Malattie sessualmente trasmesse: è allarme per l’aumento dei casi

Sarà per la mancanza di consapevolezza del rischio o per la carenza di campagne di sensibilizzazione, sta di fatto che le malattie sessualmente trasmesse sono sempre più diffuse tra i giovani, poco propensi a proteggersi adeguatamente da funghi, virus e batteri.

Il rapporto dell’Istituto superiore di sanità

Anche in Italia è aumentato il numero di persone che hanno contratto un’infezione sessuale, stando ai dati del Centro operativo Aids-dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), il quale, recentemente, ha organizzato un convegno, in occasione del trentennale della Convenzione internazionale di New York sui diritti dei giovanissimi, proprio per sensibilizzare i più giovani sui rischi delle malattie sessualmente trasmesse. Si è trattato di un importante momento di confronto tra esperti di settore, docenti e studenti per contrastare la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse, in aumento in tutto il mondo. Si stimano 357 milioni di nuovi casi tra clamidia, gonorrea, sifilide e trichimonas vaginalis. Gli strumenti più efficaci per prevenire le malattie veneree sono sicuramente una corretta informazione, l’uso del preservativo e l’accesso ai test.

Soprattutto infezioni di origine virale

Tra le malattie sessualmente trasmesse, aumentano i casi di infezioni ad eziologia virale: 417 milioni di persone hanno contratto l’Herpes simplex di tipo 2, mentre 291 milioni di donne hanno preso il Papillomavirus. Batteri, virus, funghi favoriscono l’insorgenza delle infezioni nel corso di rapporti sessuali non protetti. Le manifestazioni possono essere lievi e durare poco tempo oppure cronicizzarsi, interferendo con la qualità della vita, limitando la salute riproduttiva e sessuale e favorendo l’insorgenza di alcuni tipi di tumore.

Da sapere! Telefono verde Aids e Ist – 800 861 061: il servizio è normalmente attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 18. Per maggiori informazioni consultare il sito uniticontrolaids.it.

