Bimbo muore di morbillo a New York: è il primo caso dopo 30 anni

Angela Bruno A cura di Angela Bruno

Nello Stato di New York scatta lo stato di emergenza. Gli esperti lanciano l'allarme sul calo delle coperture vaccinali: a rischio i traguardi raggiunti in decenni.

morbillo bambini

Un bimbo muore di morbillo a New York: è il drammatico campanello d’allarme che scuote gli Stati Uniti, dove l’epidemia di morbillo in corso sta raggiungendo proporzioni che non si vedevano da oltre 35 anni.

Nella contea di Lewis, nel Nord dello Stato di New York, si è registrato il primo decesso di un bambino causato dal morbillo negli ultimi trent’anni.

Una tragedia che riporta al centro del dibattito globale la fragilità delle difese immunitarie collettive di fronte a patologie che si ritenevano sotto controllo.

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I numeri dell’emergenza e l’allarme sui vaccini

Secondo i dati aggiornati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sono già 4.834 i casi confermati in 47 Stati americani. Soltanto a New York le diagnosi hanno superato quota 160, spingendo la governatrice Kathy Hochul a proclamare lo stato di emergenza.

La causa principale identificata dalle autorità sanitarie è la progressiva flessione della copertura vaccinale, scesa al di sotto del 95% — la soglia minima di sicurezza per garantire l’immunità di gregge. Sebbene gli USA avessero dichiarato l’eliminazione della trasmissione autoctona del virus nel 2000, la diminuzione delle immunizzazioni ha riaperto la strada alla circolazione del patogeno.

Il morbillo è una malattia virale estremamente contagiosa che si manifesta con febbre, eruzioni cutanee dolorose e sintomi respiratori, ma che può degenerare in complicanze gravissime come polmonite ed encefalite. Sebbene i decessi siano statisticamente rari (circa 1-3 casi ogni mille), la malattia continua a causare decine di migliaia di vittime all’anno nel mondo.

Una dinamica che ricorda quanto la protezione della salute infantile sia una sfida globale: basti pensare a come le emergenze legate al morbillo in paesi lontani come il Bangladesh riaccendano il tema vaccini anche in Italia, dimostrando quanto i virus non conoscano confini.

Lo scontro politico e la situazione internazionale

La vicenda ha scatenato immediate reazioni politiche. La governatrice Hochul, esprimendo profondo cordoglio per la famiglia colpita, ha puntato il dito contro l’indirizzo delle politiche sanitarie a livello federale, sostenendo che l’indebolimento dei programmi di prevenzione rischi di vanificare decenni di conquiste scientifiche.

Il fenomeno del calo delle coperture e della risalita dei contagi non riguarda solo gli Stati Uniti. Anche a livello nazionale si osserva una crescente attenzione al monitoraggio dei focolai: per comprendere l’evoluzione del virus è fondamentale osservare l’aumento dei casi di morbillo in Italia, le regioni più colpite e cosa fare per proteggere tempestivamente i più piccoli.

La tragedia avvenuta nello Stato di New York sottolinea, ancora una volta, quanto la prevenzione attraverso la vaccinazione rimanga lo strumento fondamentale per evitare il ritorno di malattie pediatriche prevenibili e potenzialmente letali.

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In breve

Nello Stato di New York si è registrato il primo decesso di un bambino per morbillo degli ultimi trent’anni, un dramma che si inserisce nella peggiore epidemia affrontata dagli Stati Uniti negli ultimi 35 anni con oltre 4.800 casi accertati. Gli esperti e le autorità sanitarie attribuiscono questa grave escalation principalmente al progressivo calo della copertura vaccinale, scesa ormai al di sotto della soglia di sicurezza del 95% necessaria per garantire l’immunità di gregge.

 

Pubblicato il 3.11.2026 Aggiornato il 3.11.2026
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