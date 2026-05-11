Sintomi del morbillo nei bambini, incubazione e terapia

Francesca Scarabelli A cura di Francesca Scarabelli

Possono inizialmente essere scambiati con quelli di un'infezione respiratoria: solo in un secondo momento compare il tipico esantema della malattia.

Sintomi morbillo

Le famose macchie rossastre tipiche del morbillo nei bambini sono solo l’ultimo di una serie di sintomi della malattia: dopo l’esposizione al virus e una prima fase di incubazione, infatti, il bimbo comincia a presentare dei sintomi che possono essere confusi con quelli di un comune raffreddore.

Malessere, stanchezza e mal di testa sono seguiti da febbre alta, tosse secca e naso che cola; solo dopo un paio di giorni compare l’esantema tipico del morbillo.

Se si sospetta un caso di morbillo, è importante consultare il pediatra, che potrà prescrivere alcuni farmaci per alleviare i sintomi. L’importante per una pronta ripresa è assicurare al bambino tanto riposo, liquidi a sufficienza e un ambiente tranquillo e rilassante, possibilmente poco illuminato se gli occhi del piccolo sono sensibili alla luce.

Bisogna ricordare che il morbillo è altamente contagioso, quindi bisogna evitare ogni tipo di contatto con altre persone, soprattutto se fragili.

Sintomi evidenti e latenti

Il morbillo nei bambini non si manifesta subito dopo il contagio. Dopo l’esposizione al virus, infatti, segue una fase di incubazione che può durare mediamente da 7 a 18 giorni, durante la quale il bambino può sembrare in buona salute oppure presentare sintomi molto lievi e poco specifici. In questa fase latente possono comparire stanchezza, lieve malessere o mal di testa, sintomi che spesso vengono confusi con quelli di un comune raffreddore.

I primi sintomi evidenti del morbillo ricordano quelli di un’infezione respiratoria: febbre alta, tosse secca, naso che cola, occhi arrossati e congiuntivite.

La febbre tende ad aumentare progressivamente e può raggiungere anche i 39-40 °C. Alcuni bambini diventano più irritabili, spossati e sensibili alla luce.

Un segnale molto caratteristico, anche se non sempre presente, è rappresentato dalle cosiddette macchie di Koplik: piccoli puntini biancastri all’interno della bocca, spesso sulla mucosa delle guance vicino ai molari. Compaiono generalmente uno o due giorni prima dell’eruzione cutanea e possono aiutare a riconoscere precocemente la malattia.

Dopo alcuni giorni compare il sintomo più riconoscibile del morbillo: l’esantema. Le macchie rossastre iniziano dal volto e dal collo per poi estendersi gradualmente al resto del corpo nell’arco di 2-3 giorni.

Durante questa fase il bambino può avvertire intensa debolezza, perdita di appetito e sete accentuata. L’eruzione tende poi a scomparire lentamente seguendo lo stesso ordine con cui è comparsa, talvolta lasciando una lieve desquamazione della pelle.

Differenze nei sintomi tra bambini vaccinati e non vaccinati 

Il vaccino contro il morbillo non solo riduce il rischio di contrarre la malattia, ma nei rari casi in cui un bambino vaccinato si infetti comunque, i sintomi tendono a essere più lievi e con minori probabilità di complicanze.

Nei bambini non vaccinati il morbillo si presenta generalmente nella sua forma classica, con sintomi più intensi e un decorso che può risultare più impegnativo.

Tra i segnali più comuni si osservano:

  • febbre alta persistente
  • tosse intensa e raffreddore marcato
  • congiuntivite con occhi arrossati e lacrimazione
  • comparsa diffusa dell’esantema su tutto il corpo
  • forte spossatezza e perdita di appetito
  • maggiore rischio di complicanze come otite, polmonite o encefalite.

Nei bambini vaccinati che sviluppano comunque l’infezione — eventualità rara ma possibile — il quadro clinico può invece essere più attenuato.

In questi casi si possono osservare:

  • febbre meno elevata
  • eruzione cutanea più lieve o meno estesa
  • sintomi respiratori più contenuti
  • durata della malattia generalmente più breve
  • minore probabilità di sviluppare complicanze severe.

Periodo di incubazione

L’incubazione del morbillo è il periodo che intercorre tra il contagio e la comparsa dei primi sintomi. Nei bambini dura in media tra 10 e 14 giorni, anche se può variare leggermente da caso a caso. Durante questa fase, il virus si moltiplica nell’organismo senza dare segni evidenti della malattia, motivo per cui è spesso impossibile accorgersi dell’infezione nelle fasi iniziali.

Bisogna sapere che il bambino può essere contagioso già alcuni giorni prima della comparsa dell’esantema; in particolare, la trasmissione del virus può avvenire da circa 4 giorni prima fino a 4 giorni dopo la comparsa delle tipiche macchie cutanee. Questo rende il morbillo una delle malattie infettive più contagiose in età pediatrica.

Nella fase finale dell’incubazione iniziano generalmente i cosiddetti sintomi prodromici, cioè i primi segnali della malattia: febbre, tosse, raffreddore e occhi arrossati. Questi disturbi precedono di qualche giorno l’esantema e possono facilmente essere confusi con una comune infezione virale.

Proprio perché il contagio avviene anche prima dei sintomi più evidenti, in presenza di un caso sospetto è importante limitare i contatti con altri bambini e consultare subito il pediatra, soprattutto se il piccolo non è vaccinato o ha avuto contatti stretti con persone fragili.

Cosa fare

Se si sospetta un caso di morbillo nel bambino è importante contattare il pediatra evitando, quando possibile, di recarsi direttamente in ambulatorio o al pronto soccorso senza preavviso. Il morbillo è infatti una malattia altamente contagiosa e questo comportamento potrebbe esporre altre persone al rischio di infezione.

Durante la malattia è consigliabile lasciare il bambino a riposo, assicurarsi che beva a sufficienza e monitorare attentamente febbre e condizioni generali. In presenza di febbre alta o malessere importante, il pediatra può suggerire farmaci antipiretici adeguati all’età del bambino. È inoltre utile mantenere l’ambiente tranquillo e poco illuminato se gli occhi sono particolarmente sensibili alla luce a causa della congiuntivite.

Occorre invece rivolgersi rapidamente al medico se compaiono difficoltà respiratorie, sonnolenza marcata, convulsioni, disidratazione o febbre molto persistente perché potrebbero indicare complicanze.

Terapia

Non esiste una terapia specifica in grado di eliminare direttamente il virus del morbillo. Il trattamento ha quindi l’obiettivo di alleviare i sintomi e aiutare il bambino a recuperare più facilmente.

La gestione della malattia prevede soprattutto riposo, assunzione regolare di liquidi e controllo della febbre. In caso di necessità, il pediatra può consigliare farmaci antipiretici per ridurre febbre e dolori. Gli antibiotici non sono utili contro il virus del morbillo, ma possono essere prescritti solo se si sviluppano complicanze batteriche secondarie come otiti o polmoniti.

In alcuni casi, soprattutto nei bambini malnutriti o con particolari condizioni di fragilità, il medico può valutare la somministrazione di vitamina A, che secondo le indicazioni mediche può contribuire a ridurre il rischio di complicanze severe.

La prevenzione resta comunque lo strumento più efficace contro il morbillo. Il vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) rappresenta infatti la misura più importante per proteggere i bambini e limitare la diffusione della malattia.

Leggi qui come fare il vaccino anti-morbillo al tuo bambino

Foto di copertina di Jason Deines da Pexels

 
 
 

In breve

Il morbillo nei bambini è altamente contagioso: per questo motivo è importante prestare attenzione ai sintomi iniziali, che compaiono alcuni giorni prima delle tipiche macchie cutanee e che possono essere scambiati per un comune raffreddore

 

Pubblicato il 11.5.2026 Aggiornato il 11.5.2026
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