscono la rigenerazione e riducono l’infiammazione.

È bene ricordare che sono importanti anche i trattamenti per la riabilitazione del pavimento pelvico, con esercizi specifici, per combattere l’ipertono del muscolo elevatore dell’ano, facendogli recuperare elasticità.

Leggi qui per sapere come preparare al parto il pavimento pelvico

L’importanza delle abitudini corrette

Lo stile di vita è essenziale per prevenire l’insorgenza della vestibolite vulvare e per accompagnare il processo di guarigione.

È bene eseguire un’ igiene intima corretta , con prodotti delicati e non eccessivamente schiumogeni

, con prodotti delicati e non eccessivamente schiumogeni I salvaslip vanno utilizzati solo in caso di effettiva necessità

La biancheria intima migliore è in cotone o altre fibre naturali

Gli indumenti non devono essere troppo attillati.

Infine è importante alimentarsi bene, con fibre presenti in frutta e ortaggi per favorire il transito intestinale.

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In breve La vestibolite vulvare comporta dolore, bruciore e infiammazione ai genitali esterni. Occorre una visita ginecologica per fare la diagnosi e stabilire il trattamento appropriato, con farmaci, integratori specifici e trattamenti riabilitativi.

Fonti / Bibliografia Che cos’è la Vestibolite vulvare o vestibolodinia? -La vestibolite vulvare o vestibolodinia è un’infiammazione della mucosa del vestibolo vaginale. Ecco in cosa consiste e come si cura

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