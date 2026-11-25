Pur essendo azzerata la mortalità, in Italia gli esperti chiedono di colmare i vuoti immunitari nei bambini e tra i giovani.

Sintomi del morbillo nei bambini, incubazione e terapia

Aumento dei casi di morbillo: quali sono le Regioni più colpite e cosa fare

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L’Italia guida la classifica europea per numero di casi di morbillo tra ottobre 2025 e settembre 2026, concentrando da sola circa il 28% dei contagi totali dell’UE. L’Ecdc rileva che oltre il 70% dei pazienti non era vaccinato e che i bambini sotto i 5 anni sono tra i più colpiti, pur senza alcun decesso registrato. Per evitare nuove epidemie, gli esperti raccomandano di superare la soglia del 95% di copertura vaccinale e rafforzare la sorveglianza sanitaria.

Per arginare la diffusione del virus e prevenire nuovi focolai, gli esperti dell’Ecdc tracciano una linea d’azione basata su quattro pilastri fondamentali:

Il report evidenzia un legame diretto tra l’insorgenza dell’infezione e la mancanza di protezione immunitaria. Tra i casi analizzati:

Sul fronte clinico emerge un elemento decisamente rassicurante: non è stato registrato alcun decesso attribuibile al morbillo nei dodici mesi presi in esame, fissando il tasso di letalità allo 0%.

I dati più recenti relativi al solo mese di settembre 2026 mostrano tuttavia un trend in attenuazione a livello generale, con 66 casi totali distribuiti in 13 Paesi (di cui 14 in Italia e 25 in Bulgaria).

Sebbene la Bulgaria mantenga il tasso di notifica per popolazione più elevato (91,5 casi per milione di abitanti), l’Italia registra comunque un valore superiore alla media UE (5,1), fermandosi a 11 casi per milione . All’opposto, Paesi come Ungheria, Slovenia e Liechtenstein non hanno segnalato alcun contagio.

Nell’arco dei dodici mesi presi in esame, i 30 Stati membri dell’UE hanno notificato 2.325 casi complessivi , di cui l’87,3% (2.030) ha ottenuto conferma di laboratorio. La geografia dell’infezione mostra un’alta concentrazione in pochi Paesi:

Secondo l’ultimo report dell’ European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) , riferito al periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, l’Italia si attesta come la nazione con il maggior numero di contagi notificati sull’intero territorio dell’Unione Europea (dati italiani aggiornati sul bollettino Morbillo & Rosolia News di Epicentro ISS ).

Il morbillo torna a far sentire la sua pressione sull’Europa e accende un riflettore critico sulla situazione italiana. Tra il 2025 e il 2026 registrati oltre 2.300 casi nell’Unione Europea: quasi il 28% si concentra in Italia.

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