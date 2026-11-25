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Il morbillo torna a far sentire la sua pressione sull’Europa e accende un riflettore critico sulla situazione italiana. Tra il 2025 e il 2026 registrati oltre 2.300 casi nell’Unione Europea: quasi il 28% si concentra in Italia.
Secondo l’ultimo report dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), riferito al periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, l’Italia si attesta come la nazione con il maggior numero di contagi notificati sull’intero territorio dell’Unione Europea (dati italiani aggiornati sul bollettino Morbillo & Rosolia News di Epicentro ISS).
I numeri del contagio in Europa
Nell’arco dei dodici mesi presi in esame, i 30 Stati membri dell’UE hanno notificato 2.325 casi complessivi, di cui l’87,3% (2.030) ha ottenuto conferma di laboratorio. La geografia dell’infezione mostra un’alta concentrazione in pochi Paesi:
- Italia: 651 casi (pari al 28% del totale europeo)
- Bulgaria: 589 casi (25,3%)
- Romania: 268 casi (11,5%)
- Spagna: 218 casi (9,4%)
- Francia: 139 casi (6%)
Sebbene la Bulgaria mantenga il tasso di notifica per popolazione più elevato (91,5 casi per milione di abitanti), l’Italia registra comunque un valore superiore alla media UE (5,1), fermandosi a 11 casi per milione. All’opposto, Paesi come Ungheria, Slovenia e Liechtenstein non hanno segnalato alcun contagio.
I dati più recenti relativi al solo mese di settembre 2026 mostrano tuttavia un trend in attenuazione a livello generale, con 66 casi totali distribuiti in 13 Paesi (di cui 14 in Italia e 25 in Bulgaria).
Leggi quali sono le regioni d’Italia più colpite
Le fasce d’età più colpite e il dato sui decessi
L’analisi demografica evidenzia come il virus colpisca in prevalenza due specifiche categorie:
- prima infanzia: il 27,8% dei casi (647) ha riguardato bambini sotto i 5 anni. L’incidenza più alta in assoluto si osserva nei neonati sotto l’anno di vita (55,9 casi per milione), seguiti dalla fascia 1-4 anni (28 casi per milione)
- adulti e adolescenti: più di metà dei contagi complessivi (51,2%, pari a 1.191 casi) si è verificata tra individui dai 15 anni in su.
Sul fronte clinico emerge un elemento decisamente rassicurante: non è stato registrato alcun decesso attribuibile al morbillo nei dodici mesi presi in esame, fissando il tasso di letalità allo 0%.
La mappa della copertura vaccinale
Il report evidenzia un legame diretto tra l’insorgenza dell’infezione e la mancanza di protezione immunitaria. Tra i casi analizzati:
- il 71,8% (1.484 persone) non aveva ricevuto alcuna dose di vaccino
- il 16,7% (346 persone) aveva ricevuto una sola dose
- il 9,2% (190 persone) risultava vaccinato con due o più dosi
- il 2,2% (46 persone) presentava uno stato vaccinale non precisato.
Tutto sul morbillo: cause, sintomi, cure
Le indicazioni dell’Ecdc per il contrasto all’epidemia
Per arginare la diffusione del virus e prevenire nuovi focolai, gli esperti dell’Ecdc tracciano una linea d’azione basata su quattro pilastri fondamentali:
- raggiungimento della soglia di sicurezza: garantire che la copertura con seconda dose superi la soglia critica del 95%, assicurando la puntualità della somministrazione secondo i calendari pediatrici e avviando programmi di recupero per adolescenti e giovani adulti non immunizzati
- tutela del personale sanitario: verificare lo stato vaccinale degli operatori sanitari e sensibilizzare i medici di medicina generale sulla verifica preventiva della protezione nei soggetti in procinto di viaggiare
- potenziamento della sorveglianza: mantenere un sistema d’allerta precoce e diagnosi tempestiva per contenere sul nascere i focolai locali.
- abbattimento delle barriere di accesso: sviluppare strategie di comunicazione mirate verso i gruppi di popolazione marginalizzati, isolati o meno serviti dai servizi sanitari nazionali, affrontando i fattori sociali che ostacolano l’adesione alla vaccinazione MPR (Morbillo-Parotite-Rosolia).
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Fonti / Bibliografia
- report.knit
- Morbillo Aspetti epidemiologici in Italia
- Surveillance Atlas of Infectious DiseasesSurveillance Atlas of Infectious Diseases